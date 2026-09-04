A mesterséges intelligenciával hódíthatják meg a környező országokat a magyar e-kereskedők – már eszközük is van hozzá

A magyar e-kereskedelem mérete ma már önmagában is figyelemre méltó: a PwC 2026 júniusában publikált adatai szerint a magyar fogyasztók online költése a külföldi vásárlásokkal együtt 2025-ben elérte a 2092 milliárd forintot. Ennél viszont sokkal érdekesebb, hogyan változik ennek a forgalomnak a szerkezete. Az online értékesítés részesedése a teljes magyar kiskereskedelmen belül 9-10 százalék körül stabilizálódott, miközben a verseny egyre kevésbé tekinthető kizárólag hazai versenynek. A növekedésben egyre nagyobb szerepet játszanak a határon átnyúló vásárlások, a nemzetközi platformok és azok a kereskedők, amelyek országhatárok helyett régiókban gondolkodnak – sok esetben fittyet hányva az európai szabályozásokra, amelyek az EU székhellyel rendelkező vállalkozásokat erősen korlátozzák.

A hazai kereskedők számára mindebből két, egymástól meglehetősen eltérő következtetés adódik. Az egyik kézenfekvő: a magyar vállalkozások helyzete egyre nehezebb, hiszen már a saját piacukon sem kizárólag egymással versenyeznek, hanem olyan külföldi szereplőkkel is, amelyek sokszor komoly technológiai és marketingháttérrel érkeznek.

Van azonban ennek egy másik, üzleti szempontból jóval érdekesebb oldala is. Ugyanazok az eszközök, amelyek lehetővé teszik egy cseh, lengyel vagy német webáruház számára, hogy Magyarországon értékesítsen, a másik irányban ugyanúgy használhatók. Ha egy külföldi webshop képes magyar nyelvű felületet kialakítani, a hazai vásárlók számára megszokott fizetési és szállítási lehetőségeket kínálni, valamint helyi igényekre szabott kampányokat indítani, akkor technológiai értelemben egy magyar kereskedő előtt sincs leküzdhetetlen akadály, ha Szlovákia, Románia, Horvátország vagy akár Szerbia felé szeretne nyitni.

Ebben hozhat igazán jelentős változást a mesterséges intelligencia. A nemzetközi terjeszkedéshez korábban rengeteg idő, külső szakember és előzetes befektetés kellett: fordítás, lokalizáció, tartalomkészítés, ügyfélkommunikáció, kampánytervezés és piackutatás mind-mind növelte a piacra lépés költségét. Az MI egyre több feladatot képes gyorsabbá, olcsóbbá és könnyebben kezelhetővé tenni, ami különösen a kisebb és közepes kereskedők számára csökkenti radikálisan a külföldi piacra lépés kockázatát.