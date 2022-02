Jelentős gyengüléssel zártak csütörtökön a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 526,47 ponttal, 1,47 százalékkal, 35 241,59 pontra csökkent. Az S&P 500-as mutatója 84,33 ponttal, 1,84 százalékkal gyengült, és 4502,85 ponton fejezte be a napot. A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 304,7 ponttal, 2,1 százalékkal lett kevesebb, és 14 185,6 ponton zárt.