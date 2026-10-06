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Axa Assistance

Éves utasbiztosítás 2026 – csomagok összehasonlítása gyakori utazóknak

A gyakori utazók utasbiztosítás kötése komoly adminisztrációs fejtörést okozhat, és emiatt az utolsó pillanatra tolódhat. Érdemes azonban összevetni és mérlegelni a biztosítók által kínált opciókat. Így megelőzhető a nem megfelelő fedezetű csomag miatti váratlan káresetek során keletkező, akár milliós nagyságrendű orvosi-, mentési- vagy poggyász költségek saját zsebből történő fizetése.
2026.10.06, 11:25
Frissítve: 2026.10.06, 11:39
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Fotó: freepik.com

A döntést meghatározó figyelembe vett szempont

A biztosítók vizsgálata során a gyakori utazók egyik fontos döntési szempontja alapján teszteltünk: az online kalkuláció és szerződés gyorsasága, a felület felhasználóbarát használata. Ez azért is fontos, mert az ellátás és a költségek – az Európai Bizottság tájékoztatója szerint is – országonként jelentősen eltérhetnek.

Emellett megnéztük a legnagyobb elérhető és felajánlott éves utasbiztosítási csomag két kiemelt elemét: az orvosi ellátás és a poggyászbiztosítás fedezeti limitét, és a 0-24 órás asszisztenciát.

Mit fedez az éves utasbiztosítás?

Az éves utasbiztosítás egy olyan konstrukció, amely egy éven belül többszöri utazásra szóló fedezetet biztosít elsődlegesen külföldi orvosi ellátásra, kiegészítésként opcionálisan poggyász-, baleset-, felelősség- és útlemondási káresetekre. 

A biztosítók ajánlatai közötti lényeges különbség a csomagok költségtérítési limitje, amely minél magasabb és több káresetre terjed, annál nagyobb anyagi védelmet jelent. Emellett rendkívül fontos eleme az asszisztencia szolgáltatás is, amely 0-24 órában azonnali, aktív segítséget nyújt. Érdemes előre megnézni, pontosan mit fedez egy éves utasbiztosítás, mielőtt összehasonlítod a piac többi ajánlatát.

 

Milyen gyors és egyszerű az éves utasbiztosítás megkötése a biztosítóknál?

Az összevetett biztosítókat az alapján elemeztük, hogy mennyire felhasználóbarát, átlátható és gyors az éves utasbiztosítási csomag kalkulációja és a szerződés megkötése online felületükön. 

Kifejezetten arra voltunk kíváncsiak, hogy a gyakran sürgősen elintézendő online utasbiztosítás kötés milyen hamar és hatékonyan áll rendelkezésre az utasok számára, és azok milyen orvosi költség- és poggyász fedezeti limitekkel, maximális utazási időtartammal és korhatárra vonatkozó előírással rendelkeznek. Az eredmények ábécé sorrendben olvashatóak.

 

Melyik éves utasbiztosítás kinek éri meg?

  • Legmagasabb poggyász fedezeti limit: AXA Assistance Excellence (960 000 Ft)
  • Leggyorsabb online kötés: AXA Assistance, Allianz, Európai Utazási Biztosító (EUB) — az éves opció már az első lépésben kiválasztható
  • Korlátlan orvosi költség fedezet: Allianz Platina, UNIQA Premium
  • Legrészletesebb kalkuláció: UNION Világjáró Horizont Prémium
  • Leghosszabb utazási időtartam: AXA Assistance 90 nap, UNION 60 nap
  • Legmagasabb biztosítható életkor: AXA Assistance (korlátlan), UNIQA 79 év

Az éves utasbiztosítás egyszerű, gyors kalkulációja és megkötése

A vizsgált biztosító cégek mindegyike kínál magas limitekkel rendelkező éves utasbiztosítási csomagot, amely ideális a gyakran utazók számára. 

A felületek közötti legnagyobb különbség abban volt felfedezhető, hogy az éves utasbiztosítási igényünket már a folyamat elején kiválaszthatjuk – például az Allianz, AXA Assistance és Európai Utazási Biztosító esetében –, vagy manuálisan, dátum vagy egyéb információ megadásával választ a kalkulátor, és jeleníti meg az éves lehetőségeket (ahogy azt a Groupama Biztosító, UNION és UNIQA esetében tapasztaltuk). 

A felhasználói élmény szempontjából a lépések száma is számított: az AXA oldalán az ár már az űrlap kitöltése közben, valós időben megjelenik, míg a többi biztosítónál csak a teljes űrlap kitöltése után volt látható.

Egy egyszeri, okos döntés a biztonságért

Amikor minden perc számít utazás előtt, fontos a zökkenőmentes online utasbiztosítás megkötése. Éves opció esetén elég egyszer utánajárni és megtalálni az utazási szokásokhoz leginkább megfelelő csomagot. Nézd át az elérhető ajánlatokat, és köss online utasbiztosítást egyszerűen!

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