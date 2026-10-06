Éves utasbiztosítás 2026 – csomagok összehasonlítása gyakori utazóknak

A döntést meghatározó figyelembe vett szempont

A biztosítók vizsgálata során a gyakori utazók egyik fontos döntési szempontja alapján teszteltünk: az online kalkuláció és szerződés gyorsasága, a felület felhasználóbarát használata. Ez azért is fontos, mert az ellátás és a költségek – az Európai Bizottság tájékoztatója szerint is – országonként jelentősen eltérhetnek.

Emellett megnéztük a legnagyobb elérhető és felajánlott éves utasbiztosítási csomag két kiemelt elemét: az orvosi ellátás és a poggyászbiztosítás fedezeti limitét, és a 0-24 órás asszisztenciát.

Mit fedez az éves utasbiztosítás?

Az éves utasbiztosítás egy olyan konstrukció, amely egy éven belül többszöri utazásra szóló fedezetet biztosít elsődlegesen külföldi orvosi ellátásra, kiegészítésként opcionálisan poggyász-, baleset-, felelősség- és útlemondási káresetekre.

A biztosítók ajánlatai közötti lényeges különbség a csomagok költségtérítési limitje, amely minél magasabb és több káresetre terjed, annál nagyobb anyagi védelmet jelent. Emellett rendkívül fontos eleme az asszisztencia szolgáltatás is, amely 0-24 órában azonnali, aktív segítséget nyújt. Érdemes előre megnézni, pontosan mit fedez egy éves utasbiztosítás, mielőtt összehasonlítod a piac többi ajánlatát.

Milyen gyors és egyszerű az éves utasbiztosítás megkötése a biztosítóknál?

Az összevetett biztosítókat az alapján elemeztük, hogy mennyire felhasználóbarát, átlátható és gyors az éves utasbiztosítási csomag kalkulációja és a szerződés megkötése online felületükön.

Kifejezetten arra voltunk kíváncsiak, hogy a gyakran sürgősen elintézendő online utasbiztosítás kötés milyen hamar és hatékonyan áll rendelkezésre az utasok számára, és azok milyen orvosi költség- és poggyász fedezeti limitekkel, maximális utazási időtartammal és korhatárra vonatkozó előírással rendelkeznek. Az eredmények ábécé sorrendben olvashatóak.

Melyik éves utasbiztosítás kinek éri meg?

Legmagasabb poggyász fedezeti limit: AXA Assistance Excellence (960 000 Ft)

Leggyorsabb online kötés: AXA Assistance, Allianz, Európai Utazási Biztosító (EUB) — az éves opció már az első lépésben kiválasztható

Korlátlan orvosi költség fedezet: Allianz Platina, UNIQA Premium

Legrészletesebb kalkuláció: UNION Világjáró Horizont Prémium

Leghosszabb utazási időtartam: AXA Assistance 90 nap, UNION 60 nap

Legmagasabb biztosítható életkor: AXA Assistance (korlátlan), UNIQA 79 év

Az éves utasbiztosítás egyszerű, gyors kalkulációja és megkötése

A vizsgált biztosító cégek mindegyike kínál magas limitekkel rendelkező éves utasbiztosítási csomagot, amely ideális a gyakran utazók számára.