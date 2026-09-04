Mi növeli leginkább egy ingatlan értékét felújítás után?

A korszerű műszaki állapot komoly értéket képvisel

Egy ingatlan megtekintésekor sok érdeklődő már tudatosan rákérdez a vezetékek, a fűtési rendszer, a nyílászárók vagy éppen a szigetelés állapotára. Ezek korszerűsítése talán nem olyan látványos, mint egy új konyhabútor vagy frissen festett nappali, mégis erősen befolyásolhatja a vásárlási döntést.

A régi elektromos hálózat cseréje, a megfelelő hőszigetelés vagy egy korszerűbb fűtési rendszer azt jelzi, hogy az új tulajdonosnak várhatóan kevesebb beruházással kell számolnia a közeljövőben. A jó műszaki állapot biztonságot ad a vásárlónak, és növeli az ingatlan értékét is – különösen igaz ez régebbi építésű lakások és családi házak esetében.

A konyha és a fürdőszoba állapota sokat nyom a latban

Az első benyomást elsősorban a konyha és a fürdőszoba befolyásolja. Ezen helyiségek felújítása rendszerint jelentős költséggel jár, ezért a vásárlók számára komoly előnyt jelenthet, ha tudják, hogy itt hosszabb ideig nem kell újabb munkálatokat végezni.

A korszerű burkolatok, praktikus tárolóhelyek és könnyen tisztítható felületek hosszú távon is használhatóvá teszik ezeket a helyiségeket. Egy felújítás során ugyanakkor célszerű kerülni a túlságosan karakteres, gyorsan változó trendeket; a visszafogott, időtálló kialakítás többféle ízléshez illeszkedik, így eladáskor nagyobb vevői kör számára lehet vonzó.

Egységes burkolatokkal rendezettebbnek tűnik a lakás

A padló nagy felületet foglal el, ezért alapjaiban meghatározza a lakás összhatását. Ha az egymáshoz kapcsolódó helyiségekben túl sokféle burkolat jelenik meg, a lakás vizuálisan tagoltabbnak, esetenként kisebbnek érződhet.

Az összehangolt padlóburkolat ezzel szemben folytonosságot teremt, különösen a nappali, az étkező és a közlekedő között. A választásnál az esztétika mellett a kopásállóságot, a tisztíthatóságot és az adott helyiség használatát is célszerű figyelembe venni – egy tartós, igényesen lerakott padló már a belépés pillanatában rendezettebb benyomást kelthet.

Az ajtók cseréje egységet teremt

A felújítás során könnyű megfeledkezni az ajtókról, pedig egyszerre több helyiség látványára is hatással vannak. Egy elhasználódott, sérült vagy stílusában idegen beltéri ajtó megtörheti az egyébként gondosan kialakított enteriőr egységét. Különösen feltűnő ez a közlekedőkben, ahol több nyílászáró egyszerre kerül a látómezőbe.