Sok látogató, kevés bevétel? Itt bukik el a legtöbb SEO-stratégia
A BP Digital szakértői szerint a nyers forgalmi adatok helyett azt kell részletesen vizsgálni, hogy a látogatók közül hányan válnak érdeklődővé vagy vásárlóvá.
Miért nem elég önmagában a nagy weboldal forgalom?
A magas látogatottságból akkor lesz üzleti érték, ha megfelelő közönség érkezik, és az oldal elvezeti az érdeklődőket a következő lépésig. Hiába növekszik tehát a forgalom, ha a látogatók nem találnak számukra releváns ajánlatot, bizonytalanok az árakkal kapcsolatban vagy túl körülményes az ajánlatkérés.
A McKinsey egy e-kereskedelmi teljesítményt bemutató elemzésében például a bevételt nem egyszerűen a forgalom következményeként kezeli: a látogatottság mellett a visszafordulási arány, a konverziós arány, az átlagos kosárérték, valamint a lemondások és visszaküldések is alakítják a tényleges üzleti eredményt. Vagyis ugyanaz a forgalom jelentősen eltérő bevételt termelhet attól függően, mi történik a látogatóval az érkezés után.
A keresőoptimalizálás (SEO) szerepe ezért túlmutat a helyezések javításán – világít rá a BP Digital.
Az organikus jelenlétnek olyan keresésekből kell látogatókat hoznia, amelyek mögött valódi érdeklődés áll. Ezt követően már a weboldal felépítése, szövege, ajánlata és hitelessége dönti el, hogy történik-e konverzió.
Hol dől el, hogy a látogatóból ügyfél lesz?
A döntésben több tényező is szerepet játszik. Számít, hogy az oldal gyorsan betöltődik-e, az ajánlat első olvasásra érthető-e, és egyértelműen látszik-e a következő lépés. Az árképzés, a referenciák és a kapcsolatfelvétel egyszerűsége szintén befolyásolja az eredményt.
A sebesség üzleti hatását egy, a Google megbízásából készült Deloitte Digital-kutatás is vizsgálta. A kutatók 37 európai és amerikai retail-, utazási, luxus- és leadgeneráló oldal mobilos adatait elemezték. Már 0,1 másodperces sebességjavulás mellett is kedvező változásokat figyeltek meg: a vizsgált retailoldalakon átlagosan 8,4 százalékkal, az utazási oldalakon 10,1 százalékkal nőtt a konverzió. Az eredmények természetesen nem jelentenek minden weboldalra alkalmazható konverziós ígéretet, de jól mutatják, hogy a technikai teljesítménynek közvetlen üzleti jelentősége is lehet.
A súrlódás és a bizalom szerepét a Baymard Institute e-kereskedelmi kutatásai is alátámasztják. A szervezet 2026-os adatai szerint – a pusztán nézelődő vásárlókat külön kezelve – a válaszadók 17 százaléka hagyott már félbe vásárlást túl hosszú vagy bonyolult checkout miatt, 19 százalék pedig azért, mert nem bízott eléggé az oldalban ahhoz, hogy megadja bankkártyaadatait. A forgalom megszerzése tehát csak az első lépés: a weboldalnak az érdeklődést bizalommá és cselekvéssé is kell alakítania.
Mely mérőszámok mutatják meg a valódi üzleti eredményt?
A látogatottsági adatok mellé olyan mutatók kellenek, amelyek már az érdeklődésekhez és a bevételhez kapcsolódnak. A forgalmi adatokat mindig a konverziókkal és az ügyfélszerzés költségével együtt kell értelmezni.
Az alábbi 4 mérőszám sokat elárul:
- Konverziós arány: Megmutatja, hogy a látogatók mekkora része vásárol, kér ajánlatot vagy veszi fel a kapcsolatot
- Konverziók száma és értéke: Elkülöníti az üzletileg hasznos látogatásokat a puszta kattintásoktól
- Ügyfélszerzési költség: Láthatóvá teszi, mennyibe kerül egy új érdeklődő vagy vásárló megszerzése.
- A konverzió vagy lead üzleti értéke és minősége: Különösen B2B környezetben fontos, hogy ne csak a leadek számát mérjük, hanem azt is, mennyire értékesek az üzlet számára. Egy hírlevél-feliratkozás, egy általános érdeklődés és egy valódi vásárlási szándékot mutató ajánlatkérés nem képvisel azonos értéket. Érdemes ezért azt is vizsgálni, hogy az organikus keresésből érkező leadek közül hány válik minősített értékesítési lehetőséggé, majd tényleges ügyféllé. Ehhez a GA4 adatai mellett CRM- és értékesítési adatok összekapcsolása adhat pontosabb képet.
Mit árulnak el az adatok a SEO teljesítményéről?
A Search Console megmutatja, milyen keresésekből érkeznek a kattintások, a GA4 pedig azt, mi történik a látogatás után. A két adatforrás együtt rajzolja ki, mely oldalak vonzzák a megfelelő közönséget, és hol vesznek el az érdeklődők.
A mérésből az is kiderül, mely tartalmak termelnek ajánlatkérést vagy bevételt. Az eredmények alapján pontosabban meghatározható, mely témák, kulcsszavak és aloldalak fejlesztése indokolt.
A mérés mutatja meg a fejlődés irányát
A forgalom növekedése önmagában látványos eredmény lehet, üzleti szempontból azonban a minősége és a hasznosulása számít. A keresőoptimalizálás akkor sikeres, ha a megfelelő érdeklődőket éri el, a teljesítménye pedig konverziókban és bevételben is követhető.
A BP Digital csapata szerint ezért a látogatottságot mindig az üzleti mutatókkal együtt kell értékelni.