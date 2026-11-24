Nem a burkolat kiválasztásánál kezdődik egy jól megtervezett otthon
Egy új otthon tervezésekor a legtöbben először a látványtervekkel, a burkolatokkal és a bútorokkal foglalkoznak. Pedig a helyiségek elrendezése, a fűtés, a világítás és a szellőztetés már jóval korábban meghatározza, milyen lehetőségei lesznek a tulajdonosnak. A NONAX HOME ezért a belsőépítészeti tervezés mellett a műszaki előkészítésre és a költségekre is nagy figyelmet fordít.
A jó tervezés az alapozás előtt elkezdődik
– Van megkötött szerződésünk, és még nincs alap – Barkó Mária szerint ez az egyik legjobb kiindulási helyzet egy építkezésnél.
Az építészeti és a belsőépítészeti tervek így már a kezdetektől összhangban készülhetnek. A szakemberek időben egyeztethetnek a gépészeti rendszerekről, a helyiségek funkciójáról és azokról a részletekről, amelyek később jelentős költségekkel járó módosításokat igényelnének.
A NONAX meglévő ingatlanok felújítását és már megkezdett építkezések belsőépítészeti tervezését is vállalja. A szolgáltatások három csomagban érhetők el, az alapvető tervektől a részletes műszaki dokumentációig. Igény esetén a kivitelezés koordinálását is átveszik, így a megrendelőnek nem kell külön-külön egyeztetnie minden szakemberrel.
– A munkánk nem ér véget a tervek átadásával. Ha a megrendelő igényli, az építkezés kezdetétől egészen a beköltözésig mellette vagyunk.
Egy nagyobb családi háznál ez akár kétéves együttműködést is jelenthet. A tervezés része a részletes költségvetés elkészítése is. A NONAX-nál a kiválasztott anyagoktól az egyedi bútorokon át a legapróbb szerelvényekig előre számolnak a kiadásokkal. Így a megrendelő már a kivitelezés előtt láthatja, mire mennyit kell fordítania, és hol van lehetőség a költségek módosítására.
A későbbi fejlesztésekre is gondolnak. Ha a kert kialakítása csak néhány év múlva esedékes, a szükséges elektromos és gépészeti előkészítést már az építkezés során el lehet végezni. Ezzel később jelentős bontási munkák és fölösleges kiadások kerülhetők el.
A családi házaktól a nagyberuházásokig
A NONAX HOME kezdetben lakásfelújításokkal és családi házak belső tereinek megtervezésével foglalkozott. A lakossági megbízások ma is a munkáik mintegy 80 százalékát adják, az elmúlt években azonban jelentős intézményi beruházásokba is bekapcsolódtak.
Egy műemléki védettségű szálloda mintegy kétezer négyzetméteres wellnessrészlegének belsőépítészeti terveit készítették el egy építészirodával együttműködve. Emellett egy új magánkórház belsőépítészeti tervezésére is megbízást kaptak.
– Ezek a megbízások komoly szakmai mérföldkövek. Olyan feladatokat oldottunk meg, amelyek új tapasztalatokat és kapcsolatokat hoztak, és megerősítettek bennünket abban, hogy a legösszetettebb beruházásokban is helyünk van.
A négyfős tervezőcsapat ma már kivitelezőkkel, gyártókkal és beszállítókkal együtt, összesen mintegy húsz szakember közreműködésével dolgozik országszerte.
A cég fejlődésével a vezetői feladatok is bővültek. Barkó Mária ma már olyan nagyberuházások szakmai egyeztetésein vesz részt, ahol több terület tapasztalt képviselőivel kell együtt dolgoznia, és egyre gyakrabban kérik fel a megbeszélések vezetésére is.
– Amikor elindítottam a vállalkozást, még nem gondoltam, hogy egyszer ilyen volumenű beruházásokban dolgozhatunk. Ma már nemcsak részt veszünk ezekben a projektekben, hanem a szakmai egyeztetések irányításában is szerepet kapunk. Számomra ez az egyik legfontosabb visszaigazolása annak, hogy jó úton járunk.
