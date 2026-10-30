Mesterséges intelligencia segíthet a vállalkozásoknak megtalálni a megfelelő finanszírozást

Új lehetőségek a vállalkozások fejlesztéseihez

Technológiai fejlesztés, energiahatékonysági beruházás, zöld vagy digitális átállás – számos olyan terület akad, amelyhez a hazai vállalkozások jelenleg is igénybe vehetnek európai uniós forrásokat. A következő időszakban pedig várhatóan újabb támogatási és finanszírozási lehetőségek nyílhatnak meg előttük.

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A megfelelő konstrukció megtalálása ugyanakkor időigényes lehet. A pályázati kiírások áttekintése mellett azt is fel kell mérni, hogy az adott vállalkozás mely forrásokra lehet jogosult, és mekkora összegű finanszírozással számolhat. Ebben jelenthet segítséget a mesterséges intelligencia, amely még gyorsabbá teheti a tájékozódást. A megoldás mesterséges intelligenciát alkalmaz a releváns pályázati lehetőségek automatizált azonosításának és szűrésének támogatására, megkönnyítve ezzel a vállalkozások forráskeresését.

Külön adatszolgáltatás nélkül segít az előminősítés

A BUPA új mesterséges intelligencia alapú funkciója automatikusan segíti a vállalkozások számára releváns támogatási és finanszírozási lehetőségek azonosítását.

A rendszer a vállalkozás nyilvánosan elérhető, hivatalos adatai – többek között a cégkivonat, NAV-adatok és pénzügyi mutatók – alapján automatikusan megvizsgálja, hogy a vállalkozás megfelelhet-e az egyes források feltételeinek. A felhasználónak ehhez nem szükséges kérdőívet kitöltenie vagy külön adatokat megadnia, az előminősítés eredménye automatikusan megjelenik a BUPA felületén.

A megoldás azt is megmutatja, hogy az előminősítés alapján összesen mekkora összegű támogatási és hitellehetőség érhető el az adott vállalkozás számára, megkönnyítve a fejlesztési lehetőségek felmérését.

Az új forrásokról is értesítést kaphatnak a cégek

A finanszírozási lehetőségek lekövetése szintén kihívást jelenthet, különösen akkor, ha új konstrukciók jelennek meg, vagy ha a meglévők feltételei változnak.

A BUPA új funkciója ezért proaktívan is segíti a felhasználókat: ha új forrás válik elérhetővé, vagy ha egy korábban elérhető konstrukció feltételei módosulnak, a rendszer az előminősítés eredménye alapján automatikus e-mail-értesítést küldhet. A releváns lehetőségekről való gyorsabb tájékozódás egy-egy beruházási döntés során akár versenyelőnyt is jelenthet.