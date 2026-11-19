Az Európai Unió új csomagolási rendelete, a PPWR éppen ezen szeretne változtatni. A szabályozás hatására a kartondoboz gyártás és az online rendelések csomagolása is jelentős átalakulás előtt áll.

Black Friday: amikor a futárok és a dobozok is túlóráznak

2026-ban november 27-re esik a Black Friday, de számos webáruház már hetekkel korábban elindítja az akciókat. A vásárlók elektronikai eszközöket, ruhákat, játékokat és karácsonyi ajándékokat rendelnek, a csomagküldő szolgáltatásoknak pedig rövid idő alatt rendkívül sok küldeményt kell feldolgozniuk.

Ilyenkor különösen látványossá válik a csomagolás egyik régi problémája: a túlméretezett kartondoboz. Egyetlen apró kozmetikum vagy telefontok olykor hatalmas hullámkarton-doboz belsejében lapul, körülötte gyűrt papírral vagy légpárnákkal. A jelenség nemcsak bosszantó, hanem pazarló is. A feleslegesen nagy csomagolás több alapanyagot igényel, több helyet foglal a szállítás során, és otthon is hamar megtölti a szelektív hulladékgyűjtőt.

Az EU már lépett: jön az 50 százalékos szabály

A PPWR egyik fontos előírása szerint a webshopos, szállítási és gyűjtőcsomagolásoknál az üres tér aránya legfeljebb 50 százalék lehet majd. A részletszabály nem azonnal kötelező: legkorábban 2030. január 1-jétől alkalmazandó, illetve később, ha a számítási módszert meghatározó uniós előírások hatálybalépése ezt indokolja.

Ráadásul egy érdekes részlet is szerepel a rendeletben. Az összegyűrt papírral, buborékfóliával vagy légpárnával kitöltött hely is üres térnek számít. Vagyis nem lesz elegendő egy óriási kartondoboz belsejét egyszerűen teletömni csomagolóanyaggal. A változás a kartondoboz gyártás szereplőit is érinti, hiszen egyre nagyobb igény mutatkozhat a pontosan méretezett csomagolásokra.

Mit jelent mindez a vásárlóknak?

A változás egyik legkellemesebb következménye az lehet, hogy kevesebb felesleges csomagolóanyagot kell majd kidobnunk. Egy megfelelő méretű hullámkarton-doboz könnyebben elfér a csomagautomatában, egyszerűbb hazavinni, és kevesebb helyet foglal a lakásban is. A futárszolgálatok számára pedig az jelenthet előnyt, hogy ugyanabban a járműben több küldemény szállítható.