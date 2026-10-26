35 év, ami kaput nyitott
Családi alapok, időtálló szemlélet
Kevés olyan történet van a hazai építőiparban, amely ennyire csendesen indul, majd ilyen meghatározóvá válik. A Hörmann Hungária története nem egy hirtelen sikerről szól, hanem kitartásról, következetességről és arról a szemléletről, hogy a minőségbe vetett hit hosszú távon mindig utat tör magának.
A történet gyökerei 1935-ig nyúlnak vissza, amikor August Hörmann Németországban megalapította a családi vállalkozást. A cég ma is ebben a szellemiségben működik, immár a negyedik generáció irányításával. A mottó – „A jó hírnévért meg kell dolgozni” – nemcsak egy jól hangzó mondat, hanem egy olyan alapelv, amely a magyarországi jelenlét minden lépését is meghatározta.
Egy ismeretlen név indulása Magyarországon
Amikor a Hörmann 1991-ben megjelent Magyarországon, még senki nem sejtette, hogy három évtizeddel később a név a megbízhatóság egyik szinonimája lesz. Az első iroda a Dobó Katica utcában működött, szerény körülmények között, szinte a nulláról indulva. Egy ismeretlen márkát kellett bevezetni egy olyan piacon, ahol a megszokott megoldások uralták a gondolkodást, és ahol minden egyes eladás mögött külön küzdelem állt.
„A Dobó Katica utca messze volt a nagyvilágtól, onnan indult a mi történelmünk” – idézte fel Szujó László, aki maga is több mint három évtizede a Hörmann Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.
Az első kapuk nemcsak termékek voltak, hanem bizonyítási lehetőségek. A Berry billenőkapuk, majd a szekcionált kapuk megjelenése egy új minőséget képviselt, amelynek elfogadtatása időt és kitartást igényelt. A bizalom lassan épült fel, de minden egyes sikeres projekt újabb lépést jelentett előre.
Növekedésből áttörés
Ahogy a megrendelések száma nőtt, úgy vált egyre világosabbá, hogy a vállalat kinövi a kereteit. Az irodák cserélődtek, a csapat bővült, majd megszületett az a döntés, amely valódi fordulópontot jelentett: saját telephely létrehozása Szigetszentmiklóson. Ez már nemcsak növekedés volt, hanem új szintre lépés, egy olyan működés kezdete, ahol a minőség és a logisztikai háttér kéz a kézben fejlődhetett tovább.
Együtt a piac változásával
Az évek során a Hörmann nemcsak jelen volt a piacon, hanem együtt is fejlődött vele. Ma már egy egészen más környezetben működik, mint a kilencvenes évek elején: a projektek nagyobbak, összetettebbek és technológiailag jóval fejlettebbek lettek. A kapu- és ajtótechnológia ma már nem pusztán funkcionális kérdés, hanem az épületek működésének, energiahatékonyságának és automatizáltságának kulcseleme.
A változást jól mutatja, hogy míg korábban kisebb léptékű megrendelések határozták meg a piacot, ma már a nagy ipari beruházások – logisztikai központok, autóipari és akkumulátorgyártó üzemek – diktálják a tempót. A Hörmann ezekben a projektekben is jelen van, ipari kapu- és dokkolórendszereivel részt vett többek között a debreceni BMW-gyár újításához, a CATL beruházáshoz vagy a Mercedes kecskeméti fejlesztéseihez kapcsolódó infrastruktúrák kialakításában.
Otthonoktól az ipari gigaberuházásokig
Ezzel párhuzamosan a lakossági területen is átalakultak az igények. Az otthonok ma már nemcsak biztonságot, hanem kényelmet, automatizáltságot és esztétikát is jelentenek. A Hörmann válasza erre a folyamatos bővülés volt: a klasszikus kapuk és ajtók mellé megjelentek az intelligens rendszerek, majd legutóbb a kerti tárolási megoldások is – eszköztárolóházak, tárolódobozok és tűzifatárolók, amelyek már az otthonok környezetét is ugyanazzal a minőségi szemlélettel formálják.
Amikor a siker felelősséggé válik
A fejlődés azonban nemcsak a termékekben, hanem a szemléletben is megmutatkozik. A Hörmann számára a siker nem áll meg az üzleti eredményeknél. A jubileumi évben meghirdetett „35 szívesség” kezdeményezés is ezt bizonyítja: a vállalat tudatosan keresi azokat a projekteket, ahol valódi értéket teremthet.
Ennek részeként a Hörmann több, közösségi és kulturális jelentőségű beruházásban vett részt, ahol ajtó- és kapurendszereivel járult hozzá az épített környezet minőségének javításához és biztonságosabbá tételéhez.
Ezzel párhuzamosan a vállalat működésében egyre hangsúlyosabb szerepet kap a fenntarthatóság is. A Hörmann számos terméke már CO₂-semleges módon érhető el, a gyártási folyamatok során pedig kiemelt figyelmet fordítanak az energiahatékonyságra és a kibocsátás csökkentésére. Ez a szemlélet nem külön irány, hanem a mindennapi működés része, amely hosszú távon határozza meg a vállalat fejlődését.
Egy történet, ami tovább épül
Az elmúlt 35 év során a Hörmann Hungária egy kis irodából indulva több mint ezer partnerrel dolgozó, országos lefedettségű vállalattá vált, amely ma már komplex megoldásokat kínál a lakossági és ipari szegmensben egyaránt. A növekedés mögött azonban nem csupán stratégia áll, hanem egy csapat, amelyben a családias szemlélet és az együttműködés ma is meghatározó.
Talán ez a történet legfontosabb üzenete: hogy a siker nem egyetlen döntés eredménye, hanem sok apró lépésé. Hogy egy márka nem attól válik erőssé, amit mond magáról, hanem attól, amit évtizedeken keresztül következetesen képvisel. És hogy 35 év után is ugyanaz az alapelv érvényes: minden, amit következetesen felépítettek és képviselnek, végső soron egyetlen cél felé mutat – a „Biztonság egy életen át” megteremtése.