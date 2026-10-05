A brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ (NCSC) 2026. szeptemberi szakmai bejegyzése szerint a munkahelyi AI-használat terjedésével nem mindenütt tartottak lépést a belső előírások. A biztonságos használathoz ezért világos szabályokra, megfelelő technikai védelemre és vezetői döntésekre is szükség van.

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A feladat és az adatok határozzák meg a kockázatot

Egy nyilvános termékleírás átfogalmazása más kockázattal jár, mint egy ügyfélszerződés elemzése vagy egy üzleti rendszer adatainak automatikus módosítása. A vállalatnak ezért meg kell határoznia, milyen feladatokhoz, milyen adatokkal és milyen jogosultságokkal használható a mesterséges intelligencia.

Ehhez az IT, az üzleti területek, az adatvédelmi szakemberek és a vezetés együttműködése szükséges. A vezetőség feladata kijelölni a felelősöket, biztosítani a védelemhez szükséges erőforrásokat, és eldönteni, mely kockázatok fogadhatók el.

Amikor a céges adatok külső AI-szolgáltatóhoz kerülnek

Előfordulhat például, hogy egy beszerző több árajánlatot szeretne összehasonlítani, ezért a teljes dokumentációt feltölti egy AI-alkalmazásba. A fájlok azonban egyedi árakat, partneradatokat és bizalmas üzleti feltételeket is tartalmazhatnak. A vállalat jóváhagyott rendszerein és folyamatain kívül történő AI-használatot árnyék-AI-nak nevezik.

A külső AI-szolgáltatás használata önmagában nem jelent adatszivárgást. Kockázatot az jelenthet, ha bizalmas információk jóváhagyás nélkül vagy nem megfelelő adatkezelési és hozzáférési feltételek mellett kerülnek a szolgáltatóhoz. Ezért előzetesen tisztázni kell, milyen adatokat őriz meg a szolgáltatás, mennyi ideig tárolja őket, mire használhatja fel a bevitt információkat, és ki férhet hozzájuk.

A feltételeket mindig az adott szolgáltatásnál és előfizetésnél kell ellenőrizni. Önmagában az, hogy egy alkalmazás fizetős, még nem jelenti azt, hogy megfelel a vállalat biztonsági elvárásainak.

Fotó: Magnific

Nem mindegy, mire kap jogosultságot az AI

További kockázatot jelenthet, ha az AI a feldolgozásra kapott dokumentumban vagy weboldalon szereplő, megtévesztő utasítást követi a felhasználó kérése helyett. Egy árajánlatba rejtett felszólítás például arra késztetheti, hogy az összehasonlítás során az adott ajánlatot részesítse előnyben. Ezt nevezik közvetett prompt injection támadásnak.