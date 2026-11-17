A vidaXL kínálatának mérete lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozások többféle kialakítás, méret és árkategória között keressenek megfelelő darabokat – de a kedvezmények idején is az okos döntés jelent hosszú távú segítséget.

Miért veszélyes, ha a kedvezmény dönt helyettünk?

Egy íróasztal kiválasztásakor könnyű a piros árcédula alapján dönteni, pedig az irodai bútorok beszerzése során jóval hosszabb a szempontlista. Mekkora hely áll rendelkezésre? Mennyi munkafelületre van szüksége az adott kollégának? Elfér-e két monitor, biztosított-e a megfelelő lábtér, illeszkedik-e hozzá a meglévő szék és tárolórendszer? Egy 40 százalékos kedvezmény önmagában ezek egyikére sem ad választ.

A Black Friday pszichológiája éppen azért érdekes, mert a sürgető ajánlatok könnyen felgyorsíthatják a döntést. Egy 2024-es PwC-felmérés szerint az európai fogyasztók 64 százaléka tervezett legalább egy vásárlást a Black Friday és Cyber Monday időszakában. Bár a következő adat egy másik vizsgálatból származik, mégis érdekes lehet: egy 2025-ös kutatás szerint a leárazások során impulzusvásárlást végző fogyasztók 60 százaléka megbánt legalább egy ilyen döntést.

Mit tanulhatnak a cégek a tudatos Black Friday-vásárlóktól?

A PwC európai Black Friday kutatása arra utal, hogy sok vásárló már tudatosabban érkezik az akciós időszakba; az európai fogyasztók 33 százaléka konkrét terméket keresett, további 24 százalékuk pedig előzetesen összeállított listával figyelte az ajánlatokat.

Ez a gondolkodás egy céges beszerzés esetében még indokoltabb; már az akciós időszak előtt összeírható, hány munkaállomás kialakítására van szükség, milyen méretek férnek el az egyes helyiségekben, mely bútorokat kell lecserélni, és mekkora keret áll rendelkezésre. Ha ezekre megvan a válasz, a kedvezmény valóban előnyt jelenthet: így egy tervezett kiadást lehet kedvezőbb áron megvalósítani.

Ebben a helyzetben a vidaXL széles online választéka praktikus lehet, mert itt egy helyen található meg minden, ami egy iroda berendezéséhez szükséges.