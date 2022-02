Kritikus ponthoz érkezett az ukrán–orosz patthelyzet. Az Egyesült Államok a NATO segítségével keletre vezényelt csapatokat, miközben Moszkva még több katonát helyezett készenlétbe az ukrán határon. A feszültségek mögött azonban lázasan kutatják a diplomáciai megoldási lehetőségeket – írja a The New York Times.

Emmanuel Macron francia elnök ma Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal, Joe Biden amerikai elnök pedig Washingtonban találkozik Olaf Scholz német kancellárral. Macron az elmúlt időben az európai diplomácia középpontjába helyezte magát, ami lehetőséget ad neki arra, hogy még nagyobb vezetői szerepbe lépjen.

Az ukrán–orosz válság megoldása egyelőre azonban távolinak tűnik, még akkor is, ha Putyin az elmúlt héten kevésbé tűnt közvetlenül fenyegetőnek Ukrajnával szemben. Oroszország az ukrán határon állomásozó hatalmas csapatösszevonásával továbbra is háborúval fenyeget, és a NATO-val szembeni sérelmei továbbra is fennállnak.