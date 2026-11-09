Már nem kizárólag a banki díjak számítanak: új szempontok alakítják a számlaválasztást

Milyen szempontokat érdemes mérlegelni a számlaválasztásnál?

A bankszámla a mindennapi pénzügyek egyik alapvető eszköze: erre érkezik a jövedelem, innen teljesülnek a rendszeres kiadások, és a legtöbben a digitális fizetéseiket is ezen keresztül intézik. A számlacsomagok közötti választásnál ezért a díjak mellett az is fontos szempont, hogy a konstrukció mennyire illeszkedik pénzügyi szokásainkhoz és mindennapi igényeinkhez.

A digitális szolgáltatások terjedésével a streamingplatformok és a mesterséges intelligenciára épülő alkalmazások előfizetései is a mindennapi kiadások részévé váltak. A számlaválasztásnál ezért az is szempont lehet, hogy a bank milyen kedvezményeket kínál ezekhez kapcsolódóan.

Ezeket a szempontokat együttesen kezeli az MBH Bank 2026. október 12-től elérhető MBH Tripla számlacsomag-családja. Az új termékpaletta öt konstrukcióból áll: az MBH Tripla, az MBH Tripla PRO, az MBH Tripla MAX, az MBH Tripla MAX+ és az MBH Tripla SKY különböző ügyféligényekhez igazodó lehetőségeket kínál. A csomagok közös jellemzője, hogy kedvezményes elektronikus átutalási lehetőséget tartalmaznak: a csomagban meghatározott számú tranzakció kedvezményesen, egyes esetekben akár 0 Ft-os díjjal teljesíthető. A szolgáltatások között kedvezményes devizaszámla-vezetés és bankkártya díjához kapcsolódó kedvezmény is szerepel, a netbank és a mobilalkalmazás használata pedig díjmentes. Az ingyenes SMS- és push értesítések segítségével az ügyfelek folyamatosan nyomon követhetik számlaforgalmukat, ami a biztonságos bankolást is támogatja.

Fotó: MBH Bank

Banki szolgáltatásokon túlmutató kedvezmények

Az új számlacsomag-család a hagyományos banki szolgáltatások mellett a digitális életmódhoz kapcsolódó kiadásokra is kedvezményeket kínál. A meghatározott streaming- és mesterségesintelligencia-szolgáltatások előfizetési díjából a bank hat hónapon keresztül, havonta legfeljebb 8000 forintot téríthet vissza a kapcsolódó feltételek teljesítése esetén.

Az online pénzügyi visszaélések növekvő kockázata miatt a pénzünk biztonsága is egyre fontosabbá válik, éppen ezért az új számlacsomagokhoz bankolási védelmet nyújtó biztosítás is kapcsolódik. Ez a számlanyitást követő 12 hónapban díjmentesen nyújt védelmet a meghatározott gyanús tranzakciók, valamint az elveszett vagy ellopott bankkártyákkal összefüggő visszaélések esetén.