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AdGift Reklámajándék

Marketingköltség vagy befektetés? Így érdemes mérni az offline márkaépítés értékét

Egy kirakati plakát, egy helyi szórólapos kampány vagy egy ügyfeleknek szánt ajándék mind pénzbe kerül. A számlán pontos összeg szerepel, azt viszont már nehezebb megmondani, hogy hány új vásárló, visszatérő ügyfél vagy későbbi megrendelés köszönhető a ráfordításnak. Pedig az offline márkaépítés eredményeit is lehet mérni, ha a vállalat előre meghatározza, mit szeretne elérni az egyes eszközökkel. Ez ugyanúgy igaz egy plakátkampányra, mint az AdGift Reklámajándék kínálatából választott ügyfélajándékokra.
2026.10.26, 10:50
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Fotó: 123rf.com

Először legyen világos, mitől számít sikeresnek

Egy újonnan nyitott üzletnél az a cél, hogy a környékbeliek megismerjék a nevét. Egy régóta működő vállalatnál viszont fontosabb lehet az ügyfélkapcsolatok erősítése vagy egy új termék bemutatása. Más eredményt kell mérni attól függően, miért indult a kampány. Ha például a cél új vevők szerzése, érdemes előre meghatározni, hány új érdeklődő vagy vásárló tenné indokolttá a ráfordítást. Az ismertség növelésénél pedig az lehet a kiindulópont, hogy a célcsoportból hányan ismerik a céget a kampány előtt.

A kiosztott darabszám nem egyenlő a hatással

Ezer szórólap kiosztása legfeljebb arról árulkodik, mennyit sikerült szétosztani. Az már beszédesebb, ha a rajtuk szereplő egyedi kedvezménykódot ötvenen beváltják. A külön kampányhoz rendelt kód, telefonszám vagy webcím segíthet megmutatni, honnan érkeztek az ügyfelek. Egy rendezvényen átadott reklámajándék mellé például kerülhet egyedi webcímet tartalmazó kártya. Az AdGift Reklámajándék választékából beszerzett tárgyak esetében így a kiosztott mennyiségen túl a későbbi érdeklődésről is gyűjthetők adatok.

A pénztárnál elhangzó válasz is adat

Egy helyi fodrászatnál vagy szervizben egyszerűen megkérdezhető az új vendégtől, hol hallott először az üzletről. A válaszokból néhány hét alatt kirajzolódhat, melyik csatorna hoz érdeklődőket. Ehhez nem kell bonyolult rendszer: egy következetesen vezetett táblázat is megteszi. A módszer persze nem tökéletes. Valaki láthatott plakátot, majd rákeresett a cégre, és végül az internetes találatot nevezi meg. Az adatokat ezért nem érdemes a teljes képnek tekinteni.

A költségekhez a háttérmunkát is hozzá kell számolni

Egy vásáron való megjelenés ára nem merül ki a stand bérleti díjában. Ott van a nyomtatás, a szállítás, a kollégák munkaideje és az utólagos ajánlatküldés is. A teljes ráfordítást a megszerzett ügyfelek számával és a megrendelések fedezetével érdemes összevetni. Ha egy kampány háromszázezer forintba került, és tíz új vevőt hozott, az ügyfélszerzés harmincezer forintba került fejenként. Hogy ez megérte-e, attól is függ, mennyi marad a vásárlásaik bevételéből a közvetlen költségek levonása után, és később visszatérnek-e.

Nem minden eredmény látszik az első héten

Egy konferencián megismert beszállítót lehet, hogy csak hónapokkal később keresnek meg. Érdemes ezért harminc, kilencven és akár száznyolcvan nap után is visszanézni, lett-e üzlet a találkozásokból, hány ügyfél rendelt újra, és változott-e a márka ismertsége. Utóbbi rövid, azonos kérdésekkel végzett felméréssel vizsgálható a kampány előtt és után. A változás nem feltétlenül csak az adott akciónak köszönhető, de a felmérés így is hasznos támpontot adhat.

Az offline márkaépítés akkor kezelhető tudatos befektetésként, ha a költés mellé világos célok és visszamérhető eredmények kerülnek. Egy jól megválasztott reklámajándék segítheti az emlékezetességet, de önmagában nem bizonyítja a kampány sikerét. Az AdGift Reklámajándék választékából is érdemes így, a kitűzött célhoz és a költségkerethez igazodva választani.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu