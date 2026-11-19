Mikor ellenőrizte utoljára a LEI-kódja státuszát?
Ha néhány éve a bankja vagy a brókere LEI-kódot kért Öntől, valószínűleg igényelt egyet, továbbította, és azóta rá sem nézett. Mi, a LEI Magyarország munkatársai, hivatalos regisztrációs ügynökként segítjük a magyar cégeket a LEI-kódjuk igénylésében, megújításában és kezelésében, és gyakran látjuk, hogy egy részlet elkerüli a figyelmüket. A legtöbb LEI-rekordon szerepel egy ROC Policy Conformity Flag nevű mező, amelyet a bankok, a brókerek és más üzleti partnerek is látnak, és a GLEIF adatai szerint 9535 magyar LEI-kódnál NON_CONFORMING áll benne.
És Ön mikor ellenőrizte utoljára a sajátját? Ha még soha, vagy nem biztos benne, most rögtön megteheti a LEI Magyarország weboldalán, ingyenesen és körülbelül egy perc alatt.
Mi az a ROC Policy Conformity Flag?
A LEI-kód egy 20 karakterből álló egyedi kód, amely a pénzügyi tranzakciókban világszerte azonosítja a jogalanyokat. A ROC Policy Conformity Flag, vagyis a megfelelőségi jelölés, egy LEI-rekordhoz tartozó címke, amely megmutatja, hogy a rekord megfelel-e a globális LEI-rendszer alapvető szabályainak. A jelölést 2024 áprilisában vezette be a GLEIF, azaz a Global Legal Entity Identifier Foundation, amely felügyeli a globális LEI-rendszert és kezeli a Global LEI Indexet. A ROC a Regulatory Oversight Committee rövidítése, ez a hatóságokból álló testület határozza meg a mögötte álló szabályokat.
A jelölésnek két fő értéke van. A conforming besorolású LEI-kódot időben megújították, és a tulajdonosi adatai teljesek. A non-conforming besorolású LEI-kódnál megújításra, adatfrissítésre vagy mindkettőre van szükség. A jelölés nem általános adatminőségi mutató, és arról sem árul el semmit, hogy egy cég betartja-e a jogszabályokat.
Magyarországon ez a jelölés korántsem formalitás. A GLEIF 2026. november 3-i adatai szerint 25 169 magyar jogalany LEI-kódja kapott conforming vagy non-conforming besorolást, és közülük 9535 non-conforming. Ez a magyar LEI-kódok több mint harmada.
Mitől lesz egy LEI-kód non-conforming?
Az első feltétel, hogy a regisztráció érvényes legyen. A LEI-kódot évente meg kell újítani, és ha a megújítás elmarad, a kód lejár. Ez gyakran akkor történik, amikor az emlékeztető egy volt munkatárshoz vagy egy régi e-mail-címre megy. Magyarországon is ez a leggyakoribb probléma. A 9535 non-conforming magyar LEI-kód közül 9175 lejárt.
A második feltétel, hogy a tulajdonosi adatok, más néven a Level 2 adatok, teljesek legyenek. A rekordnak meg kell neveznie a cég közvetlen és végső anyavállalatát, vagyis azokat a vállalatokat, amelyek a céget számvitelileg konszolidálják, vagy elfogadott indokot kell adnia arra, hogy miért nincs ilyen anyavállalat feltüntetve. Egy Kft., amelyet közvetlenül egy vagy több magánszemély birtokol, például azt adja meg indokként, hogy a tulajdonosai természetes személyek. A hiányzó tulajdonosi adat Magyarországon a ritkább probléma, de éppen ez éri váratlanul a gondos cégeket. Egy LEI-kód lehet aktív és időben megújított, és mégis non-conforming besorolású. Ez 349 magyar LEI-kódra igaz.
Miért fontos a státusz
Egy non-conforming LEI-kód nem feltétlenül okoz azonnal gondot. A probléma akkor jelentkezik, amikor szükség van rá. Sok cég számára a LEI-kód kötelező. A MiFID II mellett alkalmazandó uniós rendelet, a MiFIR szerint a befektetési vállalkozásnak érvényes LEI-kódot kell beszereznie a jogalanynak minősülő ügyfelétől, mielőtt olyan szolgáltatást nyújt neki, amely ügyletjelentési kötelezettséget von maga után. Ezt a szabályt gyakran úgy foglalják össze, hogy no LEI, no trade, és azokra a holdingtársaságokra is vonatkozik, amelyek a bankjukon keresztül vásárolnak részvényeket vagy kötvényeket. Az EMIR szerint a jelentésköteles származtatott ügyletek szerződő feleit, például kamatfedezeti vagy devizafedezeti ügyleteknél, szintén LEI-kóddal kell azonosítani.
A bankok és az üzleti partnerek az ügyfélfelvétel és az időszakos felülvizsgálatok során is ellenőrzik a LEI-adatokat. Egy conforming besorolású rekord gyorsabban megválaszolja a kérdéseiket, míg egy non-conforming rekord több papírmunkát jelenthet, vagy azt, hogy a folytatás előtt meg kell újítani a kódot.
Így ellenőrizheti a státuszt egy perc alatt
A LEI Magyarország weboldalán a keresés ingyenes, és bármely magyar cégre működik. Keressen rá a cégére név vagy LEI-kód alapján, és nyissa meg az oldalát. Ha a cégének még nincs LEI-kódja, ugyanezen a weboldalon igényelhet is egyet.
A cég oldalán a LEI-kód információ rész három mezője mutatja meg, amit tudnia kell. A LEI állapot mező azt mutatja, hogy a kód aktív, vagy lejárt, mert nem újították meg időben. A Következő frissítés mező a következő megújítási dátumot mutatja, és ha ez közel van, érdemes most megújítani. A ROC Policy Conformity Flag mezőben CONFORMING áll, ha a rekord rendben van, és NON_CONFORMING, ha teendő van vele.
Így hozhatja rendbe a non-conforming LEI-kódot
A non-conforming LEI-kód rendbe hozható, és maga a kód ugyanaz marad. Ha lejárt, újítsa meg. Többéves előfizetés esetén a kódot minden évben megújítjuk Ön helyett, így az előfizetés ideje alatt nem jár le. Ha a tulajdonosi adatok hiányoznak vagy hibásak, kérjen adatfrissítést, amely ingyenes. Ha a LEI-kódját egy másik szolgáltató kezeli, és szeretné, hogy mi gondozzuk, díjmentesen áthelyezheti hozzánk, és egyúttal meg is újíthatja. Mindhárom igényelhető a cég oldaláról a LEI Magyarország weboldalán, a jelölés pedig akkor frissül, amikor a javított rekord megjelenik a Global LEI Indexben.
Legyen belőle éves szokás
A lejárt LEI-kód nem tűnik el. A kód a cégénél marad, de amíg nem újítják meg, előfordulhat, hogy nem fogadják el szabályozói jelentésekhez, partneri ügyfélfelvételnél vagy tranzakciók lebonyolításánál. Ellenőrizze a státuszt évente egyszer a megújítási dátum előtt, és minden alkalommal, amikor a tulajdonosi szerkezet megváltozik. Ugyanezzel az ingyenes kereséssel a beszállítókat és más üzleti partnereket is ellenőrizheti.
Ellenőrizze a státuszát még ma
Ha nem biztos benne, mikor ellenőrizte utoljára a sajátját, keressen rá a cégére a LEI Magyarország oldalán. Egy percig tart, ingyenes, és ha valamit javítani kell, ugyanott el is intézheti.