Elemzők szerint az esetlegesen Oroszországot sújtó szankciók csökkenthetik az ország kivitelét, miközben a legtöbb nyersanyag kínálata egyébként is szűkös, ami az inflációs nyomást is erősíti. Számos orosz alapanyag ára már most is az egekben van – írja a Quartz.

Az orosz export a különböző fosszilis tüzelőanyagok, fémek és a búza területén kulcsfontosságú, például a világ palládium termelésének 43 százaléka érkezik a kontinensnyi országból, ami elengedhetetlen az autók motorja számára. Ha az amerikai és brit fenyegetések valósággá válnak, az nem csak Oroszországnak lesz gazdaságilag fájdalmas.