Tíz év egy vállalkozás életében több mint egy kerek évforduló. Tíz év kitartó munka, folyamatos fejlődés, kihívások és közösen elért eredmények története. A Karád Agrár Kft. számára az elmúlt évtized az építkezésről, a szakmai fejlődésről és a megbízható partneri kapcsolatok kialakításáról szólt.

Fotó: Karád Agrár Kft.

Vállalkozásunk dinamikusan fejlődő, a Bodrogköz térségének mezőgazdasági életében meghatározó szerepet betöltő agrárvállalkozássá vált. Munkánk középpontjában a mezőgazdasági termelők és üzleti partnereink magas színvonalú kiszolgálása áll. Hiszünk abban, hogy a siker alapja a szakmai felkészültség, a rugalmasság, a korrekt üzleti magatartás és a kölcsönös bizalom.

Fő tevékenységünk a mezőgazdasági termények felvásárlása, kereskedelme, feldolgozásra történő előkészítése és tárolása. Évente mintegy 100 ezer tonna termény forgalmazásához kapcsolódó feladatokat látunk el. A tisztítás, szárítás, minőségi osztályozás és szakszerű raktározás mellett kiemelt figyelmet fordítunk a gyors és pontos átvételre, valamint a partnereink igényeihez igazodó ügyintézésre.

Fejlődésünk egyik fontos eredménye a folyamatosan bővülő infrastruktúra és a 27 000 tonnás összesített raktározási kapacitás, amely stabil hátteret biztosít a termények biztonságos elhelyezéséhez és kezeléséhez. Partnereink között takarmánygyártó, malomipari és bioüzemanyag-gyártó vállalatok egyaránt megtalálhatók.

Tevékenységünket a mezőgazdasági inputanyagok forgalmazásával is bővítettük. Célunk, hogy ne csupán a betakarított termény értékesítésében, hanem a sikeres növénytermesztéshez szükséges beszerzésekben is megbízható partnerek legyünk.

Az elmúlt tíz év megtanított bennünket arra, hogy a hosszú távú eredményességhez folyamatos alkalmazkodásra, fejlesztésre és előrelátó gondolkodásra van szükség. A jövőben is kiemelt célunk az infrastruktúra korszerűsítése, a szolgáltatási színvonal emelése, a hatékonyabb munkafolyamatok kialakítása és a fenntartható működés erősítése.

Egy vállalkozás legnagyobb értéke azonban nem kizárólag a beruházásokban, a forgalmi adatokban vagy a raktárkapacitásban mérhető. Legalább ilyen fontosak azok az emberi és üzleti kapcsolatok, amelyekre az elmúlt évtized épült.

Köszönjük gazdálkodó partnereinknek, vevőinknek, beszállítóinknak és munkatársainknak a bizalmat, az együttműködést és a közös munkát!

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