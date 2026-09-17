A pénzügyi szolgáltatások gyors digitalizációja számtalan előnyt kínál, ugyanakkor új és folyamatosan változó kockázatokkal is jár, ezért a fiatalok pénzügyi felkészültsége ma már jóval túlmutat az alapfogalmak ismeretén. A megtakarítási, befektetési és hiteldöntések mellett kulcsfontosságúvá vált az online megoldások felelős használata, a kibertérben megjelenő visszaélések felismerése, valamint a személyes és pénzügyi adatok hatékony védelme.

Negyedik éve fejleszti a fiatalok pénzügyi tudatosságát az MBH Bank és a DUE Médiahálózat / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Erre a folyamatosan változó környezetre reagál az MBH Bank és a DUE Médiahálózat 2023-ban elindított közös programja is. A Nagy Diák Banktudós Teszt tematikája évről évre követi az új pénzügyi és technológiai kihívásokat, miközben az egymást követő tesztek eredményei arra is rámutatnak, mely területeken erősebb a fiatalok tudása, és hol indokolt annak további bővítése. A legutóbbi verseny tapasztalatai szerint az alapvető banki fogalmak és a bankkártyahasználat területén stabilabb a tudás, ugyanakkor több digitális pénzügyi megoldás esetében jelentős hiányosságok mutatkoztak: a másodlagos azonosító szerepét például a kitöltők 13,6 százaléka ismerte fel helyesen, a digitális pénztárca fogalmával pedig mindössze minden ötödik résztvevő volt tisztában.

Az idei teszt éppen ezért olyan, a mindennapi pénzügyekben is egyre gyakrabban előforduló témákat helyez fókuszba, mint a deepfake technológiával vagy telefonszám-hamisítással elkövetett visszaélések, a külföldi bankolás biztonsága, az Open Finance lehetőségei, a megtakarítások, valamint az online vásárláshoz kapcsolódó fizetési és fogyasztóvédelmi megoldások.

„A pénzügyi tudatosság fejlesztése hosszú távú feladat, amelynek tartalma a pénzügyi szolgáltatásokkal és a technológiai környezettel együtt folyamatosan változik. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a fiatalok nyitottak az új ismeretekre, ugyanakkor az egyre összetettebb digitális megoldások és új típusú visszaélések miatt az edukációnak is lépést kell tartania ezekkel a változásokkal. A DUE Médiahálózattal közösen negyedik alkalommal elindított Nagy Diák Banktudós Teszttel olyan gyakorlati tudás átadásához szeretnénk hozzájárulni, amelyre a fiatalok saját pénzügyi döntéseik során is támaszkodhatnak” – mondta Kutas István, az MBH Bank kommunikációs és marketing ügyvezető igazgatója.