Az idén 35 éves Budapest Borfesztivál egyszerre társasági esemény és fontos bemutatkozási lehetőség a borászatok számára. Néhány nap alatt nagy és sokszínű közönség találkozik a magyar borvidékek kínálatával, miközben a kisebb, kevésbé ismert pincészetek is megmutathatják magukat. Idén több új szereplő és megújult koncepció is érkezik, miközben a rendezvény megtartja azt a közvetlen formáját, amelyben a borász és a fogyasztó között valódi kapcsolódás alakulhat ki.

Bor, közönség, személyes találkozások, íme a 35. Budapest Borfesztivál receptje / Fotó: Budapest Borfesztivál

Az idei év egyik újdonsága az Explorer napijegy, amely szerdán, csütörtökön és pénteken a helyszíni napijegy árának feléért biztosít belépést azoknak, akik 17 óráig megérkeznek. A kedvezőbb jegy a délutáni időszakot teszi vonzóbbá, amikor kisebb a forgatag, több idő jut a standokra és a személyes találkozásokra. A belépés után akár zárásig lehet maradni, vagyis a délutáni kóstolás könnyen egy igazi fesztiválozós éjszakába fordulhat.

A borászok és fogyasztók közötti kapcsolat erősítését szolgálják az ingyenes Pop up borkóstolók és a Kvaterka beszélgetései is. A VinAgora Borkaszinó by Taste & Play közben játékos oldalról közelít a borhoz: vakkóstolás, pezsgős kihívások és más interaktív feladatok várják a résztvevőket. A programok nemcsak a gyakorlott borrajongóknak szólnak, hanem azoknak is, akik most kezdenek tudatosabban ismerkedni a borokkal.

A változó fogyasztói igények a kereskedelmi kínálatban is jól látszanak. A Borfesztivál főtámogatója, a SPAR Magyarország választékában ma több mint 450 bor, közel 90 pezsgő és csaknem 25 boralapú koktél található, döntő többségük magyar pincészetektől érkezik. A vállalat mintegy 75 hazai beszállítóval dolgozik együtt, az idei szortiment kialakításához pedig borszakértői több mint 1800 bort kóstoltak végig. A fesztiválon a SPAR Borstandján az őszi borkatalógus kiemelt ajánlatai és saját márkás tételek is megkóstolhatók lesznek.

A magyar kínálat mellett idén az amerikai kontinens adja a nemzetközi fókuszt. Kalifornia, Argentína, Chile és más újvilági borvidékek tételei külön standokon és tematikus kóstolókon jelennek meg. A borok mellé a világ számos konyhájából érkeznek fogások, estére pedig koncertek és DJ-programok teszik teljessé a napot.