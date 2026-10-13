Hőszigetelés előtt áll? Ezeket érdemes átgondolni

Egy családi ház hőszigeteléséről könnyű úgy gondolkodni, mint egy szükséges műszaki munkáról: felkerül a szigetelőanyag, elkészül a vakolat, és ezzel le is tudtuk a következő évekre. Valójában azonban jóval több döntés sűrűsödik ebbe az egy felújításba.

Fotó: Mapei Kft.

Milyen állapotban van a meglévő homlokzat? Milyen hőszigetelő rendszer illik az épülethez? Ki fogja kivitelezni? Milyen legyen a ház színe? És hogyan lehet mindezt úgy megoldani, hogy néhány év múlva ne javítással kelljen újrakezdeni?

Egyre nagyobb tétje van annak, hogy elsőre jól döntsünk

A Mapei Kft. 2026-os Építőipari Bizalmi Index kutatása jól mutatja, miért vált különösen fontossá a tudatos tervezés. A felnőtt lakosság 36 százaléka jelenleg egyáltalán nem tudna finanszírozni egy felújítást, energetikai korszerűsítést vagy bővítést, további 25 százalék pedig csak nagy anyagi nehézségek árán tudna belevágni. Vagyis tízből hat ember számára egy ilyen beruházás ma súlyos pénzügyi terhet jelentene, vagy egyáltalán nem lenne megvalósítható.

Ha ekkora összegről van szó, a hibák ára is különösen fájdalmas. Az idei kutatás szerint az elmúlt egy évben építőipari munkát megrendelők 15 százaléka számolt be kontármunka miatt elszenvedett kárról, ami nagyjából minden hetedik megrendelőt jelenti.

Ezért egy hőszigetelésnél nem csupán az a kérdés, mennyibe kerül a beruházás, hanem az is, mit kapunk ezért az összegért.

A hőszigetelés nem egyetlen termék

Az egyik leggyakoribb leegyszerűsítés, hogy a hőszigetelést magával a szigetelőanyaggal azonosítjuk, pedig egy homlokzati rendszer ennél jóval összetettebb.

A megfelelő alapfelület, a ragasztás, a hőszigetelő lapok, a mechanikai rögzítés, az erősítőréteg, az alapozás és végül a vakolat együtt határozza meg a végeredményt. Nem elegendő tehát egyetlen elem mellett jól dönteni, az egyes rétegeknek egymással is megfelelően kell működniük.

Ehhez társul a szakszerű kivitelezés. Egy frissen elkészült homlokzat első pillantásra akkor is mutathat jól, ha a rétegrendben vagy a kivitelezésben hiba történt. A valódi próba sokszor csak később érkezik, amikor a rendszernek éveken át kell ellenállnia a napsütésnek, csapadéknak, fagynak és hőingadozásnak.