Miért éri meg bizonyos feladatokat kiszerveznünk?

A vállalati hatékonyság javításakor gyakran a termelési folyamatokra vagy az értékesítésre koncentrálunk, pedig a háttérben zajló tevékenységek optimalizálásával is jelentős eredményeket érhetünk el.

Egy külső szolgáltató bevonásával csökkenthetjük az adminisztrációs terheket, egyszerűsíthetjük a szervezést, és könnyebben tervezhetjük a rendszeres kiadásokat. Ráadásul olyan szakmai tapasztalathoz és technológiai háttérhez férhetünk hozzá, amelynek saját kiépítése jelentős beruházást igényelne.

Nézzük, mely területeken lehet különösen előnyös ez a működési modell.

1. Informatikai rendszerek üzemeltetése

A vállalati informatikai infrastruktúra folyamatos felügyeletet igényel. A szoftverfrissítések, adatmentések és biztonsági ellenőrzések rendszeres elvégzése nélkül könnyen fennakadásokkal szembesülhetünk.

Külső informatikai szolgáltatóval gyorsabb hibakezelést és folyamatos szakmai támogatást biztosíthatunk. Különösen kisebb vállalkozásoknál lehet előnyös ez a megoldás, ahol egy teljes belső informatikai csapat fenntartása aránytalanul költséges lenne.

2. Munkaruházat kezelése és karbantartása

A megfelelő munkaruházat biztosítása sok vállalatnál összetett logisztikai feladat. Gondoskodnunk kell a beszerzésről, a méretezésről, a rendszeres tisztításról és az elhasználódott darabok cseréjéről.

A munkaruha bérlés segítségével ezeket a teendőket szervezett szolgáltatási rendszerbe illeszthetjük. A Lindström megoldásaival a ruházat biztosítását, tisztítását és karbantartását is szakértőkre bízhatjuk, így munkatársaink mindig megfelelő állapotú öltözékhez juthatnak.

Ez a modell különösen hasznos lehet olyan iparágakban, ahol szigorú higiéniai vagy munkavédelmi követelményeknek kell megfelelnünk.

3. Takarítás és higiéniai szolgáltatások

Az irodák, üzemi területek és közösségi helyiségek tisztán tartása alapvető feltétele a rendezett munkakörnyezetnek. A feladat azonban megfelelő eszközöket, tisztítószereket és rendszeres ellenőrzést kíván.