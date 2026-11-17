A BÁV évek óta jelen van a befektetési arany piacán, most azonban önálló márkával, BÁV Gold néven, új online értékesítési és edukációs platformmal erősíti jelenlétét ezen a területen. A bavgold.hu webáruházban különböző méretű befektetésiarany-tömbök vásárolhatók meg, a néhány grammos kiszerelésektől a nagyobb értékű befektetésekig.

Az aranybefektetés nem csak a nagybefektetők kiváltsága

Az elmúlt harminc évben az arany világpiaci ára dollárban számolva nominálisan több mint tízszeresére, forintban pedig több mint hússzorosára emelkedett. Bár az árfolyam rövidebb időszakokban jelentősen ingadozhat, a nemesfém hosszú távon fontos szerepet tölthet be a megtakarítások értékének megőrzésében és a befektetési portfólió diverzifikálásában.

A BÁV Gold egyik legfontosabb üzenete, hogy ehhez nem feltétlenül szükséges jelentős indulótőke. A kisebb, például 2 vagy 5 grammos kiszerelések lehetővé teszik, hogy a vásárlók akár százezer forint körüli összeggel kezdjenek aranyat vásárolni, majd saját pénzügyi lehetőségeikhez igazodva, rendszeresen gyarapítsák megtakarításaikat. A rendszeres, kisebb összegű vásárlások segíthetnek abban, hogy a megtakarítás ne egyetlen vásárlási időpont árfolyamától függjön. Az arany így hosszú távon értékes kiegészítője lehet más megtakarítási formáknak.

„Szeretnénk megmutatni, hogy az aranybefektetés nem pusztán egy szűk, kiváltságos befektetői kör lehetősége. A BÁV Gold elindításával az a célunk, hogy a befektetési arany vásárlását egyszerűbbé, közérthetőbbé és szélesebb körben elérhetővé tegyük. Hiszünk abban, hogy a tudatos megtakarítás már kisebb összegekkel is elkezdhető, és az arany hosszú távon értékes kiegészítője lehet egy jól felépített befektetési portfóliónak. A BÁV több évtizedes szakértelmével, megbízható intézményi hátterével és országos hálózati jelenlétével nyújt ehhez biztos alapot” – mondta Pintye László, a BÁV Zrt. vezérigazgatója.

Pintye László, a BÁV Zrt. vezérigazgatója / Fotó: BÁV

Online vásárlás, országos személyes átvétel és szakértői tudás

A BÁV Gold működésének középpontjában az online vásárlás áll. A webshopban megrendelt befektetési aranyat az ügyfelek – a hatályos szállítási előírásoknak megfelelően – személyesen vehetik át, jelenleg országszerte 25 kijelölt BÁV-átvételi ponton. Az átvételi hálózat folyamatosan bővül, az aktuális helyszínekről és az újonnan csatlakozó átvételi pontokról a weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A vásárlást a BÁV intézményi háttere, szakértői szolgáltatásai és visszavásárlási lehetősége is támogatja.