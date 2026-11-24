Amikor a mesterség több mint foglalkozás

A kő az emberiség egyik legősibb építőanyaga. Tartóssága, természetes szépsége és megmunkálhatósága évezredek óta meghatározza az épített környezetet és az emlékezés kultúráját.

A Gránit Depo Hungary Kft. számára azonban a kő ennél is többet jelent: egy család több mint százéves szakmai örökségét, amelyet a vállalkozás ma korszerű technológiával és hosszú távú gazdasági szemlélettel visz tovább.

A társaságot vezető Kucsera László munkájában egyszerre van jelen a hagyományos kőfaragás tisztelete és a modern feldolgozóipari gondolkodás.

A cél nem pusztán a hagyományok megőrzése, hanem azok továbbfejlesztése, hogy a magyar kőfaragó szakma a következő évtizedekben is versenyképes és megbecsült maradhasson.

Fotó: Gránit Depó

Hagyományos mesterség, korszerű technológia

A bánrévei központú vállalkozás természetes kő feldolgozásával, egyedi síremlékek készítésével, valamint építészeti és belsőépítészeti kőmunkákkal foglalkozik.

A kézi megmunkálás és a hagyományos szakmai fogások mellett a gépesített kőfeldolgozás is meghatározó szerepet kap a vállalkozás működésében.

A CNC-technológia, a korszerű vágó- és élmegmunkáló gépek alkalmazása új lehetőségeket teremt a pontosság, a termelékenység és az egyedi megrendelői igények teljesítése területén.

A vállalkozás szemléletében a technológia nem helyettesíti a mesterségbeli tudást, hanem annak lehetőségeit bővíti.

Regionális gyökerek, országos szemlélet

A Gránit Depo Hungary Kft. bánrévei központja és mályi fióktelepe a térséghez való kötődést és a további piaci lehetőségek keresését egyaránt kifejezi.

A vállalkozás vezetése hosszú távon a hazai kőfeldolgozás fejlesztésében, az értékteremtő termelés megerősítésében és a magasabb hozzáadott értékű magyar gyártásban lát lehetőséget.

Egy hagyományos szakmában azonban a fejlődés feltétele nem kizárólag a megfelelő géppark és infrastruktúra. Legalább ilyen fontos a felkészült szakembergárda, a megbízható munkakultúra és a tudás generációk közötti átadása.

A szakmai utánpótlás a gazdasági jövő része

Kucsera László vállalkozásvezetői tevékenysége mellett a kőfaragó és műkőkészítő szakma országos ipartestületének alelnökeként is dolgozik a szakmai értékek megőrzéséért.