Saját fejlesztésű ügyfélportál
A NONAX egyik legjelentősebb fejlesztése egy saját digitális ügyfélportál, amelyet két év alatt, egy miskolci informatikai céggel közösen alakítottak ki. Nem egy készen megvásárolható szoftvert vezettek be, a rendszert kifejezetten a saját munkafolyamataikhoz és a megrendelők igényeihez fejlesztették.
Minden megrendelő saját online felületet kap, ahol bármikor megtekintheti a projektjéhez tartozó dokumentumokat. A látványtervek mellett a műszaki rajzok, a falnézetek és az egyedi bútorok gyártási tervei is elérhetők. A kiválasztott burkolatok, lámpák és berendezési tárgyak pontos típusa, ára és beszerzési helye szintén megtalálható a portálon.
Az ügyfél így a számára megfelelő időpontban ellenőrizheti a választott termékeket, és nyomon követheti, melyik szakasznál tart a tervezés. A rendszernek külön belső felülete is van, ahol a munkatársak a feladatokat, a dokumentációkat és a projekt egyes fázisait kezelik.
– Azt szerettük volna, hogy a megrendelőnek ne kelljen különböző levelezésekben és dokumentumokban keresgélnie. Egyetlen felületen láthatja a terveket, a kiválasztott termékeket és a projekt előrehaladását. Számunkra pedig legalább ilyen fontos, hogy a teljes csapat munkáját össze tudjuk hangolni.
Bútorgyártással és saját ingatlanfejlesztéssel bővítenek
A NONAX 2027-ben újabb területeken szeretne megjelenni. A tervek között szerepel az egyedi bútorgyártás bővítése és ehhez egy országos értékesítésre alkalmas webshop elindítása.
Az ötlet egy meglévő szakmai kapcsolatból született. A cég egyedi bútorainak jelentős részét már most is ugyanaz az asztalospartner készíti, aki időközben új gyártócsarnokot épített, és korszerű CNC-berendezésekkel fejlesztette a műhelyét. A gépek a NONAX tervezőszoftvereivel is összekapcsolhatók, ami megkönnyítheti a gyártás előkészítését.
A közös fejlesztéssel a méretre készülő bútorokat szélesebb vásárlói kör számára is elérhetővé tennék. A tervezett webshopon keresztül azok is rendelhetnének, akik nem teljes lakás vagy családi ház kialakításával bízzák meg az irodát.
Ezzel párhuzamosan saját ingatlanfejlesztésre is készülnek. Két családi ház tervezését és kivitelezését a NONAX csapatával és állandó partnereivel szeretnék megvalósítani.
– Szeretnénk, ha a saját fejlesztésű otthonainkban mindaz megjelenne, amit a NONAX képvisel. A tervezéstől a kivitelezésig mi alakíthatjuk ki a teljes koncepciót, és ezzel egy újabb területen mutathatjuk meg a szakmai szemléletünket.
A bizalom fontos része a közös munkának
Egy családi ház megtervezése és felépítése hosszú folyamat, amely során a tervezők és a megrendelők akár két évig is kapcsolatban maradnak. Barkó Mária ezért különösen fontosnak tartja, hogy a szakmai elképzelések mellett az emberi összhang is meglegyen.
A NONAX-nál az érdeklődők először mintadokumentációt és részletes díjszabást kapnak, majd egy körülbelül félórás konzultáción beszélhetik át az elképzeléseiket.
– Egy ilyen hosszú együttműködés alapja a bizalom. Fontos, hogy az ügyfél ne csak a munkáinkat szeresse, hanem azt is érezze, hogy megértjük az elképzeléseit, és szakmailag számíthat ránk.
A tervezés egyik legösszetettebb része a koncepció kialakítása. Ilyenkor a megrendelő igényeit, ízlését és anyagi lehetőségeit kell olyan tervvé formálni, amely műszakilag is megvalósítható. A NONAX-nál ezért külön időszakot szánnak minden megbízás koncepciótervezésére, hogy a csapat teljes figyelmével az adott otthonra összpontosíthasson.
– Számomra a fejlődés nemcsak azt jelenti, hogy egyre nagyobb megbízásokat kapunk. Azt szeretném, hogy a vállalkozás növekedésével is megmaradjon az a figyelem, amellyel minden egyes otthonhoz hozzáállunk. Hiszen a megrendelőnek nem egyszerűen egy tervet készítünk, hanem otthont.
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