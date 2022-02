Kubában a 2 és 18 év közötti gyermekek és fiatalok 95 százaléka megkapta már a koronavírus elleni vakcinát

A magas átoltottságnak köszönhetően könnyebben átvészelték a deltát, és az omikron fertőzések aránya is jóval alacsonyabb más országokhoz képest. Kubának saját fejlesztésű oltóanyagai is vannak. Az Abdala három adag után 92,28 százalékban véd a koronavírus ellen az ország közlése szerint. Többek között Argentína, Jamaica, Mexikó, Vietnám és Venezuela is bejelentkezett már megrendelőnek a kubai oltásért.

A kubaiak bíznak a közegészségügyben és az oltásban. A kormányzati kommunikációban is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy visszaszorítsák a Latin-Amerikában egyébként népszerű oltásellenes mozgalmakat. Kuba az egyetlen ország, ahol már kétéves kortól is engedélyezik az oltás beadását. A svédek viszont egyáltalán nem javasolják a gyermekeknek a vakcinát. Mindeközben világszerte lecsökken az az életkor, amikortól engedélyezik. Chilében és az Egyesült Arab Emírségekben most már hároméves kortól is adják.