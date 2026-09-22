Jelentősen spórolhatnak a cégek a kötelező e-aláíráson – átfogó kamarai kedvezményprogram indult
Miután az állam kivezette a korábban széles körben használt, ingyenes Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés (AVDH) szolgáltatást, a cégvezetőknek piaci alternatíva után kellett nézniük. A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) e-Aláírás funkciója ugyanis kizárólag magáncélra használható, cégképviseletre nem alkalmas.
Mivel a Cégkapu csupán egy digitális postafiók, a jogszabályok értelmében a cégkapus ügykezelő önmagában nem tehet jognyilatkozatot, a dokumentumokat a benyújtás előtt a vezető tisztségviselőnek vagy a meghatalmazottnak hitelesítenie kell. Ehhez piaci minősített elektronikus aláírásra van szükség.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a digitalizációs kényszer okozta költségteher enyhítésére egy átfogó kedvezményprogramot indított. Stratégiai megállapodásokat kötött a két vezető hazai bizalmi szolgáltatóval – a Microsec e-Szignó Hitelesítés Szolgáltatóval, a Netlockkalés az olasz Infocert magyarországi viszonteladójával, a Lippert Kft.-vel (Flintsign) –, akik kiemelkedő kedvezményeket kínálnak közel 1 millió hazai vállalkozás számára.
Az alábbiakban bemutatjuk a három szolgáltató konkrét, exkluzív ajánlatát, és azt, hogyan profitálhatnak ebből a cégek.
A Microsec e-Szignó aláíró csomagok korlátlan online aláírási lehetőséggel a kamarákhoz önkéntesen csatlakozott vállalkozások részére az első évben fél áron, a regisztrált vállalkozások számára 25 százalék kedvezménnyel érhető el.
Az MKIK Kamarai Kedvezményprogramjának első partnereként a Microsec Magyarország első eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltatója csatlakozott, aki már 100 ezres nagyságrendben biztosít elektronikus aláírás képességet a hazai vállalkozások és az államigazgatás számára. A megállapodás célja, hogy stabil, jogilag biztos hátteret biztosítson a vállalkozások mindennapi ügyintézéséhez, hivatalos jelentési kötelezettségeihez, cégképviseletéhez és papírmentes szerződéskötéseihez. Az e-Szignó aláírások a legfejlettebb kriptográfiai algoritmust és Európában az egyik leghosszabb érvényességű időbélyeget (11 évig érvényes) biztosítja, így a megőrzési idő alatt nem igényelnek külön gondozást, és nem jelentkeznek rejtett többletköltségek sem.
- A területi kamarákhoz önkéntes tagként csatlakozott vállalkozások az első évben 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg a minősített e-Szignó elektronikus aláíró csomagokat.
- A közel 960 000 regisztrált vállalkozás 25 százalékos kedvezményt kap az első éves díjból.
- A kedvezmény pontos részletei és feltételei itt elérhetőek: https://e-szigno.hu/mkik
Netlock: Annyit fizet a vállalkozás, amennyit valóban használ
A frissen megújult Netlock megoldása többek között azoknak a kis- és középvállalkozásoknak kínál rugalmas alternatívát, amelyek szeretnék digitalizálni dokumentumkezelési és aláírási folyamataikat, de nem kívánnak minden egyes felhasználó után külön havidíjat fizetni. A szolgáltatás elszámolása ugyanis nem a klasszikus felhasználói licencalapú modellre épül, hanem a kedvező fix havidíj mellett az elvégzett tranzakciókhoz igazodik.
Ez különösen előnyös lehet azoknak a cégeknek, ahol:
- több munkatárs vesz részt a dokumentumok előkészítésében, jóváhagyásában vagy aláírásában;
- az aláírások mennyisége időszakonként változik;
- nem minden felhasználó használja folyamatosan a rendszert;
- fontos az előre tervezhető, ugyanakkor a tényleges használathoz igazodó költség.
A Netlock felhőalapú szolgáltatásai böngészőből elérhetők, így nincs szükség külön informatikai infrastruktúra kiépítésére. A vállalkozások egyetlen digitális környezetben kezelhetik dokumentumaik előkészítését, jóváhagyását és aláírását, miközben a költségek nem a hozzáféréssel rendelkező munkatársak számától, hanem a ténylegesen végrehajtott folyamatoktól függenek.
