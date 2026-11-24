Százötven év öröksége, amelyet továbbviszünk
Mit jelent a miskolci szervezett hulladékszállítás 150 éves jubileuma a város és a MiReHu számára?
Egy város történetében vannak évfordulók, amelyek nem csupán a múltról mesélnek, hanem arról is, hogy kik vagyunk, honnan érkeztünk, és milyen felelősségünk van a jövő alakításában. A miskolci szervezett hulladékszállítás 150 éves története olyan örökség, amelyben generációk munkája, újító gondolatai és a kor kihívásaira adott válaszok kapcsolódnak össze.
Miskolcon a szervezett hulladékszállítás történetének kezdetét 1876. november 24-től számítjuk. Ezen a napon lépett hatályba az első városi szabályrendelet, amely már intézkedett az utcák tisztántartásáról és a háztartási hulladék elszállításáról. Az azóta eltelt másfél évszázad alatt sokat változott a város és a hulladékgazdálkodás, de a fejlődés iránti igény mindvégig megmaradt.
Miskolc hulladékgazdálkodásának történetében több jelentős innováció is megjelent. Melyek azok a fejlesztések, amelyekre különösen büszkék lehetünk?
A miskolci hulladékgazdálkodást kezdettől fogva az innovatív gondolkodás és a folyamatos megújulás jellemezte. A város számos, a maga korában előremutató fejlesztéssel járult hozzá a szakma fejlődéséhez.
Ezek közül két példát emelnék ki. 1907-ben a mai Magyarország területén elsőként Miskolcon valósult meg szemétégető mű, az 1970-es években pedig országos szinten először itt tesztelték az 1100 literes gyűjtőedényeket. Utóbbi fejlesztésre a lakótelepek elterjedésével megnövekedett hulladékmennyiség jelentette kihívások miatt volt szükség.
Ez a két történelmi mozzanat csak ízelítő abból a sok kezdeményezésből és fejlesztésből, amelyek az elmúlt másfél évszázad során formálták a miskolci hulladékgazdálkodást. Különböző korszakok, különböző megoldások, de közös bennük a jobbításra való törekvés és az előrelépés iránti elkötelezettség.
Hogyan kapcsolódik ehhez a történelmi örökséghez a MiReHu jelenlegi tevékenysége?
A MiReHu 2013-ban alapított társaságként, 2014 óta van jelen a hazai hulladékgazdálkodási szegmensben. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében meghatározó szerepet tölt be a hulladékgazdálkodásban és a fenntarthatósági szemlélet formálásában.
Számunkra a 150 éves múlt nem csupán jubileum, hanem örökség és felelősség is. Annak tudata is fontos számunkra, hogy amit ma teszünk, az része lesz a holnap történelmének.
Miben látja ma a hulladékgazdálkodás fejlődésének legfontosabb irányát?
A fejlődés ma már nem kizárólag a technológiáról és a szolgáltatásokról szól. Számunkra az innováció ma már azt is jelenti, hogy a korszerű hulladékgazdálkodás és a körforgásos gazdaság megteremtése érdekében a lakosságot is aktív részvételre ösztönözzük.
Ebben fontos szerepet kap a 2019-ben elindított MaKuka program is. Milyen jelentőséget tulajdonítanak ennek a kezdeményezésnek?
A MaKuka programunk mára társaságunk legnagyobb társadalmi szerepvállalásává és országszerte ismert szemléletformáló márkává vált. Élményalapú foglalkozásokkal, oktatási programokkal és kreatív kampányokkal szólítjuk meg a különböző korosztályokat, hogy a fenntarthatóság ne csupán egy elvont fogalom, hanem a mindennapok része legyen.
A jubileum egyben a hulladékgazdálkodásban dolgozók munkájára is ráirányítja a figyelmet. Miért tartják fontosnak, hogy külön ünnepnapot szenteljenek nekik?
A másfél évszázados történet arra is emlékeztet bennünket, hogy a legmodernebb technológia és a leginnovatívabb kezdeményezés mögött is mindig ott áll az ember. Azok a munkatársak, akik nap mint nap a város tisztaságáért dolgoznak, a legtöbbször úgy végzik munkájukat, hogy teljesítményük természetesnek tűnik a lakosság számára.
Éppen ezért különösen fontos, hogy munkájukat láthatóvá és elismertté tegyük. Ezt szolgálja a MaKuka – a Miskolci Kukások Napja is, amelyet minden évben november 24-én ünneplünk, és amellyel szeretnénk ráirányítani a figyelmet a hulladékgazdálkodásban dolgozók nélkülözhetetlen munkájára.
A MiReHu számos hazai és nemzetközi szakmai elismeréssel is büszkélkedhet. Mit jelentenek ezek a visszajelzések a társaság számára?
A több mint húsz szakmai és vállalati elismerésünk, köztük az ötszörös Superbrands díj, fontos visszajelzés számunkra. Azt mutatja, hogy jó úton járunk, és a munkánknak szakmai szinten is van értéke.
Ezeket az eredményeket azonban soha nem egy-egy ember teljesítményének tekintem: elsősorban a kollégáink tudása, kreativitása, elszántsága és csapatmunkája áll mögöttük.
Mit tart a legfontosabb feladatnak az előttünk álló időszakra?
Az elődeink megteremtették az alapokat, keresték a jobb megoldásokat, és munkájukkal formálták azt a szolgáltatást, amelyre ma egy egész város épít. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt az örökséget méltón vigyük tovább, megőrizve az újító szellemiséget, és olyan értékeket teremtve, amelyekre a következő generációk is építhetnek.
Mert 150 év nem csupán idő. Tudás, tapasztalat és elkötelezettség, amely generációkon át öröklődik. A következő 150 év történetét még nem ismerjük, de annak első sorait már mi írjuk – minden döntésünkkel, fejlesztésünkkel és elvégzett munkánkkal.