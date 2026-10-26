Marketingköltség vagy befektetés? Így érdemes mérni az offline márkaépítés értékét

Először legyen világos, mitől számít sikeresnek

Egy újonnan nyitott üzletnél az a cél, hogy a környékbeliek megismerjék a nevét. Egy régóta működő vállalatnál viszont fontosabb lehet az ügyfélkapcsolatok erősítése vagy egy új termék bemutatása. Más eredményt kell mérni attól függően, miért indult a kampány. Ha például a cél új vevők szerzése, érdemes előre meghatározni, hány új érdeklődő vagy vásárló tenné indokolttá a ráfordítást. Az ismertség növelésénél pedig az lehet a kiindulópont, hogy a célcsoportból hányan ismerik a céget a kampány előtt.

A kiosztott darabszám nem egyenlő a hatással

Ezer szórólap kiosztása legfeljebb arról árulkodik, mennyit sikerült szétosztani. Az már beszédesebb, ha a rajtuk szereplő egyedi kedvezménykódot ötvenen beváltják. A külön kampányhoz rendelt kód, telefonszám vagy webcím segíthet megmutatni, honnan érkeztek az ügyfelek. Egy rendezvényen átadott reklámajándék mellé például kerülhet egyedi webcímet tartalmazó kártya. Az AdGift Reklámajándék választékából beszerzett tárgyak esetében így a kiosztott mennyiségen túl a későbbi érdeklődésről is gyűjthetők adatok.

A pénztárnál elhangzó válasz is adat

Egy helyi fodrászatnál vagy szervizben egyszerűen megkérdezhető az új vendégtől, hol hallott először az üzletről. A válaszokból néhány hét alatt kirajzolódhat, melyik csatorna hoz érdeklődőket. Ehhez nem kell bonyolult rendszer: egy következetesen vezetett táblázat is megteszi. A módszer persze nem tökéletes. Valaki láthatott plakátot, majd rákeresett a cégre, és végül az internetes találatot nevezi meg. Az adatokat ezért nem érdemes a teljes képnek tekinteni.

A költségekhez a háttérmunkát is hozzá kell számolni

Egy vásáron való megjelenés ára nem merül ki a stand bérleti díjában. Ott van a nyomtatás, a szállítás, a kollégák munkaideje és az utólagos ajánlatküldés is. A teljes ráfordítást a megszerzett ügyfelek számával és a megrendelések fedezetével érdemes összevetni. Ha egy kampány háromszázezer forintba került, és tíz új vevőt hozott, az ügyfélszerzés harmincezer forintba került fejenként. Hogy ez megérte-e, attól is függ, mennyi marad a vásárlásaik bevételéből a közvetlen költségek levonása után, és később visszatérnek-e.