A Netlockkal a technológiai belépési küszöb is drasztikusan csökken: 1-2 napos tanúsítványkiadás helyett a Netlock képes 1-2 perc alatt, tehát gyakorlatilag azonnal kiállítani az ügyfél minősített tanúsítványát, így ami eddig napokba telt, azt most egy teljesen automata digitális azonosítással tudja megtenni.
Talán a legfontosabb előny pedig az, hogy a Netlock teljes end-to-end digitális tranzakciós folyamatot biztosít a belső és a külső aláírási folyamatokban is. Azaz, ha az ügyfél partnere nem rendelkezik Netlock tanúsítvánnyal, az ügyfél meghívatja őt és szponzorálhatja a külsős partner aláírását, amelyhez a partner részéről csupán egy regisztráció szükséges.
„A digitalizáció ma már nem versenyelőny, hanem alapfeltétel. A Netlock célja, hogy a minősített elektronikus aláírás használata minden vállalkozás számára egyszerűen elérhető és gazdaságos legyen. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kialakított együttműködésünk fontos lépés ebben, hiszen az önkéntes kamarai tagsággal rendelkező vállalkozások így egy biztonságos, európai szinten elismert digitális aláíró megoldást érhetnek el” – mondta a megállapodásról Somkuti András, a Netlock vezérigazgatója.
A kamarai tagsággal rendelkező felhasználók a NETLOCK20 promóciós kóddal 20 százalék kedvezményt vehetnek igénybe bármely előfizetési csomagra, melyet a regisztráció alkalmával, a fizetésnél adhatnak meg. A kód által biztosított kedvezmény az első három hónapra érvényes, a negyedik hónaptól a teljes előfizetési díj fizetendő. A kód 2026. október 31-én 23:59-ig váltható be. További részletekért és regisztrációért keresse fel a https://www.netlock.com/ weboldalt!
FlintSign: Kedvezmény a kötelezően regisztrált cégeknek is!
A kamara legújabb partnere, a FlintSign arra törekszik, hogy a hazai kkv-ügyfelek számára a lehető legegyszerűbbé és gördülékenyebbé tegye a minősített elektronikus aláírás mindennapi használatát. Ennek érdekében a szolgáltató olyan kiváló ügyfélszolgálati támogatást biztosít, amely lépésről lépésre segíti a vállalkozásokat a teljes mértékben online elvégezhető regisztrációs folyamatban. A teljesen távoli azonosítási technológiának köszönhetően a hivatalos minősített aláíró tanúsítvány akár 30 perc alatt elkészül és használatba vehető. A digitális átállás megkönnyítésére ráadásul komplett videós anyagok is rendelkezésre állnak, amelyek segítségével a szolgáltatás gyorsan és zökkenőmentesen elsajátítható. Ez a felhasználóbarát megközelítés garantálja, hogy a kötelező jogi megfelelés ne adminisztrációs teher, hanem a hatékonyságot növelő, modern üzleti megoldás legyen.
A kamarai programban minden regisztrált vállalkozás 25 százalékos kedvezménnyel, már nettó 26 250 forinttól, az önkéntes kamarai tagok pedig 27 százalékos kedvezménnyel, már nettó 25 550 forinttól juthatnak egyéves, személyre szóló minősített elektronikus aláíráshoz; a korlátlan számú aláírást és 1 GB felhőtárhelyet tartalmazó ajánlat az MKIK2026 kuponkóddal vehető igénybe. A minősített elektronikus aláírás 1, 2 vagy 3 évre is választható kedvezményesen.
A szolgáltatás részletei: https://flintsign.hu/digitalis-alairas/
Miért nem halogathatják a döntést a cégvezetők?
A minősített elektronikus aláírás ma már nem egy kényelmi funkció vagy extra versenyelőny, hanem a mindennapi működés alapfeltétele. Gondoljunk csak a hivatalos állami vagy adóhatósági ügyintézésre, vagy az olyan kiemelt finanszírozási lehetőségekre, mint az MKIK alapkezelője által irányított Demján Sándor Tőkeprogram, a DIMOP PLUSZ pályázatok, amelyekben a bejelentkezés már kizárólag digitális aláírással lehetséges.
