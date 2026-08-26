A QR-kód nem szüntette meg a papírt, csak áthelyezte: miért nőtt a kereslet az ártartókra és laptartókra a digitalizáció közben

A digitalizációról évek óta úgy beszélünk, mint egy olyan folyamatról, amely fokozatosan kiszorítja a papíralapú megoldásokat a kereskedelemből és a vendéglátásból. Nem véletlenül, hiszen az elektronikus árkezelő rendszerek, a QR-kódos információátadás és az automatizált készletkezelés valóban jelentősen átalakították a vállalkozások működését. Sokan ebből azt a következtetést vonták le, hogy a fizikai információhordozók szerepe egyre kisebb lesz, és előbb-utóbb teljesen eltűnnek.

A gyakorlat azonban egészen mást mutat. Miközben a háttérfolyamatok szinte teljes egészében digitalizálódtak, a vásárlók számára megjelenő információk továbbra is fizikai formában jelennek meg az üzletekben, éttermekben vagy egyéb szolgáltatóhelyeken. Sőt, a digitális megoldások elterjedése sok esetben éppen az ártartók és laptartók iránti igényt erősítette. A papír tehát nem tűnt el, csupán új szerepet kapott.

A jogszabályok továbbra is megkövetelik a fizikai árfeltüntetést

Az egyik legnagyobb félreértés a kereskedelmi digitalizáció terén az, hogy elegendő egy online rendszerben vezetni az árakat, miközben a vásárló majd egy QR-kód segítségével minden információhoz hozzáfér. A magyar szabályozás azonban ezt egyértelműen kizárja: a fogyasztónak a vásárlás helyszínén is látnia kell az árat.

A 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet szerint az eladási árat a terméken, annak csomagolásán vagy a közvetlenül mellette elhelyezett egyedi árkiíráson, illetve könnyen hozzáférhető árjegyzéken is fel kell tüntetni. Ez a kötelezettség az étel- és itallapokra is kiterjed.

Ez azt jelenti, hogy hiába működik egy üzlet teljes készletkezelése, árazása vagy pénztári rendszere digitálisan, a vásárló számára továbbra is biztosítani kell a közvetlen és egyértelmű ármegjelenítést. A fogyasztóvédelmi hatóságként eljáró kormányhivatalok rendszeresen ellenőrzik ennek teljesülését, így ez nem csupán ajánlás, hanem jogszabályi kötelezettség. A digitalizáció tehát nem váltotta ki az árkiírást, egyszerűen csak új környezetbe helyezte azt.