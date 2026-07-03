Egy ház, amely új esélyt adhat a családoknak

A Somogy vármegyei Drávagárdonyban álló épület korábban Sorsfordító Házként működött, majd mintegy két évig üresen állt. Az MBH Bank és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 3 éve tartó stratégiai partnerségének köszönhetően most teljes körű felújításon esett át, és új funkcióval kapcsolódik vissza a gyermekvédelmi ellátórendszerbe. A ház a családok átmeneti otthonához tartozó külső férőhelyként működik tovább, vagyis olyan családoknak nyújt biztonságos lakhatást és szakmai támogatást, akik már elindultak az önállósodás útján, de a tartós stabilitáshoz még segítségre van szükségük.

Biztonságos átmenet az önálló élet felé

A külső férőhely hidat képez az intézményi ellátás és a teljesen önálló élet között. Az itt élő családok egy felújított, otthonos házba költözhetnek, miközben olyan támogató hátteret kapnak, amely segíti őket az önállóság hosszabb távú megtartásában.

A lakhatás mellett folyamatos családgondozás, szükség esetén pszichológiai és jogi segítségnyújtás, valamint gyermekfejlesztés is elérhető számukra. A szakmai munka a helyi intézményrendszerrel összehangoltan zajlik, így a családok a mindennapi élet újraszervezésében, a gyermekek beilleszkedésében és a stabil jövő megteremtésében is támogatást kapnak.

A képen többek között szerepel: Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke; Varga Zsuzsanna, az MBH Bank CSR vezetője; Kutas István, az MBH Bank kommunikációs és marketing ügyvezető igazgatója; dr. Takács Katalin, a Kastélyosdombói Szociális és Fejlesztő Központ vezetője és a dél-magyarországi Jelenlét-pontok irányítója; valamint az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai / Fotó: Mediaworks

A most felújított ház első lakója egy háromgyermekes édesanya lesz két óvodás és egy iskolás gyermekével. A család egy nehéz élethelyzetet követően kezdett új fejezetet a térségben. Az anya az átmeneti otthonban töltött idő alatt munkát talált, gyermekei pedig beilleszkedtek a helyi óvodai és iskolai közösségbe. A drávagárdonyi otthon most azt teszi lehetővé számukra, hogy újabb költözés nélkül, megszokott és biztonságos környezetben erősíthessék tovább önállóságukat.

A segítség a felújítás után is folytatódik

A drávagárdonyi fejlesztés különösen fontos, mert egy korábban üresen álló ház tér vissza az ellátórendszerbe. A megújult épület hosszabb távon több család számára is újrakezdési lehetőséget jelenthet. Az első beköltözők után a jövőben újabb nehéz helyzetben lévő családok kaphatnak itt biztonságos átmenetet az önálló élet felé.