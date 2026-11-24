Az internetnek köszönhetően ma már szinte bármit megrendelhetünk, azonban az online polcokon olyan termékek is sorakozhatnak, amelyek eredete nem ellenőrizhető, azaz illegális forrásból származhatnak. Ezek azért is lehetnek veszélyesek, mert a színes-szagos leírások sokszor egészen mást ígérnek, mint amit az adott termék valójában tartalmaz.

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Nem véletlen, hogy időről időre a hírekbe is bekerülnek olyan esetek, amikor hatóságok étrend-kiegészítőket vonnak ki a forgalomból, mert laboratóriumi vizsgálatok során olyan hatóanyagokat mutatnak ki bennük, amelyek a címkén egyáltalán nem szerepeltek. Az ilyen esetek jól mutatják, hogy az ismeretlen eredetű készítményeknél a legnagyobb kockázat éppen a kiszámíthatatlanság lehet.

Amikor a "csodaszer" túl sokat ígér

A gyors fogyást, látványos izomnövekedést vagy azonnali teljesítményjavulást ígérő készítmények különösen népszerűek az online térben. Egy részük azonban tartalmazhat olyan összetevőket, amelyek nincsenek feltüntetve a csomagoláson, vagy amelyek használata nem engedélyezett. Ezek egyes esetekben megterhelhetik a szív- és érrendszert, a májat vagy a vesét, különösen akkor, ha a fogyasztó nem is tudja, pontosan mit vesz be.

Hasonló óvatosság indokolt a hamis gyógyszerek esetében is. Az ellenőrizetlen forrásból származó készítmények hatóanyag-tartalma eltérhet a feltüntetettől: előfordulhat, hogy túl kevés hatóanyagot tartalmaznak, de az is, hogy éppen a kelleténél többet. Az sem zárható ki, hogy szennyeződések kerülnek bele a gyártás vagy a csomagolás során.

A vitamin sem mindig az, aminek látszik

Sokan úgy gondolják, hogy egy vitamin vagy gyógynövénykészítmény legfeljebb nem használ. Ez azonban nem minden esetben igaz. Ha a termék ismeretlen eredetű vagy nem ellenőrzött körülmények között készült, előfordulhat, hogy összetétele eltér attól, amit a csomagolás ígér. Éppen ezért különösen fontos meggyőződni arról, hogy megbízható forrásból származik.

Miért számít, honnan származik egy termék?

Nem minden kockázat ugyanabból fakad. Egy termék esetében önmagában nem a típusa a döntő, hanem az is, hogy honnan származik, hogyan készült, és ellenőrizhető-e az eredete. Fontos különbséget tenni a jogszerűen forgalmazott termékek és az interneten vagy más illegális csatornákon kínált, ismeretlen eredetű változatok között.