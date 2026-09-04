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Diego
felújítás
családi ház
lakás
állapot
ingatlan

Mi növeli leginkább egy ingatlan értékét felújítás után?

Egy jól megtervezett felújítás jelentősen javíthatja egy lakás vagy családi ház piaci pozícióját, ám az egyes munkálatok eltérő mértékben járulnak hozzá az értéknövekedéshez. A vevők általában azokat a megoldásokat értékelik, melyek esztétikai és gyakorlati előnyt is kínálnak, illetve csökkentik a következő évek várható kiadásait. Éppen ezért a DIEGO tapasztalatai szerint a felújítás tervezésekor célszerű az ingatlan egészében gondolkodni, és olyan változtatásokra koncentrálni, amelyek hosszabb távon is vonzóbbá teszik az otthont.
2026.09.04, 09:45
Fotó: 123rtf.com

A korszerű műszaki állapot komoly értéket képvisel

Egy ingatlan megtekintésekor sok érdeklődő már tudatosan rákérdez a vezetékek, a fűtési rendszer, a nyílászárók vagy éppen a szigetelés állapotára. Ezek korszerűsítése talán nem olyan látványos, mint egy új konyhabútor vagy frissen festett nappali, mégis erősen befolyásolhatja a vásárlási döntést.

A régi elektromos hálózat cseréje, a megfelelő hőszigetelés vagy egy korszerűbb fűtési rendszer azt jelzi, hogy az új tulajdonosnak várhatóan kevesebb beruházással kell számolnia a közeljövőben. A jó műszaki állapot biztonságot ad a vásárlónak, és növeli az ingatlan értékét is – különösen igaz ez régebbi építésű lakások és családi házak esetében.

A konyha és a fürdőszoba állapota sokat nyom a latban

Az első benyomást elsősorban a konyha és a fürdőszoba befolyásolja. Ezen helyiségek felújítása rendszerint jelentős költséggel jár, ezért a vásárlók számára komoly előnyt jelenthet, ha tudják, hogy itt hosszabb ideig nem kell újabb munkálatokat végezni.

A korszerű burkolatok, praktikus tárolóhelyek és könnyen tisztítható felületek hosszú távon is használhatóvá teszik ezeket a helyiségeket. Egy felújítás során ugyanakkor célszerű kerülni a túlságosan karakteres, gyorsan változó trendeket; a visszafogott, időtálló kialakítás többféle ízléshez illeszkedik, így eladáskor nagyobb vevői kör számára lehet vonzó.

Egységes burkolatokkal rendezettebbnek tűnik a lakás

A padló nagy felületet foglal el, ezért alapjaiban meghatározza a lakás összhatását. Ha az egymáshoz kapcsolódó helyiségekben túl sokféle burkolat jelenik meg, a lakás vizuálisan tagoltabbnak, esetenként kisebbnek érződhet.

Az összehangolt padlóburkolat ezzel szemben folytonosságot teremt, különösen a nappali, az étkező és a közlekedő között. A választásnál az esztétika mellett a kopásállóságot, a tisztíthatóságot és az adott helyiség használatát is célszerű figyelembe venni – egy tartós, igényesen lerakott padló már a belépés pillanatában rendezettebb benyomást kelthet.

Az ajtók cseréje egységet teremt  

A felújítás során könnyű megfeledkezni az ajtókról, pedig egyszerre több helyiség látványára is hatással vannak. Egy elhasználódott, sérült vagy stílusában idegen beltéri ajtó megtörheti az egyébként gondosan kialakított enteriőr egységét. Különösen feltűnő ez a közlekedőkben, ahol több nyílászáró egyszerre kerül a látómezőbe.

Az egységes színvilágú és kialakítású ajtók rendezettebbé teszik a belső tereket; a DIEGO választékában számtalan beltéri ajtó között válogathatunk, így biztosan megtaláljuk az ingatlanhoz leginkább illeszkedő darabokat.  

A világos, semleges falak tágasabb térérzetet adhatnak

A festés a költséghatékonyabb felújítási munkák közé tartozik, eredménye azonban rögtön érzékelhető. A világos, természetes árnyalatok több fényt vernek vissza, frissebbé teszik az összhatást, és egyszerűbbé a későbbi berendezést.

Eladás előtt különösen előnyös lehet olyan falszíneket választani, amelyek mellett a leendő tulajdonos könnyen el tudja képzelni a saját bútorait – a törtfehér, bézs, világosszürke vagy finom földszínek megfelelő alapot adhatnak ehhez.  

Az egységesen jó állapot adja a legerősebb összhatást

Ha a közeljövőben értékesíteni szeretnénk otthonunkat, a felújítás során a potenciális vevők fejével érdemes gondolkodni. A legjobb eredményt általában azok a beruházások hozzák, amelyek a következő tulajdonos számára is kézzelfogható előnyt jelentenek; a semleges falszínek, a fürdőszoba és a konyha rendbetétele vagy a DIEGO-nál megvásárolt egységes beltéri ajtók nagy segítséget jelenthetnek abban, hogy az érdeklődők elfogadják az általunk kért vételárat.

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