Hogyan tovább a megtakarításokkal? Kiemelt befektetési alapok különböző tervekhez
Mi alapján érdemes választani?
A befektetési alapok világa elsőre nehezen áttekinthetőnek tűnhet. Az MBH Befektetési Bank 2026-os kutatása szerint a 18-75 éves válaszadók 40 százaléka túl bonyolultnak tartotta ezeket a termékeket, 42 százalékuk pedig úgy vélte, hogy alapokba csak legalább öt évre érdemes befektetni. Az adatok azt mutatják, hogy a befektetési alapokat sokan összetett, hosszú távú megoldásként érzékelik, miközben az egyes alapok stratégiájukban, kockázatukban és ajánlott időtávjukban is jelentősen különböznek.
A megfelelő alap kiválasztásához ezért mindenekelőtt a befektetés célját, időtávját és a vállalható kockázatot érdemes mérlegelni. Mikor lehet szükség az összegre? Mekkora – átmeneti vagy akár végleges – értékcsökkenés vállalható? E szempontok segíthetnek összehangolni a hozamelvárást a pénzügyi tervekkel és a kockázatvállalási hajlandósággal.
Az MBH Befektetési Bank által forgalmazott kiemelt alapok között pénzpiaci és rövid kötvény-befektetések, vegyes és abszolút hozamú stratégiák, valamint részvénypiaci kitettséget kínáló megoldások egyaránt megtalálhatók. Több alap forint mellett euróban vagy dollárban is elérhető, és akár pár perc alatt, az otthon kényelméből online is megvásárolható.
A rövidebb tervektől a távolabbi célokig
Nem feltétlenül kell évekre előre terveznie annak, aki befektetési alapban gondolkodik. Rövidebb időtávú tervek esetén az MBH Bonitas Kötvényalapok jelenthetnek lehetőséget, amelyek ajánlott minimális befektetési időtávja hat hónap. Az alapok alacsony kockázat mellett teszik elérhetővé a pénzpiacok és a rövid futamidejű kötvények hozamlehetőségeit.
Aki legalább három évben gondolkodik, és közepes kockázatot is vállalna, az az MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap, az MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap vagy az MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja nyújtotta lehetőségeket is mérlegelheti. Az Ambíció rugalmas eszközallokációra épít, a Centrál a közép-európai tőkepiacokra fókuszál, a Global Titans pedig különböző abszolút hozamú alapokat fog össze egyetlen portfólióban. Ezek az alapok remek lehetőséget kínálhatnak portfólióépítésre.
Hosszabb távú célokhoz, például egy későbbi ingatlanvásárláshoz vagy a nyugdíjas évekre való felkészüléshez az MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap és az MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap is szóba jöhet, legalább ötéves ajánlott befektetési időtávval. Mindkettő közepes kockázati besorolású: az Aktív Alfa több eszközosztály lehetőségeire épít, az Egyensúly pedig kötvénytúlsúly mellett részvényekbe is fektet.
A befektetési alapok közül az arany és a részvénypiacok iránt érdeklődők is válogathatnak. Az MBH Arany Alapok Alapja az arany árfolyamának alakulásához kapcsolódó befektetést kínál, míg az MBH Közép-Európai Részvény Alap és az MBH USA Részvény Alap a régiós, illetve az amerikai részvénypiacokat teszi elérhetővé. Mindhárom esetében legalább ötéves befektetési időtáv ajánlott, és nagyobb árfolyamingadozással is számolni kell.
Egyszerűbb ügyintézés, rugalmas lehetőségek
A befektetési alapok portfólióit szakemberek kezelik, így az ügyfélnek nem kell naponta az egyes értékpapírok adásvételéről döntenie. A befektetések összege és gyakorisága a saját lehetőségekhez igazítható, rendszeres befizetési kötelezettség nélkül, a megtakarítás pedig később tovább bővíthető.
A választásnál ugyanakkor a kockázatokat, a díjakat és a pénzhez jutás feltételeit is érdemes mérlegelni, mivel a visszaváltás az adott alap forgalmazási feltételei szerint történik, és – kedvezőtlen esetben – veszteséggel is járhat.
A kiemelt alapok az MBH Mobilbroker és Netbroker felületein online is megvásárolhatók, személyes tájékoztatás pedig az MBH Bank fiókhálózatában kérhető. A 2026. augusztus 3. és december 31. közötti promócióban a feltételeket teljesítő ügyfelek a ténylegesen megfizetett vételi díjakból ügyfelenként legfeljebb 40 ezer forint díjvisszatérítést kaphatnak. Az alapokról és a promóció részleteiről az MBH Befektetési Bank honlapján tájékozódhat.
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