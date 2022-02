Hiába nem emelt immár harmadik hete a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az egyhetes betét kamatának mértékén, rekord összegben tettek ajánlatot a pénzintézetek az ismételten 4,3 százalékon kiírt forinttenderen.

A jegybank délutáni adatai szerint összesen 10 761 milliárd forintnyi ajánlat érkezett be a tenderen, amelyet az MNB teljes egészében el is fogadott. A korábbi rekord két héttel ezelőtt született, de azt is több mint 200 milliárd forinttal sikerült túlszárnyalni a tenderen.

Az MNB várhatóan jövő csütörtökön emel majd az egyhetes betét kamatán, de előtte még keddi kamatdöntő ülésén a jegybank monetáris tanács nagy valószínűséggel az alapkamat mértékét emeli tovább, közelebb hozva a két eszközt egymáshoz.