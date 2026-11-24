A múltból épít jövőt a Gránit Depo Hungary Kft.
Amikor a mesterség több mint foglalkozás
A kő az emberiség egyik legősibb építőanyaga. Tartóssága, természetes szépsége és megmunkálhatósága évezredek óta meghatározza az épített környezetet és az emlékezés kultúráját.
A Gránit Depo Hungary Kft. számára azonban a kő ennél is többet jelent: egy család több mint százéves szakmai örökségét, amelyet a vállalkozás ma korszerű technológiával és hosszú távú gazdasági szemlélettel visz tovább.
A társaságot vezető Kucsera László munkájában egyszerre van jelen a hagyományos kőfaragás tisztelete és a modern feldolgozóipari gondolkodás.
A cél nem pusztán a hagyományok megőrzése, hanem azok továbbfejlesztése, hogy a magyar kőfaragó szakma a következő évtizedekben is versenyképes és megbecsült maradhasson.
Hagyományos mesterség, korszerű technológia
A bánrévei központú vállalkozás természetes kő feldolgozásával, egyedi síremlékek készítésével, valamint építészeti és belsőépítészeti kőmunkákkal foglalkozik.
A kézi megmunkálás és a hagyományos szakmai fogások mellett a gépesített kőfeldolgozás is meghatározó szerepet kap a vállalkozás működésében.
A CNC-technológia, a korszerű vágó- és élmegmunkáló gépek alkalmazása új lehetőségeket teremt a pontosság, a termelékenység és az egyedi megrendelői igények teljesítése területén.
A vállalkozás szemléletében a technológia nem helyettesíti a mesterségbeli tudást, hanem annak lehetőségeit bővíti.
Regionális gyökerek, országos szemlélet
A Gránit Depo Hungary Kft. bánrévei központja és mályi fióktelepe a térséghez való kötődést és a további piaci lehetőségek keresését egyaránt kifejezi.
A vállalkozás vezetése hosszú távon a hazai kőfeldolgozás fejlesztésében, az értékteremtő termelés megerősítésében és a magasabb hozzáadott értékű magyar gyártásban lát lehetőséget.
Egy hagyományos szakmában azonban a fejlődés feltétele nem kizárólag a megfelelő géppark és infrastruktúra. Legalább ilyen fontos a felkészült szakembergárda, a megbízható munkakultúra és a tudás generációk közötti átadása.
A szakmai utánpótlás a gazdasági jövő része
Kucsera László vállalkozásvezetői tevékenysége mellett a kőfaragó és műkőkészítő szakma országos ipartestületének alelnökeként is dolgozik a szakmai értékek megőrzéséért.
Meggyőződése, hogy a szakképzés, a duális képzés, a korszerű technológiák megismerése és a vállalkozások aktív együttműködése alapvető feltétele a hagyományos iparágak fennmaradásának.
A jövő kőfaragójának egyszerre kell rendelkeznie kézügyességgel, anyagismerettel, technológiai felkészültséggel és felelősségteljes szakmai szemlélettel.
A Gránit Depo Hungary Kft. jövőképe ezért túlmutat a vállalkozás saját fejlődésén: a cél egy olyan gazdasági és szakmai környezet erősítése, amelyben a minőségi magyar kőfaragó munka hosszú távon is értéket képvisel.
A maradandó érték nem véletlenül születik
Egy jól elkészített kőalkotás évtizedeken, nem ritkán generációkon át őrzi alkotója munkájának minőségét. Ez a gondolat a vállalkozás működésének is meghatározó alapelve.
A Gránit Depo számára a siker nem csupán a gazdasági eredményben mérhető, hanem abban is, hogy milyen minőségű munkát, mennyi szakmai tudást és milyen értékeket hagy maga után.
Mert a kő marad. Az érték pedig tovább él.
Gránit Depo Hungary Kft.
Természeteskő-feldolgozás, síremlékkészítés, egyedi kőfaragó és építészeti munkák.