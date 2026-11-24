Egy új otthon tervezésekor a legtöbben először a látványtervekkel, a burkolatokkal és a bútorokkal foglalkoznak. Pedig a helyiségek elrendezése, a fűtés, a világítás és a szellőztetés már jóval korábban meghatározza, milyen lehetőségei lesznek a tulajdonosnak. A NONAX HOME ezért a belsőépítészeti tervezés mellett a műszaki előkészítésre és a költségekre is nagy figyelmet fordít.

Barkó Mária, a NONAX HOME ügyvezetője / Fotó: Nonax

A jó tervezés az alapozás előtt elkezdődik

– Van megkötött szerződésünk, és még nincs alap – Barkó Mária szerint ez az egyik legjobb kiindulási helyzet egy építkezésnél.

Az építészeti és a belsőépítészeti tervek így már a kezdetektől összhangban készülhetnek. A szakemberek időben egyeztethetnek a gépészeti rendszerekről, a helyiségek funkciójáról és azokról a részletekről, amelyek később jelentős költségekkel járó módosításokat igényelnének.

A NONAX meglévő ingatlanok felújítását és már megkezdett építkezések belsőépítészeti tervezését is vállalja. A szolgáltatások három csomagban érhetők el, az alapvető tervektől a részletes műszaki dokumentációig. Igény esetén a kivitelezés koordinálását is átveszik, így a megrendelőnek nem kell külön-külön egyeztetnie minden szakemberrel.

– A munkánk nem ér véget a tervek átadásával. Ha a megrendelő igényli, az építkezés kezdetétől egészen a beköltözésig mellette vagyunk.

Egy nagyobb családi háznál ez akár kétéves együttműködést is jelenthet. A tervezés része a részletes költségvetés elkészítése is. A NONAX-nál a kiválasztott anyagoktól az egyedi bútorokon át a legapróbb szerelvényekig előre számolnak a kiadásokkal. Így a megrendelő már a kivitelezés előtt láthatja, mire mennyit kell fordítania, és hol van lehetőség a költségek módosítására.

A későbbi fejlesztésekre is gondolnak. Ha a kert kialakítása csak néhány év múlva esedékes, a szükséges elektromos és gépészeti előkészítést már az építkezés során el lehet végezni. Ezzel később jelentős bontási munkák és fölösleges kiadások kerülhetők el.

Fotó: Nonax

A családi házaktól a nagyberuházásokig

A NONAX HOME kezdetben lakásfelújításokkal és családi házak belső tereinek megtervezésével foglalkozott. A lakossági megbízások ma is a munkáik mintegy 80 százalékát adják, az elmúlt években azonban jelentős intézményi beruházásokba is bekapcsolódtak.