A legtöbb magyar januárban tervez munkát váltani: Te felkészültél? A Jooble segít
A munkaerőpiacon általában ugyanaz a jelenség ismétlődik minden évben: december még a kivárásé, január viszont a nagy váltásoké. A HR-szakma régóta tudja, hogy az első negyedév hozza a legtöbb felmondást és a legtöbb új szerződést egyaránt. Aki tehát munkahelyet szeretne váltani, most van itt az ideje elkezdeni a felkészülést, nem január elsején. A Jooble oldalán már most elkezdheted a keresést, hogy milyen álláslehetőségek vannak jelen a piacon, ez pedig jó kiindulópont lehet az információgyűjtéshez és a januári hajrához való felkészüléshez.
Miért éppen januárban vált mindenki? A Jooble tapasztalata
Ennek a jelenségnek több oka is van, és ezek egymást erősítik. Az év végén sokan megkapják az éves visszajelzést vagy a bónuszt, esetleg éppen nem kapják meg azt, amit vártak. Ez sok embert arra késztet, hogy komolyan elgondolkodjon: megéri-e itt maradni még egy évet? Az új év emellett természetes lélektani határkövet jelent. Azokat a döntéseket, amelyeket az ember hónapok óta halaszt, januárban végre meghozza, vagy legalábbis megfogadja, hogy meg fogja majd hozni…
Viszont a munkáltatói oldalon is fontos tényező jelenik meg: január elsejével nyílnak meg az új éves költségvetési keretek. A cégek januárban tudnak először meghirdetni olyan pozíciókat, amelyekre decemberben még nem volt keret. A kereslet és a kínálat tehát egyszerre ugrik meg, ez pedig komoly mozgást hoz az egész piacon.
A legnagyobb hiba: januárra tenni az álláskeresést
Sokan azt gondolják, hogy az álláskeresést akkor kell elkezdeni, amikor már biztosan váltani akarnak. Ez az egyik legdrágább tévhit a témában. Mire valaki januárban összerakja az önéletrajzát, frissíti a LinkedIn-profilját és megírja a motivációs leveleket, a legjobb pozíciók egy részére már megvannak a jelöltek. Azok, akik januárban sikeresen váltanak, általában novemberben kezdték el a felkészülést. Ez nem jelenti azt, hogy már akkor felmondanak vagy aktívan pályáznak, de a háttérmunka ekkor zajlik: tisztázzák magukban, hogy mit keresnek, frissítik a dokumentumokat, és figyelik a piacot.
Mit érdemes most elvégezni?
Az önéletrajz és a LinkedIn-profil naprakésszé tétele az alap, de önmagában kevés. Ennél fontosabb lépés, hogy valaki pontosan megfogalmazza magának, mit keres. Milyen iparágban szeretne dolgozni, milyen munkakörben, milyen bérsávban, és milyen munkakörülmények között? Aki erre nem tud konkrét választ adni, az minden hirdetésre reagál, és egyik sem vezet sehová.
Érdemes most utánajárni a piaci béradatoknak is. Aki nem tudja, mennyit ér a tudása a munkaerőpiacon, az vagy alábecsüli magát a tárgyaláson, vagy irreális elvárásokkal riasztja el a munkáltatót. Iparági jelentések, HR-portálok és szakmai közösségek mind jó kiindulópontok ehhez. Egy jól előkészített bértárgyalás nemcsak magasabb fizetést hozhat, hanem azt a benyomást is kelti, hogy tudatos és felkészült jelölttel tárgyal a munkáltató.
Mit mutat a magyar munkaerőpiac most?
A januári keresletben hagyományosan az IT, a pénzügy, a logisztika és a gyártóipar vezet. 2026 végén azonban egy új trend is látható: az egészségügyi és szociális szektor szokatlanul aktívan hirdet, részben az állami béremelési programok, részben a tartós munkaerőhiány miatt. Ez olyan területeket is megmozgat, amelyek korábban nem voltak jellemzőek a januári hullámra.
A home office kérdése továbbra is megosztja a munkáltatókat és a munkavállalókat. Azok a cégek, amelyek rugalmas munkavégzést kínálnak, lényegesen könnyebben találnak jelölteket. Ez egyre inkább látszik a hirdetések megfogalmazásában is, és egyre több ember ezt tekinti elsődleges szempontnak a béren túl. Ha tehát valaki váltani tervez, érdemes ezt a szempontot is beépíteni a keresési feltételek közé, nem csak a fizetést nézni.
Szerezz kapcsolatokat a szférádban
Januárban nemcsak az aktív pályázás számít, hanem az is, kit ismersz. A betöltött pozíciók jelentős része soha nem kerül nyilvánosan meghirdetésre: belső ajánlással, ismerősi körön keresztül töltik be őket. Éppen ezért novemberben és decemberben érdemes felfrissíteni a szakmai kapcsolatokat is: egy-egy LinkedIn-üzenet, egy szakmai eseményen való megjelenés vagy egy régi kolléga megkeresése komolyan növelheti az esélyeket. Az emberek szívesen ajánlanak valakit, akivel jó tapasztalatuk volt, és ha valaki éppen akkor jelzi, hogy nyitott az új lehetőségekre, az időzítés sokat számít.
Mikor érdemes végül beadni a pályázatot?
A legtöbb HR-szakértő szerint január második és harmadik hete a csúcspont: a munkáltatók ekkorra rendezik az újévi teendőiket, és aktívan keresnek jelölteket. Aki ekkor már összerakott önéletrajzzal, pontosan megfogalmazott elvárásokkal és előre megírt motivációs levélsablonnal vág bele, hetek előnnyel indul azokhoz képest, akik ekkor kezdik el a felkészülést.
A munkahelyváltás nem kockázat, ha jól van előkészítve. A legtöbb ember, aki januárban sikeresen vált, már novemberben elkezdte az úton való gondolkodást. Ez a néhány hét most megéri a befektetett energiát.