Lehet hőszivattyút telepíteni társasházi lakásba?
Hogyan működik a hőszivattyú?
A hőszivattyú működésének lényege, hogy a környezetben rendelkezésre álló hőenergiát hasznosítja. A rendszer a levegőből, a talajból vagy akár a talajvízből von el hőt, majd ezt használhatja fel az ingatlan fűtésére, illetve megfelelő kialakítás esetén hűtésére és használati melegvíz előállítására is.
A technológia nagy előnye, hogy a hőszivattyúk 3–5-ször annyi hőenergiát képesek leadni, mint amennyi elektromos energiát felhasználnak. Ez azt jelenti, hogy 1 kWh villamos energiából kedvező körülmények között akár 4–5 kWh hőenergia is előállítható. Ezzel szemben a fosszilis tüzelésű rendszerek – például a gázkazánok – a tüzelőanyag elégetésével termelnek hőt, így 1 kWh földgáz energiatartalmából jellemzően legfeljebb megközelítőleg 1 kWh hasznos hő nyerhető, a rendszer veszteségeitől és hatásfokától függően. A hőszivattyú tehát azért érhet el 300–500 százaléknak megfelelő hatásfokot (COP 3–5), mert az elektromos energiát nem közvetlenül hővé alakítja, hanem annak segítségével a környezetben rendelkezésre álló hőenergiát szállítja át az épületbe.
Társasházi környezetben elsősorban a levegő-víz és levegő-levegő hőszivattyús rendszerek jöhetnek szóba. A talajszondás vagy talajkollektoros megoldásokhoz jelentős szabad terület és komolyabb kivitelezési munkák szükségesek, ezért egy már meglévő társasháznál ezek alkalmazása általában jóval nehezebb.
A megfelelő rendszer kiválasztása mindig az épület és az adott lakás műszaki adottságaitól függ.
Mikor lehet jó választás a hőszivattyú egy társasházban?
Társasházi lakásnál különösen kedvező lehet a hőszivattyú telepítése, ha az ingatlan jó energetikai állapotú, megfelelő hely áll rendelkezésre a kültéri egység számára, valamint a meglévő fűtési rendszer is alkalmas az alacsonyabb hőmérsékletű üzemre.
Az is előnyt jelenthet, ha már egy nagyobb felújítás részeként történik a korszerűsítés. Ilyenkor egyszerre lehet optimalizálni a hőszigetelést, a nyílászárókat, a hőleadó rendszert és a gépészetet.
Milyen hőszivattyú telepíthető társasházi lakásba?
Az egyik legegyszerűbben megvalósítható megoldás a levegő-levegő hőszivattyú, amely működésében sok tekintetben egy fűtésre is alkalmas split klímaberendezéshez hasonlít. A kültéri egység a külső levegőből nyeri ki az energiát, a beltéri egység pedig közvetlenül a lakás levegőjét fűti vagy hűti.
Összetettebb megoldást jelent a levegő-víz hőszivattyú, amely a lakás vízközegű fűtési rendszeréhez csatlakozhat. Ebben az esetben radiátorokon, fan-coilokon vagy padlófűtésen keresztül történhet a hőleadás.
Nem mindegy azonban, milyen hőmérsékletű fűtővízre tervezték az ingatlan meglévő rendszerét. A hagyományos, magas előremenő vízhőmérsékletre méretezett radiátorok esetében például különösen fontos megvizsgálni, hogy az adott hőszivattyú megfelelő hatékonysággal képes-e kiszolgálni a rendszert.
A kültéri egység elhelyezése lehet az egyik legnagyobb kérdés
Társasházi lakás esetében gyakran nem maga a hőszivattyú működése jelenti a legnagyobb kihívást, hanem a kültéri egység megfelelő elhelyezése.
Erkély, terasz vagy loggia esetén viszonylag egyszerűbb lehet helyet találni számára. Homlokzatra történő felszerelésnél azonban már nem kizárólag a lakástulajdonos döntéséről van szó, hiszen a társasház homlokzata jellemzően közös tulajdon részét képezi.
A berendezés elhelyezésekor ráadásul több gyakorlati szemponttal is számolni kell. Fontos például, hogy:
- megfelelő legyen a légáramlás a kültéri egység körül;
- a berendezés zajterhelése ne lépje túl a zajterhelési határértéket (ez falusias településen nappal 50 dB, éjszaka 40 dB, nagyvárosias lakóterületen pedig nappal 55 dB, éjszaka 45 dB)
- biztosítható legyen a kondenzvíz megfelelő elvezetése;
- karbantartáskor könnyen hozzá lehessen férni;
- az elhelyezés ne rontsa indokolatlanul az épület megjelenését.
