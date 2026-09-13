Itt a könnyen és gyorsan használható elektronikus aláírás, amire a jogászod is rábólint

Ennek vet most véget a megújuló Netlock, élén a Docler Holding egykori elnökével, Somkuti Andrással, valamint a BioTechUSA-cégcsoport tulajdonosával, Lévai Bálinttal. Új szolgáltatásuk egyetlen, zárt ökoszisztémában integrálja nem csupán a magánszemélyek, hanem a nagyvállalatok, vagyis bankok, biztosítók és médiacégek, sőt, a KKV szektor szereplői számára is nélkülözhetetlen digitális bizalmi funkciókat.

Többszereplős aláírási workflow a Netlock rendszerében / Fotó: Netlock

25 év után demokratizálja a digitális szerződéskötést a Netlock új platformja

Nem a semmiből indul a Netlock 2026-os története: Európa egyik legelső minősített bizalmi szolgáltatójaként már 25 éve nyújt minősített elektronikus aláírási szolgáltatást, mely ráadásul a legszigorúbb uniós szabályozásokkal összhangban, jogilag több szempontból nagyobb biztonságot nyújt, mint egy hagyományos elektornikus aláírás. A most debütáló, megújult Netlock egy könnyen kezelhető, hiteles és biztonságos rendszerben nyújt digitális identitást, minősített elektronikus aláírást és KYC szolgáltatást, a funkciók tárháza pedig hamarosan szerződés-életciklus menedzsmenttel (CLM), tartalomhitelesítéssel és fejlett kriptográfiai megoldással is kiegészül, ezek együttesen pedig jelentős versenyelőnyt jelenthetnek a legnagyobb nemzetközi üzleti szereplők számára.

Somkuti András / Fotó: Reviczky Zsolt / Netlock

„A nálunk felhalmozott két évtizedes tudással egyetlen, egységes kreditrendszert használó zárt platformba tömörítettük a vállalkozásokat segítő szolgáltatásaink legjavát. Ennek következtében a Netlock egy olyan komplex szolgáltatóvá vált, mely képes végigvezetni az ügyfeleinket egy szerződés teljes életciklusán az előkészítéstől a jóváhagyáson és az aláíráson át a nyomonkövetésig és az archiválásig. Tesszük mindezt úgy, hogy rendszerünk könnyen használható, hiteles és biztonságos egyszerre. Sőt, nemzetközi szerzői jogot érintő viták esetében is segítséget nyújt azzal, hogy igazolja a médiafájlok eredetét, vagyis bizonyíthatóvá teszi, hogy egy adott tartalom a hitelesítés óta változatlan formában létezik, és kihez köthető” – mondta Somkuti András.