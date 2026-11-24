Mit jelent a miskolci szervezett hulladékszállítás 150 éves jubileuma a város és a MiReHu számára?

Egy város történetében vannak évfordulók, amelyek nem csupán a múltról mesélnek, hanem arról is, hogy kik vagyunk, honnan érkeztünk, és milyen felelősségünk van a jövő alakításában. A miskolci szervezett hulladékszállítás 150 éves története olyan örökség, amelyben generációk munkája, újító gondolatai és a kor kihívásaira adott válaszok kapcsolódnak össze.

Miskolcon a szervezett hulladékszállítás történetének kezdetét 1876. november 24-től számítjuk. Ezen a napon lépett hatályba az első városi szabályrendelet, amely már intézkedett az utcák tisztántartásáról és a háztartási hulladék elszállításáról. Az azóta eltelt másfél évszázad alatt sokat változott a város és a hulladékgazdálkodás, de a fejlődés iránti igény mindvégig megmaradt.

Ladányi Roland, a MiReHu Nonprofit Kft. ügyvezetője / Fotó: MiReHu

Miskolc hulladékgazdálkodásának történetében több jelentős innováció is megjelent. Melyek azok a fejlesztések, amelyekre különösen büszkék lehetünk?

A miskolci hulladékgazdálkodást kezdettől fogva az innovatív gondolkodás és a folyamatos megújulás jellemezte. A város számos, a maga korában előremutató fejlesztéssel járult hozzá a szakma fejlődéséhez.

Ezek közül két példát emelnék ki. 1907-ben a mai Magyarország területén elsőként Miskolcon valósult meg szemétégető mű, az 1970-es években pedig országos szinten először itt tesztelték az 1100 literes gyűjtőedényeket. Utóbbi fejlesztésre a lakótelepek elterjedésével megnövekedett hulladékmennyiség jelentette kihívások miatt volt szükség.

Ez a két történelmi mozzanat csak ízelítő abból a sok kezdeményezésből és fejlesztésből, amelyek az elmúlt másfél évszázad során formálták a miskolci hulladékgazdálkodást. Különböző korszakok, különböző megoldások, de közös bennük a jobbításra való törekvés és az előrelépés iránti elkötelezettség.

Hogyan kapcsolódik ehhez a történelmi örökséghez a MiReHu jelenlegi tevékenysége?

A MiReHu 2013-ban alapított társaságként, 2014 óta van jelen a hazai hulladékgazdálkodási szegmensben. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében meghatározó szerepet tölt be a hulladékgazdálkodásban és a fenntarthatósági szemlélet formálásában.