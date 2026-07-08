Dubai cégalapítás: költségek, buktatók és amit a hirdetések nem mondanak el

Kinek éri meg — és kinek nem

A dubaji cég tipikusan annak működik jól, akinek a bevétele nemzetközi: külföldi ügyfeleknek nyújt szolgáltatást, exportál, online értékesít, vagy közel-keleti, ázsiai, afrikai piacokra terjeszkedik. Az Emírségek ehhez kiszámítható jogi környezetet, erős bankrendszert és a világ egyik legkedvezőbb adókörnyezetét adja.

Ugyanakkor a több mint ötszáz cégalapítást végigkísérő tanácsadói tapasztalat szerint az érdeklődők egy részét éppen lebeszélni kell a lépésről. Akinek az árbevétele túl alacsony ahhoz, hogy az éves fenntartási költségeket kitermelje, akiben nincs elég tisztelet a helyi szabályok betartására, vagy aki a struktúrától azt várja, hogy a magyar adókötelezettségei „maguktól eltűnnek", az szinte biztosan csalódni fog. A dubaji cég üzleti döntés, nem varázspálca — és a megtérülési számítást az alapítás előtt kell elvégezni, nem után.

Freezone vagy mainland: az első valódi döntés

A folyamat legelső — és a későbbieket leginkább meghatározó — döntése a joghatóság megválasztása. Az Emírségekben negyvennél több szabadkereskedelmi zóna (free zone) működik, amelyek 100 százalékos külföldi tulajdonlást tesznek lehetővé, és jellemzően a nemzetközi tevékenységre optimalizáltak; a mainland (szárazföldi) bejegyzés ezzel szemben a helyi, emírségeken belüli piacra lépéshez ad teljes mozgásteret. A magyar vállalkozók túlnyomó része — mivel bevételük külföldről érkezik — freezone-ban alapít, de a zónák között sem mindegy a választás: eltér a tevékenységi listájuk, az áraik, az iroda követelményeik és nem utolsó sorban a bankok szemében a reputációjuk is. Egy rosszul megválasztott zóna később a bankszámlanyitásnál vagy a tevékenység bővítésnél üt vissza — a döntést ezért nem az árlista, hanem az üzleti modell alapján érdemes meghozni.

A valódi költség nem a cégalapítás

A piac jellemzően az alapítási csomag árával hirdet, a valós kérdés azonban a teljes éves költség, amihez pedig az üzleti tervet ismerve, értelmezve stratégiát kell készíteni. Egy szabályosan működtetett emírségekbeli cégnél a licencdíj mellett számolni kell a rezidens vízum és az Emirates ID költségeivel, a könyveléssel, a banki költségekkel, valamint — ha az adómentesség a cél — a valós gazdasági jelenlét (iroda, helyi működési költések) fenntartásával. Reális megközelítéssel a valódi éves költséget nem a cégalapítás, hanem a megtervezett struktúra és a működési feltételek fenntartása adja.