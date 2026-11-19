Ha néhány éve a bankja vagy a brókere LEI-kódot kért Öntől, valószínűleg igényelt egyet, továbbította, és azóta rá sem nézett. Mi, a LEI Magyarország munkatársai, hivatalos regisztrációs ügynökként segítjük a magyar cégeket a LEI-kódjuk igénylésében, megújításában és kezelésében, és gyakran látjuk, hogy egy részlet elkerüli a figyelmüket. A legtöbb LEI-rekordon szerepel egy ROC Policy Conformity Flag nevű mező, amelyet a bankok, a brókerek és más üzleti partnerek is látnak, és a GLEIF adatai szerint 9535 magyar LEI-kódnál NON_CONFORMING áll benne.

És Ön mikor ellenőrizte utoljára a sajátját? Ha még soha, vagy nem biztos benne, most rögtön megteheti a LEI Magyarország weboldalán, ingyenesen és körülbelül egy perc alatt.

Mi az a ROC Policy Conformity Flag?

A LEI-kód egy 20 karakterből álló egyedi kód, amely a pénzügyi tranzakciókban világszerte azonosítja a jogalanyokat. A ROC Policy Conformity Flag, vagyis a megfelelőségi jelölés, egy LEI-rekordhoz tartozó címke, amely megmutatja, hogy a rekord megfelel-e a globális LEI-rendszer alapvető szabályainak. A jelölést 2024 áprilisában vezette be a GLEIF, azaz a Global Legal Entity Identifier Foundation, amely felügyeli a globális LEI-rendszert és kezeli a Global LEI Indexet. A ROC a Regulatory Oversight Committee rövidítése, ez a hatóságokból álló testület határozza meg a mögötte álló szabályokat.

A jelölésnek két fő értéke van. A conforming besorolású LEI-kódot időben megújították, és a tulajdonosi adatai teljesek. A non-conforming besorolású LEI-kódnál megújításra, adatfrissítésre vagy mindkettőre van szükség. A jelölés nem általános adatminőségi mutató, és arról sem árul el semmit, hogy egy cég betartja-e a jogszabályokat.

Magyarországon ez a jelölés korántsem formalitás. A GLEIF 2026. november 3-i adatai szerint 25 169 magyar jogalany LEI-kódja kapott conforming vagy non-conforming besorolást, és közülük 9535 non-conforming. Ez a magyar LEI-kódok több mint harmada.

Mitől lesz egy LEI-kód non-conforming?

Az első feltétel, hogy a regisztráció érvényes legyen. A LEI-kódot évente meg kell újítani, és ha a megújítás elmarad, a kód lejár. Ez gyakran akkor történik, amikor az emlékeztető egy volt munkatárshoz vagy egy régi e-mail-címre megy. Magyarországon is ez a leggyakoribb probléma. A 9535 non-conforming magyar LEI-kód közül 9175 lejárt.