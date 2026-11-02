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Az otthoni nyomtatás és hatása a környezetre
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Az otthoni nyomtatás és hatása a környezetre

Felhasznált papír, elhasznált festék, kiürült patron, áramfogyasztás, kiöregedő eszköz – az otthoni nyomtatásnak összetett hatása van a környezetünkre. Tudatos használattal több ponton csökkenthetjük a terhelést, mutatjuk, hogyan!
2026.11.02, 08:42
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Fotó: freepik.com

Milyen környezeti terhelést okoz az otthoni nyomtatás?

Az első szempont az elhasznált papír mennyisége. Ebben bárki lehet tudatos: nem kell mindent kinyomtatni, de ha mégis, akkor a kétoldalas megoldás felezheti a papírigényt. Tipikus hiba a teljes e-mail-lánc, az üres oldalakkal együtt nyomtatott dokumentum vagy az ellenőrizetlenül elindított többpéldányos feladat. Az is hasznos, ha a már nem kellő, de egyik oldalán tiszta lapokat eltesszük, mert ha hivatalos iratot nem is, a gyermek színezőjét nyugodtan kinyomtathatjuk ezekre.

Spórolhatunk a festékpatronnal és a tonerrel: a felesleges képek és hátterek elhagyásával, a megfelelő nyomtatási beállításokkal festéket takaríthatunk meg. A modernebb nyomtatókon már beállítható a festéktakarékos, öko üzemmód is. Ha a patron vagy a tonerkazetta kiürül, az nem egyszerű műanyag csomagolásnak számít: a festékmaradványok és az egyéb alkatrészek miatt speciális bánásmódot igényel. Egyes kereskedők visszaveszik a kiürült kellékanyagokat – az átvétel feltételeiről előzetesen érdeklődjünk.

Olyan is lesz idővel, hogy a komplett nyomtató elromlik: ezt se a kukába hajítsuk. Segítsük a benne található, visszanyerhető anyagok újrahasznosítását, ezért a gépet és a használt kellékanyagokat az azokat fogadó gyűjtőhelyen vagy visszavételi programban adjuk le. A nyomtatás környezeti terheléséhez a készülékek és kellékanyagok gyártása, szállítása, valamint a felhasznált villamos energia előállítása során keletkező kibocsátások is hozzátartoznak.

Hogyan nyomtathatunk kevesebb hulladékkal és pazarlással?

Ha erre törekszünk, azzal már tettünk egy nagy lépést a környezet megóvása felé. Ha a dokumentum bemutatása elegendő digitálisan, ne nyomtassuk ki. Ha mégis szükséges fizikai példány, a nyomtatás előtt használjuk az előnézetet, válasszuk ki a szükséges oldalakat, ellenőrizzük a példányszámot.

Szerencsére a gyártók is figyelnek a tudatosságra, például környezetbarát tinták Epson ECOTANK nyomtatókhoz is elérhetők. Az Epson EcoTank L455 beépített tintatartályai palackokból tölthetők újra, így nincs szükség minden alkalommal új patronházra. A gyártó ehhez T6641 fekete, T6642 cián, T6643 magenta és T6644 sárga, egyenként 70 milliliteres tintapalackokat sorol fel.

Az eszközválasztás során érdemes figyelni az utántölthetőségre, a csomagolásra és a hulladékkezelési lehetőségekre. Ha tovább csökkentenénk a nyomtatás környezeti terhelését, a legnagyobb előnyt a szükséges mennyiségű nyomtatás, a hosszú készülékhasználat és a megfelelő hulladékkezelés együtt adhatja meg.

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