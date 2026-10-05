Hogyan tovább a megtakarításokkal? Kiemelt befektetési alapok különböző tervekhez

Mi alapján érdemes választani?

A befektetési alapok világa elsőre nehezen áttekinthetőnek tűnhet. Az MBH Befektetési Bank 2026-os kutatása szerint a 18-75 éves válaszadók 40 százaléka túl bonyolultnak tartotta ezeket a termékeket, 42 százalékuk pedig úgy vélte, hogy alapokba csak legalább öt évre érdemes befektetni. Az adatok azt mutatják, hogy a befektetési alapokat sokan összetett, hosszú távú megoldásként érzékelik, miközben az egyes alapok stratégiájukban, kockázatukban és ajánlott időtávjukban is jelentősen különböznek.

A megfelelő alap kiválasztásához ezért mindenekelőtt a befektetés célját, időtávját és a vállalható kockázatot érdemes mérlegelni. Mikor lehet szükség az összegre? Mekkora – átmeneti vagy akár végleges – értékcsökkenés vállalható? E szempontok segíthetnek összehangolni a hozamelvárást a pénzügyi tervekkel és a kockázatvállalási hajlandósággal.

Az MBH Befektetési Bank által forgalmazott kiemelt alapok között pénzpiaci és rövid kötvény-befektetések, vegyes és abszolút hozamú stratégiák, valamint részvénypiaci kitettséget kínáló megoldások egyaránt megtalálhatók. Több alap forint mellett euróban vagy dollárban is elérhető, és akár pár perc alatt, az otthon kényelméből online is megvásárolható.

A rövidebb tervektől a távolabbi célokig

Nem feltétlenül kell évekre előre terveznie annak, aki befektetési alapban gondolkodik. Rövidebb időtávú tervek esetén az MBH Bonitas Kötvényalapok jelenthetnek lehetőséget, amelyek ajánlott minimális befektetési időtávja hat hónap. Az alapok alacsony kockázat mellett teszik elérhetővé a pénzpiacok és a rövid futamidejű kötvények hozamlehetőségeit.

Aki legalább három évben gondolkodik, és közepes kockázatot is vállalna, az az MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap, az MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap vagy az MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja nyújtotta lehetőségeket is mérlegelheti. Az Ambíció rugalmas eszközallokációra épít, a Centrál a közép-európai tőkepiacokra fókuszál, a Global Titans pedig különböző abszolút hozamú alapokat fog össze egyetlen portfólióban. Ezek az alapok remek lehetőséget kínálhatnak portfólióépítésre.