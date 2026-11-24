Az adóelőny ára: az idő

A TBSZ népszerűségének egyik magyarázata a kiszámítható adózási keret. Nem önálló befektetési termékről beszélünk, hanem olyan számlatípusról, amelyen a szolgáltató kínálatától függően különböző értékpapírok tarthatók. A kedvezmény feltétele nem a választott eszköz hozama, hanem a megtakarítás számlán tartásának időtartama. A TBSZ számla működése a gyűjtőév és az azt követő lekötési időszak elkülönítésén alapul. A nyitás naptári évében lehet befizetni, a következő öt évben új pénz már nem helyezhető el ugyanarra a számlára, a meglévő állományon belül azonban lehetséges az eszközök cseréje. Aki évről évre új összeget különítene el, különböző évjáratú számlákat is nyithat. A 2025-től kötött vagy újrakötött szerződéseknél az első három évben megszakított lekötés nyereségét 15 százalék személyi jövedelemadó és 13 százalék szociális hozzájárulási adó terheli. Három év után ezek mértéke 10, illetve 8 százalék, az ötödik év végére pedig a TBSZ szerinti hozam magyar adóterhe nullára csökkenhet. A külföldön levont forrásadó ettől még fennmaradhat. A konstrukció tehát elsősorban annak releváns, aki a pénzére várhatóan nem szorul rá rövid időn belül.

ETF: szélesebb piac, másfajta kockázatok

Az ETF-ek, vagyis tőzsdén kereskedett befektetési alapok révén egyetlen értékpapírral akár sok vállalat vagy kötvény teljesítményéhez lehet kapcsolódni. Egy globális részvényindexet követő alap például több földrajzi piacot fedhet le, de ez nem jelenti azt, hogy nem következhet be veszteség. Piaci visszaeséskor a szélesen diverzifikált portfólió értéke is jelentősen csökkenhet. A TBSZ és az ETF-ek összekapcsolása azért került a figyelem középpontjába, mert a rendszeres portfólió-újrasúlyozás vagy az alapok közötti átrendezés a számlán belül nem feltétlenül jár azonnali adófizetéssel. A választáskor ugyanakkor nem elég a követett indexet vizsgálni: az alap devizája, költséghányada, likviditása, a mögöttes eszközök összetétele és az osztalékkezelés módja egyaránt számít. A korábbi árfolyamadatok nem garantálnak hasonló jövőbeni eredményt.