A sebesség új értelmezése: Pinarello Dogma X, az all around csúcsmodell

Van az országúti kerékpározásnak egy pontja, ahol már nem érdemes kompromisszumokban gondolkodni. Ahol nem az a kérdés, hogy a sebességet vagy a komfortot, a könnyűséget vagy a sokoldalúságot választjuk-e, sokkal inkább az, hogy lehet-e mindezt egyszerre a lehető legmagasabb szinten kombinálni. A Pinarello második generációs Dogma X-e pontosan erre tesz kísérletet. És nem is akárhogyan.

Az új Pinarello Dogma X már első ránézésre is különleges. Formája azonnal felismerhető, a részletekben pedig ugyanaz a mérnöki munka köszön vissza, ami a márka csúcsmodelljeit jellemzi. Igazi különlegessége viszont az, hogy a könnyűség, a sebesség és a komfort mellett sem szorul háttérbe a sportos karaktere. Nem egy klasszikus endurance modellről van szó, hanem egy olyan országúti kerékpárról, amely a kettő előnyeit próbálja egyesíteni.

A Pinarello saját meghatározása szerint all around országúti kerékpár. Ez elsőre csupán egy kategóriamegjelölésnek tűnhet, valójában azonban a Dogma X teljes filozófiáját meghatározza.

Egy modell, amely átlép a kategóriák határain

Az országúti kerékpárok világában sokáig viszonylag könnyű volt eligazodni: voltak a versenyzésre optimalizált modellek, amelyeknél a tömeg, a merevség és az aerodinamika számított, és voltak az endurance modellek, amelyek a hosszú távú komfortot és a sokoldalúságot helyezték előtérbe. A második generációs Pinarello Dogma X azonban nem illeszkedik ebbe a megszokott felosztásba.

Úgy lett kényelmesebb, hogy közben a versenyzéshez szükséges teljesítményből sem engedett. Sokkal inkább úgy közelít a kérdéshez, hogy mi történik akkor, ha egy országúti kerékpárt nem egyetlen tulajdonságra, hanem arra terveznek, hogy különböző helyzetekben is jól teljesítsen.

A válasz egy olyan modell lett, amely hosszú távon is gyors marad, miközben az egyenetlenebb útburkolat sem jelent számára akadályt. A kormányzás pontos és kiszámítható, a kerékpár pedig nagy tempónál is könnyen irányítható, amely versenyzésre is alkalmassá teszi, de nem kényszeríti rá a kerékpárosra azt a kompromisszumot, amelyet egy kimondottan versenyorientált konstrukció bizonyos helyzetekben megkövetel.