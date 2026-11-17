Black Friday után jön a megbánás? Ne a -40 százalék rendezze be az irodát
A vidaXL kínálatának mérete lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozások többféle kialakítás, méret és árkategória között keressenek megfelelő darabokat – de a kedvezmények idején is az okos döntés jelent hosszú távú segítséget.
Miért veszélyes, ha a kedvezmény dönt helyettünk?
Egy íróasztal kiválasztásakor könnyű a piros árcédula alapján dönteni, pedig az irodai bútorok beszerzése során jóval hosszabb a szempontlista. Mekkora hely áll rendelkezésre? Mennyi munkafelületre van szüksége az adott kollégának? Elfér-e két monitor, biztosított-e a megfelelő lábtér, illeszkedik-e hozzá a meglévő szék és tárolórendszer? Egy 40 százalékos kedvezmény önmagában ezek egyikére sem ad választ.
A Black Friday pszichológiája éppen azért érdekes, mert a sürgető ajánlatok könnyen felgyorsíthatják a döntést. Egy 2024-es PwC-felmérés szerint az európai fogyasztók 64 százaléka tervezett legalább egy vásárlást a Black Friday és Cyber Monday időszakában. Bár a következő adat egy másik vizsgálatból származik, mégis érdekes lehet: egy 2025-ös kutatás szerint a leárazások során impulzusvásárlást végző fogyasztók 60 százaléka megbánt legalább egy ilyen döntést.
Mit tanulhatnak a cégek a tudatos Black Friday-vásárlóktól?
A PwC európai Black Friday kutatása arra utal, hogy sok vásárló már tudatosabban érkezik az akciós időszakba; az európai fogyasztók 33 százaléka konkrét terméket keresett, további 24 százalékuk pedig előzetesen összeállított listával figyelte az ajánlatokat.
Ez a gondolkodás egy céges beszerzés esetében még indokoltabb; már az akciós időszak előtt összeírható, hány munkaállomás kialakítására van szükség, milyen méretek férnek el az egyes helyiségekben, mely bútorokat kell lecserélni, és mekkora keret áll rendelkezésre. Ha ezekre megvan a válasz, a kedvezmény valóban előnyt jelenthet: így egy tervezett kiadást lehet kedvezőbb áron megvalósítani.
Ebben a helyzetben a vidaXL széles online választéka praktikus lehet, mert itt egy helyen található meg minden, ami egy iroda berendezéséhez szükséges.
Milyen szempontok alapján érdemes berendezni a munkaállomásokat?
Az ár mellett a napi használat körülményei adják a legjobb kiindulópontot; egy ügyfélszolgálati munkatárs, egy grafikus vagy egy vezető eltérő munkafelületet és tárolókapacitást igényelhet. A tér adottságai szintén meghatározóak: kisebb helyiségben más elrendezés működik jól, mint egy nyitott, többfős irodában.
Az ergonómia még a fentieknél is többet nyom a latban. Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség irodai ergonómiai útmutatója szerint a rosszul kialakított munkaállomás és a tartósan kedvezőtlen testhelyzet mozgásszervi problémák kockázatával járhat – a megfelelő munkahely tehát segíti a kényelmes, semleges testtartást, miközben elegendő teret biztosít a mozgáshoz.
- Egy új íróasztal esetében célszerű ellenőrizni a méretet és a magasságot, a rendelkezésre álló lábteret, valamint azt is, hogyan helyezhetők el rajta a napi munkához szükséges eszközök.
- A székeknél az állíthatóság, a stabilitás és a munkavégzés jellegéhez illő kialakítás kerülhet előtérbe.
- A tárolóknál a kapacitás mellett az számít, hogy a gyakran használt dokumentumok és eszközök könnyen hozzáférhetők maradjanak.
Mikor lesz jó döntés az akciós irodaberendezés?
A Black Friday jó alkalom lehet egy régóta tervezett irodafejlesztésre, különösen akkor, ha több munkaállomást kell egyszerre kialakítani vagy lecserélni. A kedvezmény ebben az esetben egy már előkészített beszerzés költségét csökkentheti, miközben a funkcionalitás, az ergonómia és a rendelkezésre álló tér továbbra is meghatározza a választást.
A vidaXL széles online kínálata segíthet többféle megoldást összevetni, az akciós időszak pedig lehetőséget teremthet a tervezett beszerzések kedvezőbb megvalósítására – így év végén nem a novemberi impulzusvásárlást kell magyarázni a pénzügyi osztályon, hanem egy átgondolt, hosszabb távon is használható iroda áll a kollégák rendelkezésére.
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