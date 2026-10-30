Mesterséges intelligencia segíthet a vállalkozásoknak megtalálni a megfelelő finanszírozást
Új lehetőségek a vállalkozások fejlesztéseihez
Technológiai fejlesztés, energiahatékonysági beruházás, zöld vagy digitális átállás – számos olyan terület akad, amelyhez a hazai vállalkozások jelenleg is igénybe vehetnek európai uniós forrásokat. A következő időszakban pedig várhatóan újabb támogatási és finanszírozási lehetőségek nyílhatnak meg előttük.
A megfelelő konstrukció megtalálása ugyanakkor időigényes lehet. A pályázati kiírások áttekintése mellett azt is fel kell mérni, hogy az adott vállalkozás mely forrásokra lehet jogosult, és mekkora összegű finanszírozással számolhat. Ebben jelenthet segítséget a mesterséges intelligencia, amely még gyorsabbá teheti a tájékozódást. A megoldás mesterséges intelligenciát alkalmaz a releváns pályázati lehetőségek automatizált azonosításának és szűrésének támogatására, megkönnyítve ezzel a vállalkozások forráskeresését.
Külön adatszolgáltatás nélkül segít az előminősítés
A BUPA új mesterséges intelligencia alapú funkciója automatikusan segíti a vállalkozások számára releváns támogatási és finanszírozási lehetőségek azonosítását.
A rendszer a vállalkozás nyilvánosan elérhető, hivatalos adatai – többek között a cégkivonat, NAV-adatok és pénzügyi mutatók – alapján automatikusan megvizsgálja, hogy a vállalkozás megfelelhet-e az egyes források feltételeinek. A felhasználónak ehhez nem szükséges kérdőívet kitöltenie vagy külön adatokat megadnia, az előminősítés eredménye automatikusan megjelenik a BUPA felületén.
A megoldás azt is megmutatja, hogy az előminősítés alapján összesen mekkora összegű támogatási és hitellehetőség érhető el az adott vállalkozás számára, megkönnyítve a fejlesztési lehetőségek felmérését.
Az új forrásokról is értesítést kaphatnak a cégek
A finanszírozási lehetőségek lekövetése szintén kihívást jelenthet, különösen akkor, ha új konstrukciók jelennek meg, vagy ha a meglévők feltételei változnak.
A BUPA új funkciója ezért proaktívan is segíti a felhasználókat: ha új forrás válik elérhetővé, vagy ha egy korábban elérhető konstrukció feltételei módosulnak, a rendszer az előminősítés eredménye alapján automatikus e-mail-értesítést küldhet. A releváns lehetőségekről való gyorsabb tájékozódás egy-egy beruházási döntés során akár versenyelőnyt is jelenthet.
Banki és digitális támogatás a vállalkozásoknak
Az MBH Bank a hagyományos banki konstrukciók mellett az európai uniós forrásból finanszírozott lehetőségek elérésében is támogatja a vállalkozásokat. Vállalati MFB Pont Plusz hálózatán keresztül kamatmentes, illetve kedvezményes finanszírozási konstrukciók is elérhetők.
Ezt egészíti ki digitális oldalról a BUPA, az MBH eFin Technologies Zrt. által fejlesztett bankfüggetlen pénzügyi menedzsmenteszköz. A platform a banki és számlázási információk mellett pénzügyi analitikákkal, cashflow-előrejelzéssel és a pénzügyi kötelezettségek nyomon követésével segíti a vállalkozások napi működését.
Az új AI-alapú előminősítési funkció tovább bővíti a BUPA szolgáltatásait, segítve a hazai vállalkozások forráshoz jutását.
A BUPA szolgáltatásairól további információ a bupa.hu oldalon érhető el.
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A BUPA szolgáltatást az MBH Csoport tagja, az MBH eFin Technologies Zrt. nyújtja, részletekért kattintson ide bupa.hu Az MBH eFin Technologies Zrt. és az MBH Bank Nyrt. az ajánlati kötöttségét, az előminősítés, illetve a hitelfelvétel eredményéért és a pályázati folyamat sikerességéért való felelősség kizárja. A szolgáltatás igénybevételéhez BUPA regisztráció szükséges. Az MBH eFin Technologies Zrt. nem végez pályázati, üzletviteli tanácsadási tevékenységet, az általa nyújtott szolgáltatás általános tájékoztatásnak minősül. A jogosultság megállapítására kizárólag a pályázatot kezelő szervezet, illetve a hitelnyújtó jogosult. A MBH eFin Technologies Zrt. nem garantálja, hogy a mesterséges intelligencia által alkalmazott információk minden időpontban maradéktalanul megfelelnek a hatályos feltételrendszernek. Az MBH Bank Nyrt. által nyújtott szolgáltatások részleteit az MBH Bank Nyrt. mindenkor hatályos kondíciós listái, hirdetményei, általános szerződési feltételei és az Általános Üzletszabályzat tartalmazza, melyek megtalálhatóak az www.mbhbank.hu oldalon és bármely bankfiókban.
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