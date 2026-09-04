A mesterséges intelligenciával hódíthatják meg a környező országokat a magyar e-kereskedők – már eszközük is van hozzá
A magyar e-kereskedelem mérete ma már önmagában is figyelemre méltó: a PwC 2026 júniusában publikált adatai szerint a magyar fogyasztók online költése a külföldi vásárlásokkal együtt 2025-ben elérte a 2092 milliárd forintot. Ennél viszont sokkal érdekesebb, hogyan változik ennek a forgalomnak a szerkezete. Az online értékesítés részesedése a teljes magyar kiskereskedelmen belül 9-10 százalék körül stabilizálódott, miközben a verseny egyre kevésbé tekinthető kizárólag hazai versenynek. A növekedésben egyre nagyobb szerepet játszanak a határon átnyúló vásárlások, a nemzetközi platformok és azok a kereskedők, amelyek országhatárok helyett régiókban gondolkodnak – sok esetben fittyet hányva az európai szabályozásokra, amelyek az EU székhellyel rendelkező vállalkozásokat erősen korlátozzák.
A hazai kereskedők számára mindebből két, egymástól meglehetősen eltérő következtetés adódik. Az egyik kézenfekvő: a magyar vállalkozások helyzete egyre nehezebb, hiszen már a saját piacukon sem kizárólag egymással versenyeznek, hanem olyan külföldi szereplőkkel is, amelyek sokszor komoly technológiai és marketingháttérrel érkeznek.
Van azonban ennek egy másik, üzleti szempontból jóval érdekesebb oldala is. Ugyanazok az eszközök, amelyek lehetővé teszik egy cseh, lengyel vagy német webáruház számára, hogy Magyarországon értékesítsen, a másik irányban ugyanúgy használhatók. Ha egy külföldi webshop képes magyar nyelvű felületet kialakítani, a hazai vásárlók számára megszokott fizetési és szállítási lehetőségeket kínálni, valamint helyi igényekre szabott kampányokat indítani, akkor technológiai értelemben egy magyar kereskedő előtt sincs leküzdhetetlen akadály, ha Szlovákia, Románia, Horvátország vagy akár Szerbia felé szeretne nyitni.
Ebben hozhat igazán jelentős változást a mesterséges intelligencia. A nemzetközi terjeszkedéshez korábban rengeteg idő, külső szakember és előzetes befektetés kellett: fordítás, lokalizáció, tartalomkészítés, ügyfélkommunikáció, kampánytervezés és piackutatás mind-mind növelte a piacra lépés költségét. Az MI egyre több feladatot képes gyorsabbá, olcsóbbá és könnyebben kezelhetővé tenni, ami különösen a kisebb és közepes kereskedők számára csökkenti radikálisan a külföldi piacra lépés kockázatát.
Éppen ezért az MI e-kereskedelmi jelentőségét hiba lenne arra leszűkíteni, hogy néhány másodperc alatt megír egy termékleírást. Ennél sokkal fontosabb változás, hogy fokozatosan olyan képességeket tesz elérhetővé kisebb vállalkozások számára is, amelyek korábban jellemzően csak nagyobb cégek számára voltak elérhetők.
A magyar webshopok számára kezd szűkké válni a kizárólag hazai gondolkodás
A magyar webáruházak sokáig úgy építhették fel a működésüket, mintha Magyarország önálló, viszonylag jól körülhatárolható e-kereskedelmi piac lenne; magyar keresőoptimalizálás, forintalapú árképzés, hazai futárszolgálatok, itthon megszokott fizetési megoldások és magyar nyelvű kampányok jelentették a természetes működési környezetet. A vásárlók oldaláról azonban ez a határ egyre kevésbé érzékelhető. Ma már teljesen hétköznapi helyzet, hogy valaki egyetlen este alatt megnéz egy terméket egy magyar webáruházban, összehasonlítja egy cseh kereskedő ajánlatával, végül pedig egy ázsiai piactérről rendeli meg. Vásárlóként nem feltétlenül azt mérlegeli, hogy melyik országban működik az adott cég, sokkal fontosabb számára, hogy megtalálja-e, amit keres, világos-e az ajánlat, megfelelőnek érzi-e az árat, megbízik-e a kereskedőben, egyszerű-e a fizetés, és mikor számíthat a csomag érkezésére.
Éppen ezért az országhatár ma már jóval kisebb védelmet jelent egy hazai kereskedő számára, mint néhány évvel korábban. Az egyre fejlettebb technológiai háttér fokozatosan eltünteti azokat az akadályokat, amelyek korábban természetes módon választották el egymástól az egyes országok e-kereskedelmi piacait.
A magyar webshopoknak ezért előbb-utóbb egy stratégiai kérdéssel is szembe kell nézniük. Ha a külföldi kereskedők egyre könnyebben érik el a magyar vásárlókat, érdemes-e hosszú távon kizárólag ugyanennek a hazai keresletnek a szeletéért versenyezni?
