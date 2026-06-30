Változnak a kriptovalutákra vonatkozó szabályok – aki az áthelyezést mérlegeli, 100 USDC bónuszt kaphat

Azok számára, akik kriptovalutáikat szabályozott európai környezetben szeretnék tartani, az egyik lehetőség lehet a crypto4me, amely új felhasználóinak 100 USDC üdvözlő bónuszt kínál.

Az európai kriptopiacot július elejétől jelentős változás várja. Nem a kriptovaluták betiltásáról van szó, és nem is jelent komplikációt mindenkinek, aki bitcoint, ethereumot vagy más kriptoeszközt tart. Inkább arról a pillanatról van szó, amikor érdemes megnézni, hol vannak az ember kriptovalutái elhelyezve, és hogy platformja megfelel-e az új szabályoknak.

Ennek oka a MiCA átmeneti időszakának vége. A Markets in Crypto-Assets néven ismert, MiCA rövidítéssel használt európai rendelet egységesebb szabályokat vezet be a kriptoeszközökhöz kapcsolódó szolgáltatók számára az egész Európai Unióban. 2026. július 1-je után ezeket a szolgáltatásokat az EU-ban csak CASP-engedéllyel vagy megfelelő notifikációval rendelkező szereplők nyújthatják.

Mi változik júliustól a kriptovaluták tulajdonosai számára

A MiCA átmeneti időszakának vége világosabb szabályokat hoz azoknak a cégeknek, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy kriptovalutákat vásároljanak, eladjanak, váltsanak, átutaljanak vagy letétben tartsanak. Azoknak a platformoknak, amelyek továbbra is működni szeretnének az Európai Unióban, meg kell felelniük az új követelményeknek.

Ha egy szolgáltatás nem szerzi meg a szükséges jogosultságot, vagy nem szabályozott európai társaság keretében működik, az a felhasználói számára a feltételek változását jelentheti. A gyakorlatban ez például egyes szolgáltatások korlátozását, az európai ügyfelek számára nyújtott kereskedés megszüntetését, a kriptovaluták máshová történő áthelyezésének szükségességét vagy a pénzeszközök elszámolásának bonyolultabb folyamatát jelentheti.

A felhasználóknak ezért nem érdemes az utolsó pillanatig várniuk. Elég ellenőrizni, hogy platformjuk számol-e a MiCA-rezsim szerinti működéssel, ki a szolgáltatás jogi szolgáltatója, és milyen lehetőségeik vannak abban az esetben, ha kriptovalutáikat máshová szeretnék áthelyezni.