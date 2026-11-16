A legtöbb magyar januárban tervez munkát váltani: Te felkészültél? A Jooble segít

A munkaerőpiacon általában ugyanaz a jelenség ismétlődik minden évben: december még a kivárásé, január viszont a nagy váltásoké. A HR-szakma régóta tudja, hogy az első negyedév hozza a legtöbb felmondást és a legtöbb új szerződést egyaránt. Aki tehát munkahelyet szeretne váltani, most van itt az ideje elkezdeni a felkészülést, nem január elsején. A Jooble oldalán már most elkezdheted a keresést, hogy milyen álláslehetőségek vannak jelen a piacon, ez pedig jó kiindulópont lehet az információgyűjtéshez és a januári hajrához való felkészüléshez.

Miért éppen januárban vált mindenki? A Jooble tapasztalata

Ennek a jelenségnek több oka is van, és ezek egymást erősítik. Az év végén sokan megkapják az éves visszajelzést vagy a bónuszt, esetleg éppen nem kapják meg azt, amit vártak. Ez sok embert arra késztet, hogy komolyan elgondolkodjon: megéri-e itt maradni még egy évet? Az új év emellett természetes lélektani határkövet jelent. Azokat a döntéseket, amelyeket az ember hónapok óta halaszt, januárban végre meghozza, vagy legalábbis megfogadja, hogy meg fogja majd hozni…

Viszont a munkáltatói oldalon is fontos tényező jelenik meg: január elsejével nyílnak meg az új éves költségvetési keretek. A cégek januárban tudnak először meghirdetni olyan pozíciókat, amelyekre decemberben még nem volt keret. A kereslet és a kínálat tehát egyszerre ugrik meg, ez pedig komoly mozgást hoz az egész piacon.

A legnagyobb hiba: januárra tenni az álláskeresést

Sokan azt gondolják, hogy az álláskeresést akkor kell elkezdeni, amikor már biztosan váltani akarnak. Ez az egyik legdrágább tévhit a témában. Mire valaki januárban összerakja az önéletrajzát, frissíti a LinkedIn-profilját és megírja a motivációs leveleket, a legjobb pozíciók egy részére már megvannak a jelöltek. Azok, akik januárban sikeresen váltanak, általában novemberben kezdték el a felkészülést. Ez nem jelenti azt, hogy már akkor felmondanak vagy aktívan pályáznak, de a háttérmunka ekkor zajlik: tisztázzák magukban, hogy mit keresnek, frissítik a dokumentumokat, és figyelik a piacot.