Egy stabilan működő, jól szervezett webáruháznál könnyen eljöhet az a pont, amikor Magyarországon az újabb tíz-húsz százalékos forgalomnövekedés megszerzése már aránytalanul sok marketingköltséget igényel. Ilyenkor üzletileg racionálisabb lehet egy közeli piac óvatos tesztelése. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden magyar webáruháznak nemzetközi terjeszkedésbe kell kezdenie. A külpiaci értékesítés továbbra is komoly felkészülést kíván, és önmagában attól még nem lesz sikeres egy kereskedő, hogy lefordítja a weboldalát egy másik nyelvre. Az azonban már jól látható, hogy a külföldi piacra lépés technológiai akadályai lényegesen alacsonyabbak, mint akár öt évvel ezelőtt.
A technológia olcsóbbá teszi a piacra lépést, de nem helyettesíti a kereskedelmi tudást
Az MI térnyerésével kapcsolatban érdemes elkerülni azt az illúziót, hogy a technológia néhány kattintással sikeressé tesz egy magyar vállalkozást Romániában vagy Szlovákiában. Ha egy termék nem versenyképes, nincs megfelelő árrés, túl magas a logisztikai költség, rosszul kezelhető a visszáru vagy nem tud megfelelő ügyfélszolgálatot biztosítani a kereskedő, akkor a professzionális fordítás és az automatizált tartalomgyártás sem oldja meg a problémát. Ugyanígy piaconként ellenőrizni kell a fogyasztóvédelmi, adózási és egyéb jogi követelményeket, és érdemes helyi szakértőt bevonni azoknál a kérdéseknél, ahol az MI hibája tényleges üzleti vagy jogi kockázatot teremthet. A technológia tehát nem megszünteti a külpiacra lépés kockázatát, hanem áthelyezi a hangsúlyt.
Erdudac Dániel megközelítésében ezért a nemzetközi terjeszkedést sem érdemes feltétlenül egyetlen nagy beruházásként kezelni. Egy magyar kereskedő számára sok esetben racionálisabb lehet először egyetlen környező országban, korlátozott termékkínálattal és kontrollált marketingbüdzsével tesztelni a keresletet, majd az adatok alapján dönteni a folytatásról. Az MI ebben a modellben elsősorban a tesztelés költségét és időigényét csökkenti: gyorsabban elkészíthető a katalógus, könnyebben fenntartható a többnyelvű tartalom, egyszerűbben elemezhető a működés, és kisebb szervezettel is kezelhetővé válhat egy új értékesítési csatorna. Ha az első piac működik, a megfelelő technológiai architektúra mellett a következő ország már nem feltétlenül egy újabb teljes informatikai projekt. Ez az a pont, ahol a bérelhető webáruház modellje és az MI kombinációja üzleti szempontból különösen érdekessé válik; a kereskedő nem több évre előre finanszíroz egyedi fejlesztéseket egy még bizonytalan piacra, hanem fokozatosan növeli az infrastruktúrát az igazolt kereslettel együtt.
Több mint egy évtized webshopfejlesztési tapasztalatából épült fel a Sellvio modellje
A Sellvio azért érdekes szereplője ennek a technológiai versenynek, mert nem egy olyan rendszer, amely utólag próbálja ráépíteni kommunikációját a mesterséges intelligencia körüli érdeklődésre. A platform mögött több mint egy évtizednyi e-kereskedelmi fejlesztési tapasztalat áll, és több száz egyedi webáruház-projekt során szerzett gyakorlati tudás épült be a rendszer működésébe.
A Sellvio létrehozásának egyik alapvető felismerése az volt, hogy az egyedi fejlesztések költsége egyre nehezebben vállalható a kisebb és közepes cégek számára, miközben ugyanazokra a funkciókra nekik is szükségük van, mint a nagyobb költségvetésből dolgozó kereskedőknek. A cél ezért nem egy leegyszerűsített, minimális funkcionalitású bérelhető webshop létrehozása volt, inkább azt próbálták rendszerbe foglalni, amit az egyedi fejlesztéseknél újra és újra kértek az ügyfelek.
Ez a háttér a gyakorlatban is meghatározza a fejlesztési logikát. A Sellvio nem pusztán elméleti funkciólistákból indul ki, hanem olyan problémákból, amelyekkel a kereskedők a napi működés során ténylegesen találkoznak. A platform filozófiája szerint azoknak a megoldásoknak van helyük a közös rendszerben, amelyek nem egyetlen ügyfél speciális igényét szolgálják ki, hanem ismétlődően felmerülő üzleti problémára adnak választ. Ebben a fejlesztési irányban az utóbbi időszakban egyre nagyobb szerepet kap a mesterséges intelligencia. A termékleírások elkészítése, a webshopok fordítása, a képfeldolgozás, az üzleti adatok természetes nyelvű elemzése, az intelligensebb termékkeresés, a dizájn vibe coding módosítása, valamint a SEO-, GEO- és AEO-tartalmak készítése fokozatosan ugyanabba a környezetbe kerül, ahol a kereskedő egyébként a termékeit, rendeléseit és üzleti folyamatait is kezeli.
