Jelentősen spórolhatnak a cégek a kötelező e-aláíráson – átfogó kamarai kedvezményprogram indult

Miután az állam kivezette a korábban széles körben használt, ingyenes Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés (AVDH) szolgáltatást, a cégvezetőknek piaci alternatíva után kellett nézniük. A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) e-Aláírás funkciója ugyanis kizárólag magáncélra használható, cégképviseletre nem alkalmas.

Mivel a Cégkapu csupán egy digitális postafiók, a jogszabályok értelmében a cégkapus ügykezelő önmagában nem tehet jognyilatkozatot, a dokumentumokat a benyújtás előtt a vezető tisztségviselőnek vagy a meghatalmazottnak hitelesítenie kell. Ehhez piaci minősített elektronikus aláírásra van szükség.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a digitalizációs kényszer okozta költségteher enyhítésére egy átfogó kedvezményprogramot indított. Stratégiai megállapodásokat kötött a két vezető hazai bizalmi szolgáltatóval – a Microsec e-Szignó Hitelesítés Szolgáltatóval, a Netlockkalés az olasz Infocert magyarországi viszonteladójával, a Lippert Kft.-vel (Flintsign) –, akik kiemelkedő kedvezményeket kínálnak közel 1 millió hazai vállalkozás számára.

Az alábbiakban bemutatjuk a három szolgáltató konkrét, exkluzív ajánlatát, és azt, hogyan profitálhatnak ebből a cégek.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében Csókay Ákos főtitkár és Hegedűs Márton a Microsec Zrt. igazgatósági tagja írta alá a szerződést / Fotó: MKIK

A Microsec e-Szignó aláíró csomagok korlátlan online aláírási lehetőséggel a kamarákhoz önkéntesen csatlakozott vállalkozások részére az első évben fél áron, a regisztrált vállalkozások számára 25 százalék kedvezménnyel érhető el.

Az MKIK Kamarai Kedvezményprogramjának első partnereként a Microsec Magyarország első eIDAS szerinti minősített bizalmi szolgáltatója csatlakozott, aki már 100 ezres nagyságrendben biztosít elektronikus aláírás képességet a hazai vállalkozások és az államigazgatás számára. A megállapodás célja, hogy stabil, jogilag biztos hátteret biztosítson a vállalkozások mindennapi ügyintézéséhez, hivatalos jelentési kötelezettségeihez, cégképviseletéhez és papírmentes szerződéskötéseihez. Az e-Szignó aláírások a legfejlettebb kriptográfiai algoritmust és Európában az egyik leghosszabb érvényességű időbélyeget (11 évig érvényes) biztosítja, így a megőrzési idő alatt nem igényelnek külön gondozást, és nem jelentkeznek rejtett többletköltségek sem.