Már nem kizárólag a banki díjak számítanak: új szempontok alakítják a számlaválasztást
Milyen szempontokat érdemes mérlegelni a számlaválasztásnál?
A bankszámla a mindennapi pénzügyek egyik alapvető eszköze: erre érkezik a jövedelem, innen teljesülnek a rendszeres kiadások, és a legtöbben a digitális fizetéseiket is ezen keresztül intézik. A számlacsomagok közötti választásnál ezért a díjak mellett az is fontos szempont, hogy a konstrukció mennyire illeszkedik pénzügyi szokásainkhoz és mindennapi igényeinkhez.
A digitális szolgáltatások terjedésével a streamingplatformok és a mesterséges intelligenciára épülő alkalmazások előfizetései is a mindennapi kiadások részévé váltak. A számlaválasztásnál ezért az is szempont lehet, hogy a bank milyen kedvezményeket kínál ezekhez kapcsolódóan.
Ezeket a szempontokat együttesen kezeli az MBH Bank 2026. október 12-től elérhető MBH Tripla számlacsomag-családja. Az új termékpaletta öt konstrukcióból áll: az MBH Tripla, az MBH Tripla PRO, az MBH Tripla MAX, az MBH Tripla MAX+ és az MBH Tripla SKY különböző ügyféligényekhez igazodó lehetőségeket kínál. A csomagok közös jellemzője, hogy kedvezményes elektronikus átutalási lehetőséget tartalmaznak: a csomagban meghatározott számú tranzakció kedvezményesen, egyes esetekben akár 0 Ft-os díjjal teljesíthető. A szolgáltatások között kedvezményes devizaszámla-vezetés és bankkártya díjához kapcsolódó kedvezmény is szerepel, a netbank és a mobilalkalmazás használata pedig díjmentes. Az ingyenes SMS- és push értesítések segítségével az ügyfelek folyamatosan nyomon követhetik számlaforgalmukat, ami a biztonságos bankolást is támogatja.
Banki szolgáltatásokon túlmutató kedvezmények
Az új számlacsomag-család a hagyományos banki szolgáltatások mellett a digitális életmódhoz kapcsolódó kiadásokra is kedvezményeket kínál. A meghatározott streaming- és mesterségesintelligencia-szolgáltatások előfizetési díjából a bank hat hónapon keresztül, havonta legfeljebb 8000 forintot téríthet vissza a kapcsolódó feltételek teljesítése esetén.
Az online pénzügyi visszaélések növekvő kockázata miatt a pénzünk biztonsága is egyre fontosabbá válik, éppen ezért az új számlacsomagokhoz bankolási védelmet nyújtó biztosítás is kapcsolódik. Ez a számlanyitást követő 12 hónapban díjmentesen nyújt védelmet a meghatározott gyanús tranzakciók, valamint az elveszett vagy ellopott bankkártyákkal összefüggő visszaélések esetén.
A számlacsomag díja is az ügyfél szokásaihoz igazodhat
A számlacsomag kiválasztásakor a kedvezmények mellett továbbra is fontos kérdés a rendszeres banki költségek alakulása. Az MBH Tripla család kedvezményrendszere figyelembe veszi, hogy érkezik-e rendszeres jövedelem a számlára, illetve rendelkezik-e az ügyfél megtakarítással. A feltételek részleges teljesítése 50 százalékos, együttes teljesítése pedig 100 százalékos kedvezményt jelenthet a havi csomagdíjból.
Az MBH Bank az egyszerűsített bankváltást is beépítette a számlanyitási folyamatba, így az új számla megnyitása és a korábbi bankkapcsolat áthelyezése egy helyen intézhető. A promóciós feltételek teljesülése mellett, sikeresen megvalósult bankváltási folyamat esetén 30.000 Ft jóváírást ad a bank, így ezt minden Tripla számlanyitónak érdemes megfontolni. Az új számlacsomagok bankfiókokban és digitális csatornákon igényelhetők. A választás előtt érdemes áttekinteni az egyes konstrukciók díjait, a kedvezmények igénybevételének feltételeit, valamint azt, hogy a kapcsolódó szolgáltatások mennyire illeszkednek a saját pénzügyi szokásainkhoz.
Az MBH Tripla számlacsomag-családról és a részletes feltételekről az MBH Bank honlapján tájékozódhat.
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EBKM: 0,01%
A jelen tájékoztatás nem teljeskörű, kizárólag figyelemfelkeltést szolgál, és nem minősül ajánlattételnek.
A számlacsomagok igénybe vételi feltételeinek további részleteit az MBH Bank Nyrt. mindenkor hatályos Lakossági Számlavezetési Hirdetmény - Számlavezetési Szolgáltatások, Lakossági Számlavezetési Hirdetmény - Bankkártya szolgáltatások, a Fizetési számlák és a fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek ÁSZF, a Lakossági és Vállalati Bankkártyák ÁSZF, az Elektronikus Szolgáltatások ÁSZF, valamint az Általános Üzletszabályzat tartalmazzák, melyek megtalálhatóak az www.mbhbank.hu oldalon és bármely bankfiókunkban.
AI/Streaming előfizetés összegét a Bank 6 hónapig téríti vissza max. 8000 Ft összegben. A visszatérítés abban az esetben jár, amennyiben a szolgáltatások az ügyfél MBH Tripla számlacsomagjain kerülnek terhelésre a szolgáltató által és megfelelnek a Lakossági Számlavezetési Hirdetmény- Számlavezetési Szolgáltatásokban meghatározott feltételeknek.
A Csoportos BANKOLÁSI VÉDELEM 12 hónapig díjmentes, amely csalárd tranzakciók és kártyás visszaélések esetén nyújt védelmet 1.000.000 forintig. A Csoportos Bankolási Védelem biztosítás esetén a Bank a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el. A biztosítási szolgáltatást a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. nyújtja. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó 'Biztosítási terméktájékoztató a Csoportos Bankolási védelem biztosításhoz' megnevezésű biztosítási feltételekben talál.
A Tripla Ráadás Számlanyitási promóció főbb feltételei: 2026.10.12-től visszavonásig, de legkésőbb 2027.01.31-ig új ügyfelek részére (a számlanyitást megelőző 6 hónapban nem volt az MBH Banknál lakossági forint fizetési számlája), promóciós számla nyitása, pozitív marketing nyilatkozat, egy év hűségvállalás, MBH Bank App letöltés és belépés, legalább két hónapban min. 150 000 Ft jövedelem jóváírás és havi 5 db kártyás vásárlás (50 000 Ft összértékben), a feltételek teljesülése esetén egyszeri 50 000 Ft visszatérítés, egyszerűsített bankváltási kérelem benyújtása és sikeres megvalósulás esetén egyszeri 30 000 Ft visszatérítés. A promóció részletei megtalálhatóak a Lakossági Számla Akciós Termékek Hirdetményében.
Az MBH Banknál vezetett bankszámlák az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) betétbiztosítási védelme alatt állnak. További információ: www.oba.hu.
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