A Sellvio MI-fejlesztései 2025-ben STRIX Award arany minősítést kaptak az AI/MI megoldások kategóriájában. Erdudac Dániel szerint azonban a technológia valódi értékét nem elsősorban a díjak mutatják meg. Sokkal fontosabb kérdés, hogy a mesterséges intelligencia a napi működésből mennyi valódi, manuális munkát képes levenni a kereskedő válláról.
Ebben a megközelítésben az MI nem különálló termék vagy látványos kiegészítő, hanem a webshopplatform következő fejlődési rétege. A cél az, hogy egy növekvő vállalkozásnak ne kelljen minden új problémára külön szoftvert bevezetnie, egyedi fejlesztést rendelnie vagy újabb adminisztrációs folyamatokat létrehoznia. Minél több feladat kezelhető egyetlen rendszerben, annál kisebb a szervezeti és technológiai teher, amelyet a növekedés magával hoz.
A következő nagy kérdés az, hogy a magyar kereskedők is megtanulnak-e régióban gondolkodni
A magyar e-kereskedők az elmúlt években a határokon átívelő kereskedelem másik oldalát ismerték meg. Nemzetközi piacterek, cseh, lengyel, német és ázsiai kereskedők jelentek meg egyre kiforrottabb magyar nyelvű kínálattal, így a hazai szereplők számára a verseny inkább hazai pályán „védekezve”, mintsem idegenben „támadva” zajlott.
Arra kevés jel utal, hogy ez a folyamat a következő években visszafordulna. A PwC adatai is azt mutatják, hogy a hazai e-kereskedelem egyre inkább nemzetközi versenytérként működik. Ebben a környezetben már nem elegendő pusztán jelen lenni az interneten. Egyre nagyobb jelentősége van a szolgáltatás minőségének, a vásárlói élménynek, a logisztikai teljesítménynek és annak is, hogy egy kereskedő mennyire hatékonyan tudja működtetni a saját szervezetét. A helyzet ugyanakkor nem kizárólag védekezésre kényszeríti a magyar cégeket. Ugyanazok a technológiai változások, amelyek a külföldi versenytársakat közelebb hozták a magyar fogyasztókhoz, fordított irányban is működnek. A magyar vállalkozások előtt is megnyílik annak lehetősége, hogy a hazai piac mellett több tízmillió régiós vásárlót érjenek el.
Ehhez továbbra is szükség van jó termékre, versenyképes árra, működő logisztikára, helyismeretre, marketingre és kereskedelmi tapasztalatra. Ami alapvetően változik, az a mindehhez szükséges technológiai háttér ára és elérhetősége. Egy kisebb magyar cég ma már bérelhető rendszerből juthat többnyelvű működéshez, API- és ERP-kapcsolatokhoz, helyi fizetési megoldásokhoz és logisztikai integrációkhoz. Közben a mesterséges intelligencia a katalógusépítéstől a fordításon és a keresőoptimalizáláson át egészen az adatelemzésig több területen is csökkentheti a manuális munka mennyiségét.
A webshopplatformok közötti következő verseny ezért várhatóan már nem egyszerűen arról szól majd, melyik rendszer kínál hosszabb funkciólistát. Sokkal fontosabbá válik, hogy egy platform ugyanannak a kereskedői csapatnak mekkora tényleges működési kapacitást képes adni. Egy tízfős vállalkozás nem attól lesz képes három országban értékesíteni, hogy háromszor annyi embert vesz fel ugyanazokra az adminisztratív feladatokra. A valódi skálázhatóság ott kezdődik, amikor a technológia lehetővé teszi, hogy ugyanaz a szervezet jóval nagyobb piacot tudjon kezelni.
Erdudac Dániel szerint a mesterséges intelligencia egyik legfontosabb ígérete éppen ebben rejlik. Nem abban, hogy kiváltja a kereskedőt, és nem is abban, hogy néhány utasításból önmagától sikeres vállalkozást épít. Sokkal inkább abban, hogy kevesebb időt kelljen olyan feladatokra fordítani, amelyekhez nincs szükség emberi tapasztalatra vagy üzleti döntésre, miközben ugyanaz a csapat több terméket, több adatot és több piacot képes kezelni.
Ez különösen fontos lehet Közép-Európában, ahol egymáshoz közel fekvő, viszonylag kis országok alkotnak egy több tízmilliós fogyasztói piacot. Néhány száz kilométeres körzeten belül teljesen eltérő nyelvű és fogyasztói szokásokkal rendelkező piacok érhetők el, miközben a technológiai és logisztikai távolság közöttük folyamatosan csökken. A magyar e-kereskedelem következő nagy kérdése ezért talán már nem az lesz, hogyan tudják a hazai webshopok megvédeni saját piacukat a külföldi szereplőktől. Ennél érdekesebb kérdés, hogy hány magyar kereskedő ismeri fel időben: ugyanazok az eszközök, amelyekkel ma külföldi cégek jelennek meg Magyarországon, nekik is lehetőséget adhatnak arra, hogy néhány év múlva már ők legyenek a külföldi versenytársak a környező országok piacain.