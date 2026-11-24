Csábító ajánlat vagy kockázatos döntés? Figyelem! A trendi csomagolás hamis ígéreteket tartalmazhat
Az internetnek köszönhetően ma már szinte bármit megrendelhetünk, azonban az online polcokon olyan termékek is sorakozhatnak, amelyek eredete nem ellenőrizhető, azaz illegális forrásból származhatnak. Ezek azért is lehetnek veszélyesek, mert a színes-szagos leírások sokszor egészen mást ígérnek, mint amit az adott termék valójában tartalmaz.
Nem véletlen, hogy időről időre a hírekbe is bekerülnek olyan esetek, amikor hatóságok étrend-kiegészítőket vonnak ki a forgalomból, mert laboratóriumi vizsgálatok során olyan hatóanyagokat mutatnak ki bennük, amelyek a címkén egyáltalán nem szerepeltek. Az ilyen esetek jól mutatják, hogy az ismeretlen eredetű készítményeknél a legnagyobb kockázat éppen a kiszámíthatatlanság lehet.
Amikor a "csodaszer" túl sokat ígér
A gyors fogyást, látványos izomnövekedést vagy azonnali teljesítményjavulást ígérő készítmények különösen népszerűek az online térben. Egy részük azonban tartalmazhat olyan összetevőket, amelyek nincsenek feltüntetve a csomagoláson, vagy amelyek használata nem engedélyezett. Ezek egyes esetekben megterhelhetik a szív- és érrendszert, a májat vagy a vesét, különösen akkor, ha a fogyasztó nem is tudja, pontosan mit vesz be.
Hasonló óvatosság indokolt a hamis gyógyszerek esetében is. Az ellenőrizetlen forrásból származó készítmények hatóanyag-tartalma eltérhet a feltüntetettől: előfordulhat, hogy túl kevés hatóanyagot tartalmaznak, de az is, hogy éppen a kelleténél többet. Az sem zárható ki, hogy szennyeződések kerülnek bele a gyártás vagy a csomagolás során.
A vitamin sem mindig az, aminek látszik
Sokan úgy gondolják, hogy egy vitamin vagy gyógynövénykészítmény legfeljebb nem használ. Ez azonban nem minden esetben igaz. Ha a termék ismeretlen eredetű vagy nem ellenőrzött körülmények között készült, előfordulhat, hogy összetétele eltér attól, amit a csomagolás ígér. Éppen ezért különösen fontos meggyőződni arról, hogy megbízható forrásból származik.
Miért számít, honnan származik egy termék?
Nem minden kockázat ugyanabból fakad. Egy termék esetében önmagában nem a típusa a döntő, hanem az is, hogy honnan származik, hogyan készült, és ellenőrizhető-e az eredete. Fontos különbséget tenni a jogszerűen forgalmazott termékek és az interneten vagy más illegális csatornákon kínált, ismeretlen eredetű változatok között.
Különösen veszélyesek lehetnek az egyre elterjedtebb ízesített vape-ek, amelyeknek a forgalmazása Magyarországon illegális, így eredetük és összetételük nem ellenőrizhető. A fogyasztó sokszor nem tudja, milyen anyagokat tartalmaznak, megfelelnek-e bármilyen minőségi előírásnak, vagy egyáltalán az van-e bennük, amit a csomagolás feltüntet.
Fontos, hogy a dohányzás minden formája káros, ezért a legjobb, ha nem szokunk rá egyik verziójára sem, illetve, ha dohányzunk, akkor inkább leszokunk róla.
Mire érdemes figyelni vásárlás előtt?
Az online vásárlás kényelmes, de érdemes néhány egyszerű szempontot szem előtt tartani. Gyanúra adhat okot például, ha egy weboldalon nem találhatók valós cégadatok vagy elérhetőségek, irreálisan alacsonyak az árak, kizárólag előre utalással lehet fizetni, vagy a termék olyan hatásokat ígér, amelyek túl jól hangzanak ahhoz, hogy igazak legyenek.
Ha egy készítmény azt ígéri, hogy néhány nap alatt látványos fogyást eredményez, minden problémára megoldást kínál vagy erőfeszítés nélkül hoz drámai változást, érdemes fenntartásokkal kezelni.
Végső soron a legjobb döntés mindig a tudatos választás. Néhány percnyi utánajárás sokkal kisebb áldozat, mint egy olyan termék használata, amelynek eredete és összetétele kérdéses. Az egészségünkkel kapcsolatban a túl szép ajánlatok gyakran éppen azok, amelyekkel a legóvatosabbnak kell lennünk.
A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás, megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.