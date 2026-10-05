Kiberbiztonság és AI: nem mindegy, ki fér hozzá a vállalat adataihoz
A brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ (NCSC) 2026. szeptemberi szakmai bejegyzése szerint a munkahelyi AI-használat terjedésével nem mindenütt tartottak lépést a belső előírások. A biztonságos használathoz ezért világos szabályokra, megfelelő technikai védelemre és vezetői döntésekre is szükség van.
A feladat és az adatok határozzák meg a kockázatot
Egy nyilvános termékleírás átfogalmazása más kockázattal jár, mint egy ügyfélszerződés elemzése vagy egy üzleti rendszer adatainak automatikus módosítása. A vállalatnak ezért meg kell határoznia, milyen feladatokhoz, milyen adatokkal és milyen jogosultságokkal használható a mesterséges intelligencia.
Ehhez az IT, az üzleti területek, az adatvédelmi szakemberek és a vezetés együttműködése szükséges. A vezetőség feladata kijelölni a felelősöket, biztosítani a védelemhez szükséges erőforrásokat, és eldönteni, mely kockázatok fogadhatók el.
Amikor a céges adatok külső AI-szolgáltatóhoz kerülnek
Előfordulhat például, hogy egy beszerző több árajánlatot szeretne összehasonlítani, ezért a teljes dokumentációt feltölti egy AI-alkalmazásba. A fájlok azonban egyedi árakat, partneradatokat és bizalmas üzleti feltételeket is tartalmazhatnak. A vállalat jóváhagyott rendszerein és folyamatain kívül történő AI-használatot árnyék-AI-nak nevezik.
A külső AI-szolgáltatás használata önmagában nem jelent adatszivárgást. Kockázatot az jelenthet, ha bizalmas információk jóváhagyás nélkül vagy nem megfelelő adatkezelési és hozzáférési feltételek mellett kerülnek a szolgáltatóhoz. Ezért előzetesen tisztázni kell, milyen adatokat őriz meg a szolgáltatás, mennyi ideig tárolja őket, mire használhatja fel a bevitt információkat, és ki férhet hozzájuk.
A feltételeket mindig az adott szolgáltatásnál és előfizetésnél kell ellenőrizni. Önmagában az, hogy egy alkalmazás fizetős, még nem jelenti azt, hogy megfelel a vállalat biztonsági elvárásainak.
Nem mindegy, mire kap jogosultságot az AI
További kockázatot jelenthet, ha az AI a feldolgozásra kapott dokumentumban vagy weboldalon szereplő, megtévesztő utasítást követi a felhasználó kérése helyett. Egy árajánlatba rejtett felszólítás például arra késztetheti, hogy az összehasonlítás során az adott ajánlatot részesítse előnyben. Ezt nevezik közvetett prompt injection támadásnak.
A következmények különösen súlyosak lehetnek, ha az alkalmazás más vállalati rendszerekhez is hozzáfér, és azokban műveleteket végezhet. Az alkalmazásbiztonsági ajánlásokat kidolgozó OWASP a prompt injection kockázatainak kezelésére a szükséges minimumra korlátozott jogosultságokat és a kockázatos műveleteknél emberi jóváhagyást is javasol.
Egy e-mailt előkészítő asszisztensnek például nem feltétlenül kell az üzenet önálló elküldésére is engedélyt adni. Ezek az intézkedések csökkenthetik egy támadás következményeit, de önmagukban nem szüntetik meg a prompt injection kockázatát.
Az AI a kibertámadásokat és az ellenük való védekezést is segítheti
A generatív AI gyorsíthatja a megtévesztő üzenetek elkészítését, ezért az adathalász levelek felismerésénél nem elegendő a nyelvtani és helyesírási hibákra figyelni.
Ha például egy partner nevében új bankszámlaszámra kérnek utalást, a változást érdemes a partner korábbról ismert elérhetőségén ellenőrizni.
Az AI a sérülékenységek keresését is támogathatja, ami támadási és védelmi célokat egyaránt szolgálhat. A védekezésben emellett a naplóadatok értelmezésére, a riasztások előzetes értékelésére és a vizsgálatok előkészítésére is használható.
A gépi elemzés ugyanakkor tévedhet, ezért az eredmények megfelelő szakmai ellenőrzése továbbra is szükséges.
A biztonságosabb használat világos szabályokkal kezdődik
Első lépésként érdemes felmérni, milyen AI-alkalmazásokat használnak a munkatársak, milyen feladatokra veszik igénybe őket, és milyen adatokhoz, illetve vállalati rendszerekhez férnek hozzá. Erre épülhetnek azok a belső szabályok, amelyek a napi munkában is követhetők.
Egy használható útmutatóból egyértelműen ki kell derülnie, mely alkalmazások engedélyezettek, milyen adatok tölthetők fel, ki hagyja jóvá az új megoldások használatát, és mely műveletekhez szükséges emberi ellenőrzés. Azt is rögzíteni kell, kinek jelezzen a munkatárs, ha tévesen töltött fel adatot vagy gyanús működést tapasztal.
A képzésben érdemes a munkatársak napi feladataira építeni, például szerződések összefoglalására vagy ügyféllevelek megírására. Emellett megfelelő jogosultsági beállításokra, technikai korlátozásokra és működő belső eljárásokra is szükség van.
A nem engedélyezett megoldások használata mögött hiányzó funkciók vagy nehézkes jóváhagyási folyamatok is állhatnak. Ezért fontos, hogy a vállalat a napi munkában jól használható, engedélyezett alternatívákat biztosítson.
A ProMan Consulting szakértői az AI-információbiztonsági tanácsadás keretében a vállalatnál használt AI-alkalmazások és kockázataik felmérésétől az adatkezelési, hozzáférési és működési szabályok kialakításáig támogatják a szervezeteket. A technikai és folyamatbeli gyenge pontok feltárását pedig a cég információbiztonsági tanácsadása és sérülékenységvizsgálata segíti.