Black Friday: óriási csomaghegyek jönnek, de hamarosan vége lehet a túlméretezett kartondobozok korszakának
Az Európai Unió új csomagolási rendelete, a PPWR éppen ezen szeretne változtatni. A szabályozás hatására a kartondoboz gyártás és az online rendelések csomagolása is jelentős átalakulás előtt áll.
Black Friday: amikor a futárok és a dobozok is túlóráznak
2026-ban november 27-re esik a Black Friday, de számos webáruház már hetekkel korábban elindítja az akciókat. A vásárlók elektronikai eszközöket, ruhákat, játékokat és karácsonyi ajándékokat rendelnek, a csomagküldő szolgáltatásoknak pedig rövid idő alatt rendkívül sok küldeményt kell feldolgozniuk.
Ilyenkor különösen látványossá válik a csomagolás egyik régi problémája: a túlméretezett kartondoboz. Egyetlen apró kozmetikum vagy telefontok olykor hatalmas hullámkarton-doboz belsejében lapul, körülötte gyűrt papírral vagy légpárnákkal. A jelenség nemcsak bosszantó, hanem pazarló is. A feleslegesen nagy csomagolás több alapanyagot igényel, több helyet foglal a szállítás során, és otthon is hamar megtölti a szelektív hulladékgyűjtőt.
Az EU már lépett: jön az 50 százalékos szabály
A PPWR egyik fontos előírása szerint a webshopos, szállítási és gyűjtőcsomagolásoknál az üres tér aránya legfeljebb 50 százalék lehet majd. A részletszabály nem azonnal kötelező: legkorábban 2030. január 1-jétől alkalmazandó, illetve később, ha a számítási módszert meghatározó uniós előírások hatálybalépése ezt indokolja.
Ráadásul egy érdekes részlet is szerepel a rendeletben. Az összegyűrt papírral, buborékfóliával vagy légpárnával kitöltött hely is üres térnek számít. Vagyis nem lesz elegendő egy óriási kartondoboz belsejét egyszerűen teletömni csomagolóanyaggal. A változás a kartondoboz gyártás szereplőit is érinti, hiszen egyre nagyobb igény mutatkozhat a pontosan méretezett csomagolásokra.
Mit jelent mindez a vásárlóknak?
A változás egyik legkellemesebb következménye az lehet, hogy kevesebb felesleges csomagolóanyagot kell majd kidobnunk. Egy megfelelő méretű hullámkarton-doboz könnyebben elfér a csomagautomatában, egyszerűbb hazavinni, és kevesebb helyet foglal a lakásban is. A futárszolgálatok számára pedig az jelenthet előnyt, hogy ugyanabban a járműben több küldemény szállítható.
A kisebb kartondoboz azonban nem jelentheti a termék védelmének feláldozását. Egy törékeny parfüm, porcelántárgy vagy elektronikai eszköz továbbra is megfelelő párnázást és biztonságos rögzítést igényel. Ezért a korszerű kartondoboz gyártás egyik legfontosabb feladata az optimális méret és a megfelelő teherbírás összehangolása.
A karácsonyi csomaghegyek is kisebbek lehetnek
A Black Friday után szinte azonnal megérkezik a karácsonyi vásárlási szezon. Ilyenkor különösen sok csomagolási hulladék keletkezhet a háztartásokban. A hullámkarton-doboz egyik előnye, hogy papíralapú, és megfelelő állapotban jól újrahasznosítható. Ha a webshopok a szükségesnél nem nagyobb dobozokat alkalmaznak, azzal a felhasznált papír mennyisége is csökkenthető. A kartondoboz gyártás fejlődése ezért nemcsak a webáruházaknak kedvezhet, hanem a környezetnek is.
A csomag mellett az adataink biztonsága is fontos
A Black Friday időszakában nemcsak a dobozok száma nő meg, hanem az online rendszereken keresztül feldolgozott megrendeléseké is. Nevek, címek, telefonszámok, rendelési információk és szállítási adatok haladnak át a webshopok és logisztikai partnereik rendszerein. A korszerű kartondoboz gyártás is egyre inkább digitális adatokra épül, ezért az információbiztonság a csomagolóipar számára sem mellékes kérdés.
Ebben jelenthet fontos előnyt az ISO 27001 információbiztonsági tanúsítás, amely igazolja, hogy egy vállalat szabályozott rendszerben kezeli az információbiztonsági kockázatokat. A tanúsítvány önmagában nem zár ki minden kibertámadást, de a tudatos adatvédelem és a megbízható üzleti működés fontos bizonyítéka lehet.
A jövő webshopos rendeléseinél tehát két dolog is egyre többet számíthat: hogy a termék megfelelő méretű kartondobozban érkezzen meg, és hogy a vásárló adatai az egész folyamat során biztonságban legyenek.