Emiatt a telepítési hely kiválasztását célszerű már a tervezési folyamat elején szakemberrel egyeztetni.
Kell társasházi engedély a hőszivattyú telepítéséhez?
Ez elsősorban attól függ, hogy a telepítés milyen módon érinti a társasház közös tulajdonban álló részeit.
Hogy a homlokzatra kerülhessen a kültéri egység, a közvetlenül érintett tulajdonostársak (alatta, felette, mellette lévő lakások) tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmadának írásbeli hozzájáruló nyilatkozata szükséges. Emellett az adott épület szervezeti és működési szabályzata, házirendje, illetve a helyi előírások is tartalmazhatnak erre vonatkozó szabályokat.
Az országos építési követelmények további korlátozásokat is meghatároznak. A jelenlegi szabályozás szerint például légaknában klímaberendezés, hőcserélő berendezés és annak tartozéka nem helyezhető el, így egy belvárosi társasházban az elsőre kézenfekvőnek tűnő megoldás sem feltétlenül alkalmazható.
Különösen körültekintően kell eljárni műemléki vagy helyi védelem alatt álló épületeknél, ahol a homlokzat megváltoztatása további korlátozásokba ütközhet.
Ezért a beruházás előtt célszerű egyeztetni a közös képviselővel, és tisztázni, hogy milyen engedélyekre vagy tulajdonosi hozzájárulásokra lehet szükség.
Mennyire fontos a társasházi lakás szigetelése?
A hőszivattyú hatékonyságát jelentősen befolyásolja az épület energetikai állapota. Minél kisebb a lakás hővesztesége, annál kedvezőbb feltételek mellett működhet a rendszer.
Egy korszerű nyílászárókkal és megfelelő hőszigeteléssel rendelkező társasházi lakás általában jobb kiindulási alapot jelent, mint egy rosszul szigetelt, nagy hőigényű ingatlan.
Érdekesség ugyanakkor, hogy egy társasházi lakás energetikai szempontból bizonyos esetekben előnyösebb helyzetben lehet egy családi háznál. Egy középső emeleti lakásnak például kevesebb külső határoló felülete lehet, hiszen alulról, felülről és akár oldalról is fűtött lakások veszik körül. Emiatt a tényleges hőigény akár viszonylag alacsony is lehet.
A pontos méretezéshez azonban nem elegendő pusztán a lakás alapterületét figyelembe venni: hőveszteség-számításra is szükség lehet.
Lecserélhető a gázfűtés hőszivattyúra?
Műszakilag számos esetben igen, de a lehetőségeket mindig az adott lakás alapján kell megvizsgálni.
Egyedi gázkazánnal rendelkező lakásnál megoldható lehet egy önálló hőszivattyús rendszer kialakítása. Központi vagy házközponti fűtés esetén viszont egyetlen lakás leválasztása már jóval összetettebb kérdés lehet.
Szintén fontos megvizsgálni a lakás elektromos hálózatát. A hőszivattyú működéséhez elegendő villamos teljesítményre van szükség, ezért előfordulhat, hogy a meglévő elektromos csatlakozás fejlesztésére is szükség lesz.
A beruházást ezért érdemes komplex rendszerként kezelni, nem pedig egyszerű kazáncserének tekinteni.
Nem csak lakásonként érdemes gondolkodni
A hőszivattyús technológia nem feltétlenül csak egy-egy lakás korszerűsítésére alkalmas. Egy teljes társasház energetikai felújításakor akár központi hőszivattyús rendszer kialakítása is szóba kerülhet.
Ebben az esetben már az egész épület hőigényét, a közös fűtési rendszert, a használati melegvíz-ellátást és az elektromos infrastruktúrát együtt kell vizsgálni. Bár egy ilyen beruházás jóval nagyobb előkészítést igényel, hosszabb távon egységesebb és korszerűbb energiaellátási rendszer kialakítását teheti lehetővé.
Konklúzió
Hőszivattyút tehát társasházi lakásba is lehet telepíteni, de a lehetőségeket minden esetben az adott épület és lakás adottságai alapján érdemes megvizsgálni. A kültéri egység helye, a fűtési rendszer, a lakás hőigénye, az elektromos hálózat és a társasházi szabályok egyaránt meghatározhatják, milyen megoldás valósítható meg.
Mielőtt döntés születik a rendszer kialakításáról, érdemes szakemberrel felmérni az ingatlant. Egy megfelelően megtervezett hőszivattyús rendszer nemcsak a fűtést oldhatja meg, hanem akár a hűtést és a használati melegvíz-előállítást is egyetlen korszerű rendszerbe integrálhatja.