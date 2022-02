A General Motors lízing- és hitelüzletága remekül keresett az elmúlt év során, köszönhetően a lejárt lízing vagy szerződésszegés miatt a cégre visszaszálló autók eladásának köszönhetően – írja a Bloomberg.

A GM Financial ezen autók eladásán mintegy 2 milliárd dollárt keresett egy szerdai beadvány szerint, közel duplájára, 5 milliárd dollárra növelve tavalyi nyereségét, melyből 3,5 milliárdot vissza is fizetett osztalékként az anyacégének.

A GM részvényei így a szerdai tőzsdenyitás előtt 2,4 százalékot erősödtek, miután az idei évet a keddi zárásig 7,8 százalékos eséssel kezdték. A használtautók árai azonban nem maradnak örökre magasan, így 2022-re a GM Financial nyeresége is 3,5 és 4 milliárd dollár közé mérséklődhet, ám ez is jelentős segítség az idei évben 13 és 15 milliárd dollár között nyereséget váró autógyártó számára.