Lehet hőszivattyút telepíteni társasházi lakásba?

Hogyan működik a hőszivattyú?

A hőszivattyú működésének lényege, hogy a környezetben rendelkezésre álló hőenergiát hasznosítja. A rendszer a levegőből, a talajból vagy akár a talajvízből von el hőt, majd ezt használhatja fel az ingatlan fűtésére, illetve megfelelő kialakítás esetén hűtésére és használati melegvíz előállítására is.

A technológia nagy előnye, hogy a hőszivattyúk 3–5-ször annyi hőenergiát képesek leadni, mint amennyi elektromos energiát felhasználnak. Ez azt jelenti, hogy 1 kWh villamos energiából kedvező körülmények között akár 4–5 kWh hőenergia is előállítható. Ezzel szemben a fosszilis tüzelésű rendszerek – például a gázkazánok – a tüzelőanyag elégetésével termelnek hőt, így 1 kWh földgáz energiatartalmából jellemzően legfeljebb megközelítőleg 1 kWh hasznos hő nyerhető, a rendszer veszteségeitől és hatásfokától függően. A hőszivattyú tehát azért érhet el 300–500 százaléknak megfelelő hatásfokot (COP 3–5), mert az elektromos energiát nem közvetlenül hővé alakítja, hanem annak segítségével a környezetben rendelkezésre álló hőenergiát szállítja át az épületbe.

Társasházi környezetben elsősorban a levegő-víz és levegő-levegő hőszivattyús rendszerek jöhetnek szóba. A talajszondás vagy talajkollektoros megoldásokhoz jelentős szabad terület és komolyabb kivitelezési munkák szükségesek, ezért egy már meglévő társasháznál ezek alkalmazása általában jóval nehezebb.

A megfelelő rendszer kiválasztása mindig az épület és az adott lakás műszaki adottságaitól függ.

Mikor lehet jó választás a hőszivattyú egy társasházban?

Társasházi lakásnál különösen kedvező lehet a hőszivattyú telepítése, ha az ingatlan jó energetikai állapotú, megfelelő hely áll rendelkezésre a kültéri egység számára, valamint a meglévő fűtési rendszer is alkalmas az alacsonyabb hőmérsékletű üzemre.

Az is előnyt jelenthet, ha már egy nagyobb felújítás részeként történik a korszerűsítés. Ilyenkor egyszerre lehet optimalizálni a hőszigetelést, a nyílászárókat, a hőleadó rendszert és a gépészetet.

Milyen hőszivattyú telepíthető társasházi lakásba?

Az egyik legegyszerűbben megvalósítható megoldás a levegő-levegő hőszivattyú, amely működésében sok tekintetben egy fűtésre is alkalmas split klímaberendezéshez hasonlít. A kültéri egység a külső levegőből nyeri ki az energiát, a beltéri egység pedig közvetlenül a lakás levegőjét fűti vagy hűti.