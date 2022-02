Britney Spears amerikai popsztár 15 millió dolláros (4,7 milliárd forint) üzletről állapodott meg a Simon and Schuster könyvkiadóval. A Page Six lap szerint a könyv az énekesnő szakmai és magánéletéről is szólni fog.

Novemberben egy Los Angeles-i bíróság megszüntette a negyvenéves Spears 13 éven át tartó gondnokságát, így az énekesnő ismét teljes mértékben maga dönthet sorsa felett, beleértve mintegy 60 millió dollárnyira becsült vagyonát is.

A bíróság már szeptemberben azonnali hatállyal felfüggesztette Spears apja, Jamie 2008 óta érvényben lévő felügyeleti jogát lánya pénzügyei felett.

Britney Spears és vőlegénye, Sam Asghari 2019. július 22-én. Fotó: Image Press Agency / NurPhoto / NurPhoto / AFP

Britney Spears tavaly adott be keresetet a gondnokság és apja pénzügyi felügyeletének megszüntetését kérve.

Az énekesnő idegösszeomlása miatt 2008 óta állt gondnokság alatt, mert a Los Angeles-i legfelsőbb bíróság illetékes bírája szerint túlságosan fogékony volt a negatív befolyásolásra, és mentális állapota ellehetetlenítette döntéshozatali képességét. Apját jelölték ki arra, hogy kezelje lánya személyes és pénzügyeit.