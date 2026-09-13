Itt a könnyen és gyorsan használható elektronikus aláírás, amire a jogászod is rábólint
Ennek vet most véget a megújuló Netlock, élén a Docler Holding egykori elnökével, Somkuti Andrással, valamint a BioTechUSA-cégcsoport tulajdonosával, Lévai Bálinttal. Új szolgáltatásuk egyetlen, zárt ökoszisztémában integrálja nem csupán a magánszemélyek, hanem a nagyvállalatok, vagyis bankok, biztosítók és médiacégek, sőt, a KKV szektor szereplői számára is nélkülözhetetlen digitális bizalmi funkciókat.
25 év után demokratizálja a digitális szerződéskötést a Netlock új platformja
Nem a semmiből indul a Netlock 2026-os története: Európa egyik legelső minősített bizalmi szolgáltatójaként már 25 éve nyújt minősített elektronikus aláírási szolgáltatást, mely ráadásul a legszigorúbb uniós szabályozásokkal összhangban, jogilag több szempontból nagyobb biztonságot nyújt, mint egy hagyományos elektornikus aláírás. A most debütáló, megújult Netlock egy könnyen kezelhető, hiteles és biztonságos rendszerben nyújt digitális identitást, minősített elektronikus aláírást és KYC szolgáltatást, a funkciók tárháza pedig hamarosan szerződés-életciklus menedzsmenttel (CLM), tartalomhitelesítéssel és fejlett kriptográfiai megoldással is kiegészül, ezek együttesen pedig jelentős versenyelőnyt jelenthetnek a legnagyobb nemzetközi üzleti szereplők számára.
„A nálunk felhalmozott két évtizedes tudással egyetlen, egységes kreditrendszert használó zárt platformba tömörítettük a vállalkozásokat segítő szolgáltatásaink legjavát. Ennek következtében a Netlock egy olyan komplex szolgáltatóvá vált, mely képes végigvezetni az ügyfeleinket egy szerződés teljes életciklusán az előkészítéstől a jóváhagyáson és az aláíráson át a nyomonkövetésig és az archiválásig. Tesszük mindezt úgy, hogy rendszerünk könnyen használható, hiteles és biztonságos egyszerre. Sőt, nemzetközi szerzői jogot érintő viták esetében is segítséget nyújt azzal, hogy igazolja a médiafájlok eredetét, vagyis bizonyíthatóvá teszi, hogy egy adott tartalom a hitelesítés óta változatlan formában létezik, és kihez köthető” – mondta Somkuti András.
Digitális identitás 1 perc alatt
A papírmentes szerződéskötés gyors elterjedését eddig több egymásra rakodó probléma gátolta, hiszen korábban egy szerződő fél sem lehetett biztos abban, hogy a partnerének van-e elektronikus aláírása, és azt megfelelően tudja-e használni. Amennyiben nincs, a hiteles aláírás megszerzése lassú és költséges azonosítási folyamattal jár, emellett a dokumentumkezelő rendszer és a bizalmi szolgáltató jellemzően két külön platformon működik, amelyek összekapcsolása kényelmetlen ügyfélélményt okozhat a hétköznapokban. Továbbá az elektronikus aláírás és a dokumentumkezelő rendszerek díjazása rendszerint felhasználónként történik, ami egy csak alkalmanként aláíró partner esetén aránytalanul megdrágítja a folyamatot. Ezen tényezők együttesen vezettek oda, hogy a felhasználók jellemzően két irányba mozdultak el: vagy a piacokon már régóta elérhető, de jogi értelemben nem minősített elektronikus aláírást használták, vagy inkább visszatértek az “old-school” papíralapú szerződéskötéshez.
„Olyan UX/UI megoldásokat alkalmaztunk, melyeknek köszönhetően a Netlock-ot digitális kompetenciától függetlenül bárki intuitívan tudja használni a hétköznapokban. A minősített elektronikus aláírási jog megszerzése az azonosítástól az első hiteles aláírás kiállításáig nem tart tovább 1 percnél. Ezzel az új szolgáltatással a felhasználók nem csak gyorsan, hanem megbízható, hiteles és jogilag erős alapokon vághatnak bele a digitális adminisztrációba” – tette hozzá Somkuti András.
Nem felhasználó-, hanem tranzakcióalapú elszámolás
A Netlock üzleti modellje az iparági sztenderdtől eltérően nem felhasználó-, hanem tranzakcióalapú. Tehát egy vállalatnak nem kell feleslegesen fenntartania egy havidíjas előfizetést annak a kollégának, aki csupán láttamoz, vagy 1-2 esetben ír alá egy dokumentumot, hanem csakis az egyes tranzakciók után kell kredit-alapon fizetnie. Ez nem csupán adminisztrációs költségeket csökkent, de akkor is lehetővé teszi az ügyintézést, ha például egy külső partner esetében a két szerződő fél közül csak az egyikük állja a tranzakciós költséget. A platform ugyanis lehetőséget biztosít arra, hogy egyikük „megszponzorálja” a másik aláírási költségét, így bármely regisztrált partner beköthető az aláírási folyamatba anélkül, hogy drága licenszeket kellene vásárolnia azoknak, akik csak ritkán írnak alá.
„Az a vállalkozás, amely egyetlen rendszerben képes összpontosítani a bizalmi funkciókat, jelentősen lecsökkenti a bizalmi kockázatot, vagy adminisztrációs hibából fakadó veszteségeket. A Netlockot használó ügyfelek könnyebben léphetnek át a teljesen digitális szerződéskötés világába, anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötniük a használhatóság és a bizalmi háttér között. Az európai szabályozás is ebbe az irányba tart: a jövő digitális ügyintézése az egységesebb, biztonságosabb és jobban ellenőrizhető bizalmi szolgáltatásokra épül” – mondta Lévai Bálint.
Egyszerű elektronikus aláírási platform vs. minősített bizalmi szolgáltató
A Netlock által nyújtott ökoszisztéma a vállalat minősített bizalmi szolgáltató (Qualified Trust Service Provider, vagy röviden QTSP) létére alapszik. A minősített bizalmi szolgáltatók olyan szervezetek, amelyet az állami és nemzetközi szervek – Magyarországon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) – hivatalosan ellenőriznek és nyilvántartásba vesznek. „A lényegi különbség egy egyszerű platformhoz képest az az, hogy itt nem csupán egy szoftver rögzíti, hogy valaki részt vesz egy folyamatban, hanem egy jogilag felelős, szabályozott szervezet biztosítja, hogy az aláíró valóban az, akinek mondja magát, az aláírás időpontja hiteles, és a dokumentum változatlan. Ennek köszönhetően az aláírás bírósági vagy hatósági eljárásban is értelmezhető” – tette hozzá Somkuti András.
„Munkavállalói nyilatkozatnál, finanszírozási dokumentumnál, multinacionális szerződésnél nagy a tét és a kérdés mindig ugyanaz: ha valami vitatottá válik, mi bizonyítja, hogy az aláírás érvényes volt? Egy minősített bizalmi szolgáltatón keresztül ez sosem utólagos rekonstrukció kérdése. Gyors aláírást ma már sokfelé lehet kapni, de arra, hogy az aláírás mögött legyen valaki, aki szabályozott, ellenőrzött bizalmi hátteret biztosít, már kevesen képesek. Jókor léptünk piacra, óriási a nemzetközi érdeklődés a Netlock iránt - főként a pénzügyi, nagyvállalati és jogi szektorból. Küldetésünk, hogy mindenki számára megteremtsük a digitális világba vetett bizalom alapvető feltételeit” – mondta Lévai Bálint.