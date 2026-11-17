Akár százezer forint körüli összeggel is elkezdhető az aranybefektetés
A BÁV évek óta jelen van a befektetési arany piacán, most azonban önálló márkával, BÁV Gold néven, új online értékesítési és edukációs platformmal erősíti jelenlétét ezen a területen. A bavgold.hu webáruházban különböző méretű befektetésiarany-tömbök vásárolhatók meg, a néhány grammos kiszerelésektől a nagyobb értékű befektetésekig.
Az aranybefektetés nem csak a nagybefektetők kiváltsága
Az elmúlt harminc évben az arany világpiaci ára dollárban számolva nominálisan több mint tízszeresére, forintban pedig több mint hússzorosára emelkedett. Bár az árfolyam rövidebb időszakokban jelentősen ingadozhat, a nemesfém hosszú távon fontos szerepet tölthet be a megtakarítások értékének megőrzésében és a befektetési portfólió diverzifikálásában.
A BÁV Gold egyik legfontosabb üzenete, hogy ehhez nem feltétlenül szükséges jelentős indulótőke. A kisebb, például 2 vagy 5 grammos kiszerelések lehetővé teszik, hogy a vásárlók akár százezer forint körüli összeggel kezdjenek aranyat vásárolni, majd saját pénzügyi lehetőségeikhez igazodva, rendszeresen gyarapítsák megtakarításaikat. A rendszeres, kisebb összegű vásárlások segíthetnek abban, hogy a megtakarítás ne egyetlen vásárlási időpont árfolyamától függjön. Az arany így hosszú távon értékes kiegészítője lehet más megtakarítási formáknak.
„Szeretnénk megmutatni, hogy az aranybefektetés nem pusztán egy szűk, kiváltságos befektetői kör lehetősége. A BÁV Gold elindításával az a célunk, hogy a befektetési arany vásárlását egyszerűbbé, közérthetőbbé és szélesebb körben elérhetővé tegyük. Hiszünk abban, hogy a tudatos megtakarítás már kisebb összegekkel is elkezdhető, és az arany hosszú távon értékes kiegészítője lehet egy jól felépített befektetési portfóliónak. A BÁV több évtizedes szakértelmével, megbízható intézményi hátterével és országos hálózati jelenlétével nyújt ehhez biztos alapot” – mondta Pintye László, a BÁV Zrt. vezérigazgatója.
Online vásárlás, országos személyes átvétel és szakértői tudás
A BÁV Gold működésének középpontjában az online vásárlás áll. A webshopban megrendelt befektetési aranyat az ügyfelek – a hatályos szállítási előírásoknak megfelelően – személyesen vehetik át, jelenleg országszerte 25 kijelölt BÁV-átvételi ponton. Az átvételi hálózat folyamatosan bővül, az aktuális helyszínekről és az újonnan csatlakozó átvételi pontokról a weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A vásárlást a BÁV intézményi háttere, szakértői szolgáltatásai és visszavásárlási lehetősége is támogatja.
Az új platform ugyanakkor több mint webáruház: folyamatosan bővülő szakmai és edukációs tartalmakkal segíti a tájékozódást. Közérthető cikkek mutatják be többek között az arany árfolyamát befolyásoló tényezőket, a rendszeres megtakarítás előnyeit és a fizikai arany szerepét a hosszú távú vagyonépítésben.
Megtakarítás, ajándék és vállalati értékőrzés
A befektetési arany nem pusztán az egyéni pénzügyi célok, például a nyugdíjas évek anyagi biztonságának megteremtésében vagy a családi vagyon hosszú távú építésében kaphat szerepet. A kisebb kiszerelések különleges, maradandó ajándékot is jelenthetnek gyermekeknek, unokáknak, akár karácsonyra, évfordulókra vagy más jeles alkalmakra.
A BÁV Gold ugyanakkor a vállalati ügyfelek számára is kínál lehetőségeket. A fizikai arany a vállalati vagyon diverzifikálásának, a hosszabb távú treasury-döntéseknek is része lehet, megfelelő pénzügyi és számviteli mérlegelés mellett. Emellett prémium üzleti ajándékként, munkavállalói elismerésként vagy nyereményjátékok értékes díjaként is szóba jöhet.
A BÁV Gold új márkája így egyszerre épít a BÁV hagyományaira, a korszerű online vásárlási szokásokra és országos fiókhálózatára, miközben azt az üzenetet képviseli: aranyba fektetni egyszerű.