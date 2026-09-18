Sok látogató, kevés bevétel? Itt bukik el a legtöbb SEO-stratégia

A BP Digital szakértői szerint a nyers forgalmi adatok helyett azt kell részletesen vizsgálni, hogy a látogatók közül hányan válnak érdeklődővé vagy vásárlóvá.

Miért nem elég önmagában a nagy weboldal forgalom?

A magas látogatottságból akkor lesz üzleti érték, ha megfelelő közönség érkezik, és az oldal elvezeti az érdeklődőket a következő lépésig. Hiába növekszik tehát a forgalom, ha a látogatók nem találnak számukra releváns ajánlatot, bizonytalanok az árakkal kapcsolatban vagy túl körülményes az ajánlatkérés.

A McKinsey egy e-kereskedelmi teljesítményt bemutató elemzésében például a bevételt nem egyszerűen a forgalom következményeként kezeli: a látogatottság mellett a visszafordulási arány, a konverziós arány, az átlagos kosárérték, valamint a lemondások és visszaküldések is alakítják a tényleges üzleti eredményt. Vagyis ugyanaz a forgalom jelentősen eltérő bevételt termelhet attól függően, mi történik a látogatóval az érkezés után.

A keresőoptimalizálás (SEO) szerepe ezért túlmutat a helyezések javításán – világít rá a BP Digital.

Az organikus jelenlétnek olyan keresésekből kell látogatókat hoznia, amelyek mögött valódi érdeklődés áll. Ezt követően már a weboldal felépítése, szövege, ajánlata és hitelessége dönti el, hogy történik-e konverzió.

Hol dől el, hogy a látogatóból ügyfél lesz?

A döntésben több tényező is szerepet játszik. Számít, hogy az oldal gyorsan betöltődik-e, az ajánlat első olvasásra érthető-e, és egyértelműen látszik-e a következő lépés. Az árképzés, a referenciák és a kapcsolatfelvétel egyszerűsége szintén befolyásolja az eredményt.

A sebesség üzleti hatását egy, a Google megbízásából készült Deloitte Digital-kutatás is vizsgálta. A kutatók 37 európai és amerikai retail-, utazási, luxus- és leadgeneráló oldal mobilos adatait elemezték. Már 0,1 másodperces sebességjavulás mellett is kedvező változásokat figyeltek meg: a vizsgált retailoldalakon átlagosan 8,4 százalékkal, az utazási oldalakon 10,1 százalékkal nőtt a konverzió. Az eredmények természetesen nem jelentenek minden weboldalra alkalmazható konverziós ígéretet, de jól mutatják, hogy a technikai teljesítménynek közvetlen üzleti jelentősége is lehet.