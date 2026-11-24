Miért fordulnak a magyar megtakarítók a TBSZ felé? Adóelőny, ETF-ek és a hosszú távú szemlélet
Az adóelőny ára: az idő
A TBSZ népszerűségének egyik magyarázata a kiszámítható adózási keret. Nem önálló befektetési termékről beszélünk, hanem olyan számlatípusról, amelyen a szolgáltató kínálatától függően különböző értékpapírok tarthatók. A kedvezmény feltétele nem a választott eszköz hozama, hanem a megtakarítás számlán tartásának időtartama. A TBSZ számla működése a gyűjtőév és az azt követő lekötési időszak elkülönítésén alapul. A nyitás naptári évében lehet befizetni, a következő öt évben új pénz már nem helyezhető el ugyanarra a számlára, a meglévő állományon belül azonban lehetséges az eszközök cseréje. Aki évről évre új összeget különítene el, különböző évjáratú számlákat is nyithat. A 2025-től kötött vagy újrakötött szerződéseknél az első három évben megszakított lekötés nyereségét 15 százalék személyi jövedelemadó és 13 százalék szociális hozzájárulási adó terheli. Három év után ezek mértéke 10, illetve 8 százalék, az ötödik év végére pedig a TBSZ szerinti hozam magyar adóterhe nullára csökkenhet. A külföldön levont forrásadó ettől még fennmaradhat. A konstrukció tehát elsősorban annak releváns, aki a pénzére várhatóan nem szorul rá rövid időn belül.
ETF: szélesebb piac, másfajta kockázatok
Az ETF-ek, vagyis tőzsdén kereskedett befektetési alapok révén egyetlen értékpapírral akár sok vállalat vagy kötvény teljesítményéhez lehet kapcsolódni. Egy globális részvényindexet követő alap például több földrajzi piacot fedhet le, de ez nem jelenti azt, hogy nem következhet be veszteség. Piaci visszaeséskor a szélesen diverzifikált portfólió értéke is jelentősen csökkenhet. A TBSZ és az ETF-ek összekapcsolása azért került a figyelem középpontjába, mert a rendszeres portfólió-újrasúlyozás vagy az alapok közötti átrendezés a számlán belül nem feltétlenül jár azonnali adófizetéssel. A választáskor ugyanakkor nem elég a követett indexet vizsgálni: az alap devizája, költséghányada, likviditása, a mögöttes eszközök összetétele és az osztalékkezelés módja egyaránt számít. A korábbi árfolyamadatok nem garantálnak hasonló jövőbeni eredményt.
A platformválasztásról
Nyugodtan kimondhatjuk, hogy a digitális befektetési szolgáltatók megjelenése könnyebbé tette a nemzetközi értékpapírpiacok elérését, ugyanakkor összehasonlíthatóbbá is tette a díjakat és a termékkínálatot. A TBSZ-t kínáló szereplők között hagyományos bankok és online befektetési platformok, például az XTB is megtalálhatók. Nem minden szolgáltatónál érhetők el ugyanazok az ETF-ek, és a tranzakciós, devizaváltási, illetve számlavezetési költségek hosszabb idő alatt érdemben befolyásolhatják a nettó eredményt.
A többéves időtáv önmagában nem teszi biztonságossá a befektetést. A részvénykitettség, az árfolyam-ingadozás és a devizakockázat mellett a likviditási igényeket is mérlegelni kell. Nem szabad megfeledkezni egy váratlan kiadásról, ez mindenki életében megtörténhet. Fontos figyelembe venni, hogy egy ilyen esemény miatt egy idő előtt megszüntetett számla adókövetkezményekkel járhat. Fontos kimondani, hogy a TBSZ nem univerzális megtakarítási megoldás. Olyan adózási keretről beszélünk, amelynek jelentősége az egyéni céloktól, kockázattűréstől és a megfelelő pénzügyi felkészültségtől egyaránt függ.
Az ETF-ekbe történő befektetés kockázattal jár, a befektetett tőke értéke csökkenhet, és a múltbeli hozamok nem garantálják a jövőbeli teljesítményt. Befektetési döntés előtt minden esetben alaposan mérlegelje a lehetséges kockázatokat, saját pénzügyi helyzetét és befektetési céljait.