Dánia tárgyalásokat kezdeményez az Egyesült Államokkal egy új védelmi együttműködésről

– jelentette be Mette Frederiksen miniszterelnök Koppenhágában csütörtökön sajtótájékoztatón, és azt is egyértelműen jelezte, hogy az ország nyitott amerikai katonák állomásoztatására is a területén.

Frederiksen úgy fogalmazott, hogy egy nagyobb amerikai jelenlét Dániában javíthatná Washington mozgásszabadságát az európai kontinensen. A sajtótájékoztatón jelen lévő Morten Bodskov védelmi miniszter mindemellett hangsúlyozta, hogy

nem amerikai támaszpontok kiépítéséről lenne szó, s atomfegyverek sem lesznek a skandináv ország területén.

Fotó: Shutterstock

Hozzátette, az együttműködési megállapodás hasonlítana ahhoz, amilyet Norvégia kötött az Egyesült Államokkal 2021-ben.

A miniszterelnök azt is kiemelte, hogy már régóta fontolgatják az együttműködés elmélyítését. Mint mondta, minderre nem az ukrajnai válság elmérgesedése miatt kerül sor, bár az Ukrajna körül kialakult helyzet csak aláhúzza a fokozott együttműködés fontosságát Washingtonnal. A dán védelmi minisztérium szerint a kétoldalú tárgyalások az elkövetkezendő hónapokban el is indulnak.