Ellenőrzőlista céges laptopokhoz: 7 biztonsági lépés, amit holnap érdemes bevezetned

Az alábbiakban hét olyan gyakorlati lépést mutatunk be, amelyeket azonnal bevezethetsz, és amelyek jelentősen növelik céges laptopjaid védettségét. Ezek a módszerek nem igényelnek különösebb technikai tudást, mégis rendkívül hatékonyak a mindennapi fenyegetések ellen.

1. Erős jelszavak és kétfaktoros hitelesítés kötelezővé tétele

Az első és talán legfontosabb lépés az erős jelszavak használatának kikényszerítése. Sokszor megfigyelhető, hogy a kollégák egyszerű, könnyen megjegyezhető jelszavakat használnak, mint például "cegnev123" vagy "jelszo2024". Ez óriási kockázat.

Érdemes bevezetni egy jelszó szabályzatot, amely előírja, hogy minden jelszónak tartalmaznia kell minimum 12 karaktert, kis és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket is. De ennél is fontosabb a kétfaktoros hitelesítés (2FA) bekapcsolása minden céges fióknál. Ez azt jelenti, hogy a jelszó megadása mellett még egy második igazolási lépés is szükséges, például egy mobilra érkező kód vagy egy biometrikus azonosítás.

A kétfaktoros hitelesítés bevezetése drámaian csökkenti az adathalász támadások sikerességét. Még ha valaki meg is szerzi a jelszavadat, a második tényező nélkül nem tud belépni a rendszerbe.

2. Rendszeres szoftverfrissítések automatizálása

A hackertámadások jelentős része olyan sérülékenységeket használ ki, amelyeket már javítottak a gyártók, de a felhasználók egyszerűen nem telepítették a frissítéseket. Ez különösen igaz a Windows és egyéb operációs rendszerek esetében.

Állítsd be, hogy a laptopok automatikusan telepítsék a biztonsági frissítéseket. Igen, tudjuk, sokszor bosszantó, amikor épp dolgoznál, és a gép jelzi, hogy újra kell indítani a frissítések miatt. De hidd el, sokkal kellemetlenebb lenne, ha egy kihasználható sebezhetőség miatt kerülne veszélybe a cég adatbázisa.

A frissítések nemcsak az operációs rendszerre vonatkoznak. A böngészők, az irodai szoftverek, a PDF olvasók és minden más alkalmazás frissítése is kritikus fontosságú. Érdemes egy központi eszközkezelő rendszert használni, amely nyomon követi, hogy minden gépen naprakészek-e a szoftverek.