A papíralapú adminisztráció fenntartása, a dokumentumok nyomtatása, szkennelése és postázása nemcsak időigényes, de éves szinten százezres pluszköltséget jelenthet egy mikrovállalkozásnak is. A kamara által letárgyalt Microsec-, Netlock- és Flintsign-csomagok segítségével a cégek minimális beruházással végezhetik el a kötelező digitális átállást, miközben jelentős működési hatékonyságot nyernek.
Az MKIK nemcsak az e-aláírásban segít, a Modern Vállalkozások Programja az általános digitális fejlődést támogatja és az uniós források előfeltétele is.
Kott Ferenc, az MKIK Digitalizációs Szakbizottságának elnöke kiemelte, hogy az MKIK díjmentes informatikai tanácsadással is segíti a hazai vállalkozások digitális fejlődését, nagy számban tart digitalizációs és MI-workshopokat, ahol konkrét alkalmazásokat mutatnak be, és egy 2000 informatikai szállító cégből álló hálózatra is támaszkodhatnak az érdeklődő partnerek.
„A megfizethető e-aláírás nagyon fontos jogi alapja minden komplexebb vállalati digitalizációs folyamatnak, azért kezdeményeztük a kedvezményprogramot, hogy ez az akadály kicsit könnyebben legyen átléphető. A digitális működés bizonyítottan hatékonyabbá teszi a vállalkozásunkat, és a mesterséges intelligencia professzionális alkalmazásának is az előszobája” – hangsúlyozta Kott Ferenc.
Hogyan vehető igénybe a díjmentes kamarai digitalizációs segítség?
A vállalkozások online regisztrálhatnak a programba, a jelentkezést követően egy digitális érettségi felmérést töltenek ki, amely segít feltárni a jelenlegi technológiai állapotot és a digitális fejlesztésre szoruló területeket. Az MVP 2.0 projekt országosan hat ügyfélszolgálati ponton biztosít a jelentkezők számára díjmentes tanácsadást.
A program keretében minden vállalkozás mellé független IKT-szakértő kerül kijelölésre, aki helyszíni felmérés alkalmával elkészíti a Digitális Fejlesztési Koncepciót (DFK), amely már konkrét fejlesztési javaslatokat tartalmaz, és stratégiai útmutatóként támogatja a vállalkozások digitális fejlődését. A DKF kiemelt jelentősége, hogy a dokumentáció alapján a vállalkozások több mint 2000 minősített digitális beszállítói és informatikai megoldásokat tartalmazó adatbázisából választhatják ki a számukra legmegfelelőbb fejlesztéseket és akkreditált IT beszállító cégeket. A pályázati rendszerben csak ezektől a szállítóktól lehet elszámolható IKT-terméket igénybe venni. Az MVP 2.0 projekt forrástérképet is biztosít a hazai és uniós pályázatok finanszírozásához, valamint YouTube oldalon szemléletformáló videótartalmakkal segíti a kkv-k digitalizációját.
A program tavaszi szakaszában rendezvényeinken interaktív mesterséges intelligencia előadásokat tartottunk, amelyen több mint 1000 vállalkozás vett részt. A szemináriumokat Kerek István, az ország egyik legnépszerűbb MI-szakértője tartotta. A rendezvény résztvevői 80 000 Ft-os tudásportál-előfizetést is kaptak díjmentesen.
https://kkvdigital.dkf.hu/
https://vallalkozzdigitalisan.mkik.hu/
A kibervédelmi program pedig a cégek digitális védelméhez és a megelőzéshez ad konkrét segítséget.
A digitális identitás és üzleti folyamatok adatvédelme szempontjából a korai megelőzés, a kezdeti hozzáférés megakadályozása kulcsfontosságú, és döntő tényező a kibervédelemben. A Kamara díjmentes jogi és technikai szolgáltatásokkal sérülékenységvizsgálattal, SecureBot-rendszer alkalmazással, valamint szállítói adatbázissal támogatja a kkv-k kiberbiztonságát.
https://kiberbiztonsag.mkik.hu/
A Modern Vállalkozások Program ma Magyarország egyik legfontosabb vállalkozásfejlesztési és digitalizációs kezdeményezése. A program különösen értékes azoknak a vállalkozásoknak, amelyek szeretnék növelni hatékonyságukat és felkészülni a mesterséges intelligencia és az automatizáció által meghatározott üzleti környezetre.