A QR-kód nem szüntette meg a papírt, csak áthelyezte: miért nőtt a kereslet az ártartókra és laptartókra a digitalizáció közben
A digitalizációról évek óta úgy beszélünk, mint egy olyan folyamatról, amely fokozatosan kiszorítja a papíralapú megoldásokat a kereskedelemből és a vendéglátásból. Nem véletlenül, hiszen az elektronikus árkezelő rendszerek, a QR-kódos információátadás és az automatizált készletkezelés valóban jelentősen átalakították a vállalkozások működését. Sokan ebből azt a következtetést vonták le, hogy a fizikai információhordozók szerepe egyre kisebb lesz, és előbb-utóbb teljesen eltűnnek.
A gyakorlat azonban egészen mást mutat. Miközben a háttérfolyamatok szinte teljes egészében digitalizálódtak, a vásárlók számára megjelenő információk továbbra is fizikai formában jelennek meg az üzletekben, éttermekben vagy egyéb szolgáltatóhelyeken. Sőt, a digitális megoldások elterjedése sok esetben éppen az ártartók és laptartók iránti igényt erősítette. A papír tehát nem tűnt el, csupán új szerepet kapott.
A jogszabályok továbbra is megkövetelik a fizikai árfeltüntetést
Az egyik legnagyobb félreértés a kereskedelmi digitalizáció terén az, hogy elegendő egy online rendszerben vezetni az árakat, miközben a vásárló majd egy QR-kód segítségével minden információhoz hozzáfér. A magyar szabályozás azonban ezt egyértelműen kizárja: a fogyasztónak a vásárlás helyszínén is látnia kell az árat.
A 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet szerint az eladási árat a terméken, annak csomagolásán vagy a közvetlenül mellette elhelyezett egyedi árkiíráson, illetve könnyen hozzáférhető árjegyzéken is fel kell tüntetni. Ez a kötelezettség az étel- és itallapokra is kiterjed.
Ez azt jelenti, hogy hiába működik egy üzlet teljes készletkezelése, árazása vagy pénztári rendszere digitálisan, a vásárló számára továbbra is biztosítani kell a közvetlen és egyértelmű ármegjelenítést. A fogyasztóvédelmi hatóságként eljáró kormányhivatalok rendszeresen ellenőrzik ennek teljesülését, így ez nem csupán ajánlás, hanem jogszabályi kötelezettség. A digitalizáció tehát nem váltotta ki az árkiírást, egyszerűen csak új környezetbe helyezte azt.
A QR-kód önmagában nem információhordozó
A QR-kód kétségtelenül az elmúlt évek egyik legsikeresebb digitális eszköze. Éttermekben digitális étlapra irányítja a vendégeket, üzletekben részletes termékinformációkat jelenít meg, rendezvényeken egyszerűsíti a regisztrációt, a szállodákban pedig a vendégtájékoztatás fontos eszközévé vált. Mindez azonban csak akkor működik, ha maga a QR-kód jól látható, stabilan elhelyezett és könnyen beolvasható.
Ahhoz azonban, hogy a QR-kód valóban betöltse a szerepét, megfelelő fizikai megjelenítésre is szükség van. Egy pultra vagy kirakatba kitett papírlap önmagában nem elég: könnyen elmozdul, megsérül vagy használhatatlanná válik. Itt válik nélkülözhetetlenné egy megfelelő laptartó vagy ártartó, amely biztosítja, hogy a digitális információhoz vezető belépési pont mindig jól látható és kulturált formában jelenjen meg. A QR-kód tehát nem váltotta ki a fizikai információhordozókat, hanem új szerepet adott nekik.
A digitalizáció mellett is szükség van fizikai információhordozókra
Sok vállalkozás elsősorban költségcsökkentési projektként tekint a digitális átállásra. Ez nem alaptalan feltételezés, hiszen a digitalizáció valóban mérsékelheti a nyomdai kiadásokat. Az étlapokat és árlistákat például jóval ritkábban kell újranyomtatni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megszűnne az igény a fizikai árkiírásokra és tájékoztatókra.
A hangsúly a gyakran cserélt nyomtatványokról a tartós információhordozók használatára helyeződik át. Egy minőségi plexi ártartó vagy laptartó éveken keresztül használható, miközben a benne található információ pillanatok alatt cserélhető. Ez nemcsak gazdaságosabb működést tesz lehetővé, hanem rendezettebb és egységesebb megjelenést is biztosít. A digitalizáció tehát nem szüntette meg a fizikai információhordozók szerepét, hanem átalakította azt: a folyamatos újranyomtatás helyett egyre nagyobb hangsúly kerül a tartós, hosszú távon használható megoldásokra.
