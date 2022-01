Ítéletidő keserítette meg az amerikaiak hétvégéjét. Mint ahogy a VG is megírta, a hatóságok már felkészültek a legrosszabbra, heves hóviharra, erős szélre, fagyos hidegre és mintegy 60 centiméter hóra számítottak, ami be is következett, sőt Massachusetts egyes részein még 75 centiméternyi hó is esett – tudósított a BBC.

Nagyon nehézkes az eltakarítása, mivel folyamatosan újratermelődik, óránként tíz centi is lehullik. A forgalmas New York-i Times Square-en is rohamtempóban dolgoznak a munkások, hogy ellapátolják a havat. Még az enyhe teléről híres Floridában is vacognak az emberek.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Öt állam: New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island és Virginia is szükségállapotot hirdetett.

Megbénult a közlekedés, az embereket arra érik, hogy maradjanak otthon, miközben több tízezer háztartásban elment az áram.

Mintegy 75 millió ember útjába állt a vihar. Több ezer repülőjáratot töröltek. Bizonyos helyeken még a hidakat is le kellett zárni. Ha valakinek mégis muszáj elindulnia, a hatóságok azt javasolják, hogy készüljön fel túlélő csomaggal, legyen nála élelem és meleg takaró, ha az úton ragadna.

Vannak azonban, akik örülnek a havazásnak, a Central Parkban szánkóznak a gyerekek, a Washington Square Parkban pedig hógolyócsata tört ki.