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kerékpár

A sebesség új értelmezése: Pinarello Dogma X, az all around csúcsmodell

A második generációs Pinarello Dogma X újradefiniálja a verseny és a komfort közötti határvonalat – a csúcstechnológiás modell már a Biondo Bike-nál is megtekinthető.
2026.08.26, 14:15
Fotó: Pinarello

Van az országúti kerékpározásnak egy pontja, ahol már nem érdemes kompromisszumokban gondolkodni. Ahol nem az a kérdés, hogy a sebességet vagy a komfortot, a könnyűséget vagy a sokoldalúságot választjuk-e, sokkal inkább az, hogy lehet-e mindezt egyszerre a lehető legmagasabb szinten kombinálni. A Pinarello második generációs Dogma X-e pontosan erre tesz kísérletet. És nem is akárhogyan.

Az új Pinarello Dogma X már első ránézésre is különleges. Formája azonnal felismerhető, a részletekben pedig ugyanaz a mérnöki munka köszön vissza, ami a márka csúcsmodelljeit jellemzi. Igazi különlegessége viszont az, hogy a könnyűség, a sebesség és a komfort mellett sem szorul háttérbe a sportos karaktere. Nem egy klasszikus endurance modellről van szó, hanem egy olyan országúti kerékpárról, amely a kettő előnyeit próbálja egyesíteni.

A Pinarello saját meghatározása szerint all around országúti kerékpár. Ez elsőre csupán egy kategóriamegjelölésnek tűnhet, valójában azonban a Dogma X teljes filozófiáját meghatározza.

Egy modell, amely átlép a kategóriák határain

Az országúti kerékpárok világában sokáig viszonylag könnyű volt eligazodni: voltak a versenyzésre optimalizált modellek, amelyeknél a tömeg, a merevség és az aerodinamika számított, és voltak az endurance modellek, amelyek a hosszú távú komfortot és a sokoldalúságot helyezték előtérbe. A második generációs Pinarello Dogma X azonban nem illeszkedik ebbe a megszokott felosztásba.

Úgy lett kényelmesebb, hogy közben a versenyzéshez szükséges teljesítményből sem engedett. Sokkal inkább úgy közelít a kérdéshez, hogy mi történik akkor, ha egy országúti kerékpárt nem egyetlen tulajdonságra, hanem arra terveznek, hogy különböző helyzetekben is jól teljesítsen.

A válasz egy olyan modell lett, amely hosszú távon is gyors marad, miközben az egyenetlenebb útburkolat sem jelent számára akadályt. A kormányzás pontos és kiszámítható, a kerékpár pedig nagy tempónál is könnyen irányítható, amely versenyzésre is alkalmassá teszi, de nem kényszeríti rá a kerékpárosra azt a kompromisszumot, amelyet egy kimondottan versenyorientált konstrukció bizonyos helyzetekben megkövetel.

A Biondo Bike szerint a Dogma X nem egyszerűen az X-széria csúcsmodellje, hanem önálló karakterű modell, amely az all around geometriát az új X Stays 2.0 rendszerrel párosítja.

A Pinarello Dogma X komfortja mögött prémium mérnöki technológia áll

A Dogma X egyik legérdekesebb technikai megoldása az X Stays 2.0 rendszer, amely az előző generáció filozófiáját viszi tovább, de teljesen átdolgozott formában.

Pinarello Dogma X / Fotó: Pinarello

Az új X Stays 2.0 egyik fontos változása, hogy a támvillák lejjebb csatlakoznak a vázhoz, így a hátsó rész jobban képes elnyelni az út egyenetlenségeiből érkező rezgéseket, ami hosszabb távon érezhetően kényelmesebbé teszi a kerékpározást. A cél nem az volt, hogy egyszerűen növeljék a komfortot, hanem hogy a váz jobban csillapítsa az út egyenetlenségeiből érkező rezgéseket, így hosszabb távon kevésbé fárassza a kerékpárost.

A konstrukció másik fontos eleme az a karbontechnológia, amely a Dogma F modellből már ismerős lehet. A váz a TorayCa M40X 1K Ultra High Modulus Carbon anyagból készül, a Pinarello pedig a szálelrendezést kifejezetten a Dogma X karakteréhez, többek között a nagyobb rugalmassághoz és jobb rezgéscsillapításhoz igazította.

A váz aszimmetrikus kialakítású, és olyan Pinarello-megoldásokat használ, mint az Onda villa, a Fork Flap, a TiCR kábelvezetés és az Aero Keel. A Dogma X akár 35 milliméter széles gumik használatát is lehetővé teszi, ami a gyengébb minőségű utakon különösen jól jöhet.

A Dogma X ráadásul nem egyetlen méretben készül: a modell 11 vázméretben érhető el, így a megfelelő üléspozíció és geometria kiválasztására is nagy figyelmet fordított a Pinarello. A gyártó által megadott adatok szerint az 53-as méret tömege 7,06 kilogramm, ami ebben a kategóriában kifejezetten alacsony értéknek számít.

A részletekben rejlik a Dogma karaktere

A Pinarello esetében természetesen nem lehet elmenni a formatervezés mellett sem. A Dogma X nem akar beleolvadni a mezőnybe. A jellegzetes csőformák, az Onda villa és a Fork Flap miatt a Dogma X-ről már első pillantásra látszik a valódi Pinarello-karakter. Ez nem véletlen: a Pinarello jellegzetes megjelenése évtizedek alatt alakult ki, a Dogma X-en pedig különösen jól látszik, mennyire fontos a márkának a forma és a funkcionalitás összhangja.

Biondo Bike üzlet / Fotó: Pinarello

A Biondo Bike kínálatában szereplő csúcsfelszereltségű Dogma X SRAM Red AXS 2x12 elektronikus váltórendszerrel, Zipp 454 karbonkerekekkel, MOST Talon Ultra Fast integrált karbonkormánnyal és Continental GP5000 S TR gumikkal érkezik.

Ez természetesen nem tömegmodell és nem is annak szánták.

A Dogma X azoknak készült, akik egyetlen országúti kerékpárt szeretnének, de abból a lehető legjobbat akarják. Fontos számukra a teljesítmény, ugyanakkor hosszabb távokon sem akarnak lemondani a kényelemről. És persze azoknak is szól, akiknek az is számít, hogy egy ilyen csúcskategóriás modellnek megjelenése és valódi karaktere is legyen.

Érdemes megtapasztalni a Pinarello-életérzést a Biondo Bike üzletében

A Dogma X-ről persze sok mindent el lehet mondani a műszaki adatai alapján, de egy ilyen kerékpárnál ez csak a történet egyik fele. A tömeg, a geometria és az aerodinamika mind fontos tényezők, de a Dogma X igazán közelről mutatja meg magát: számos olyan részlet van rajta, amelyet képeken szinte lehetetlen visszaadni.

Aki kíváncsi rá, a Dogma X-et személyesen is megnézheti a Biondo Bike üzletében. A Biondo Bike 1999 óta a Pinarello magyarországi márkaképviselete és kizárólagos forgalmazója, így a modellhez szakértői segítséggel is közelebb lehet kerülni. Egy ilyen kerékpárnál pedig érdemes időt szánni a részletekre: élőben egészen más benyomást kelt, mint a képeken.

A prémium kategóriában pedig az is fontos szempont, hogy egy ilyen összetett modellnél legyen, aki segít megtalálni a megfelelő méretet és beállítást. A Biondo Bike-nál pedig a modell kiválasztásához szükséges szakmai segítség is rendelkezésre áll.

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