A bejárattól a pénztárig szükség van fizikai tájékoztatásra
A digitális szolgáltatások használata sok esetben már az üzlet bejáratánál kezdődik. Egy QR-kód vezethet egy online étlaphoz, az aktuális akciókhoz vagy a részletes termékinformációkhoz, azonban csak akkor teszi egyszerűbbé és kényelmesebbé a vásárlói élményt, ha könnyen észrevehető és kényelmesen beolvasható. Ehhez olyan információhordozóra van szükség, amely biztosítja, hogy a QR-kód mindig jól látható és könnyen beolvasható maradjon.
Ezért a laptartók, ártartók és megállítótáblák a digitális környezetben is nélkülözhetetlen eszközei maradtak a vásárlók tájékoztatásának. Szerepük ma már nem csupán a nyomtatott információk rögzítése, hanem a digitális tartalmakhoz vezető QR-kódok kulturált és jól látható megjelenítése is.
A bejáratoknál és kirakatokban különösen fontos, hogy a QR-kódok és az aktuális tájékoztatók már első pillantásra jól láthatók legyenek. Ebben jelenthetnek praktikus megoldást a plexi megállítótáblák, amelyek egyszerre irányíthatják a látogatót a digitális tartalmak felé, miközben a kirakati ár- és akciós tájékoztatásnak is helyet adnak.
Miért maradtak nélkülözhetetlenek az ártartók?
Korábban sok vállalkozás csupán egyszerű kiegészítőként tekintett az árkiírókra. Ma azonban ezek a megoldások a napi működés szerves részévé váltak. Az üzletekben folyamatosan változó árak, az időszakos akciók, a QR-kódos termékinformációk és a gyakran frissülő tájékoztatók mind olyan rendszert igényelnek, amely gyorsan kezelhető, ugyanakkor esztétikus és tartós is egyben.
Ennek köszönhetően a modern ártartók és laptartók szerepe jelentősen felértékelődött. Ma már nemcsak a nyomtatott információk megjelenítését szolgálják, hanem a digitális tartalmakhoz vezető QR-kódok elhelyezésében is kulcsszerepet játszanak. Mindez jól mutatja, hogy a digitalizáció nem tette feleslegessé ezeket az eszközöket. Éppen ellenkezőleg: szerepük felértékelődött, mert ma már egyszerre támogatják a fizikai és a digitális tájékoztatást.
Az egyedi megoldások iránt is egyre nagyobb az igény
A különböző üzlettípusok eltérő módon tájékoztatják a vásárlóikat, ezért az információhordozókkal szemben támasztott elvárások sem egyformák. Más igényei vannak egy gyógyszertárnak, egy étteremnek, egy autószalon bemutatótermének vagy egy ipari alkatrészkereskedésnek. Emiatt egyre kevésbé elegendők a teljesen szabványos megoldások, különösen akkor, ha a vállalkozás saját arculatához vagy speciális működéséhez szeretné igazítani az információhordozókat.
Ezért nő folyamatosan az érdeklődés az egyedi méretben vagy kialakításban készülő plexi termékek iránt is. Egy személyre szabott ártartó vagy laptartó nemcsak praktikusabb, hanem hozzájárul az egységes vállalati megjelenéshez, valamint a professzionális ügyfélélmény kialakításához is. A digitalizáció tehát nem a szabványosítás irányába tolja a piacot, hanem sok esetben éppen ellenkezőleg: az egyedi gyártás jelentőségét növeli.
A jövő kereskedelme digitális – de továbbra is jól látható információkkal
A digitalizáció várhatóan az elkövetkező években is tovább gyorsul. Ez már napjainkban is érezhető, hiszen egyre több vállalkozás alkalmaz QR-kódokat, felhőalapú rendszereket és automatizált adatkezelési megoldásokat. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a fizikai információhordozók eltűnnének a kereskedelemből.
Éppen ellenkezőleg: a digitális rendszereknek szükségük van olyan stabil, tartós és esztétikus megjelenítési megoldásokra, amelyek egyaránt képesek megfelelni a jogszabályi előírásoknak és a vásárlói elvárásoknak. A digitalizáció tehát nem tette feleslegessé az ártartókat és laptartókat, hanem új feladatot adott nekik a vásárlói tájékoztatásban. A kérdés ezért nem az, hogy szükség lesz-e rájuk a jövőben, hanem az, hogy milyen formában tudják a leghatékonyabban összekapcsolni a fizikai és a digitális vásárlói élményt.
A vállalkozások számára ezért ma már nem az a kérdés, hogy szükség van-e ártartókra és laptartókra, hanem az, hogy milyen megoldás illeszkedik legjobban a működésükhöz. A jövő kereskedelmében a digitális és a fizikai tájékoztatás várhatóan továbbra is egymásra épül majd, így a tartós információhordozók szerepe sem csökken.