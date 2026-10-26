35 év, ami kaput nyitott

Családi alapok, időtálló szemlélet

Kevés olyan történet van a hazai építőiparban, amely ennyire csendesen indul, majd ilyen meghatározóvá válik. A Hörmann Hungária története nem egy hirtelen sikerről szól, hanem kitartásról, következetességről és arról a szemléletről, hogy a minőségbe vetett hit hosszú távon mindig utat tör magának.

Fotó: Hörmann Hungária Kft.

A történet gyökerei 1935-ig nyúlnak vissza, amikor August Hörmann Németországban megalapította a családi vállalkozást. A cég ma is ebben a szellemiségben működik, immár a negyedik generáció irányításával. A mottó – „A jó hírnévért meg kell dolgozni” – nemcsak egy jól hangzó mondat, hanem egy olyan alapelv, amely a magyarországi jelenlét minden lépését is meghatározta.

Egy ismeretlen név indulása Magyarországon

Amikor a Hörmann 1991-ben megjelent Magyarországon, még senki nem sejtette, hogy három évtizeddel később a név a megbízhatóság egyik szinonimája lesz. Az első iroda a Dobó Katica utcában működött, szerény körülmények között, szinte a nulláról indulva. Egy ismeretlen márkát kellett bevezetni egy olyan piacon, ahol a megszokott megoldások uralták a gondolkodást, és ahol minden egyes eladás mögött külön küzdelem állt.

„A Dobó Katica utca messze volt a nagyvilágtól, onnan indult a mi történelmünk” – idézte fel Szujó László, aki maga is több mint három évtizede a Hörmann Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.

Az első kapuk nemcsak termékek voltak, hanem bizonyítási lehetőségek. A Berry billenőkapuk, majd a szekcionált kapuk megjelenése egy új minőséget képviselt, amelynek elfogadtatása időt és kitartást igényelt. A bizalom lassan épült fel, de minden egyes sikeres projekt újabb lépést jelentett előre.

Fotó: Hörmann Hungária Kft.

Növekedésből áttörés

Ahogy a megrendelések száma nőtt, úgy vált egyre világosabbá, hogy a vállalat kinövi a kereteit. Az irodák cserélődtek, a csapat bővült, majd megszületett az a döntés, amely valódi fordulópontot jelentett: saját telephely létrehozása Szigetszentmiklóson. Ez már nemcsak növekedés volt, hanem új szintre lépés, egy olyan működés kezdete, ahol a minőség és a logisztikai háttér kéz a kézben fejlődhetett tovább.