Görögország segítséget nyújt az orosz gáz nélkül maradó Bulgáriának – közölte Kiriákosz Mitszotákisz görög miniszterelnök szerdán, miután telefonon beszélt bolgár kollégájával, Kiril Petkovval. Mitszotákisz azt is elmondta, hogy Athén a tervek szerint legközelebb május végén fizet a Gazpromnak.

Fotó: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Mint ismert, az orosz vállalat szintén szerdán közölte, hogy leállította a Bulgáriába és Lengyelországba irányuló gázszállításokat, mert egyik ország sem hajlandó rubelben fizetni az energiahordozóért.

Bár a görög kormányfő nem árult el részleteket, később az athéni energiaügyi minisztérium egyik tisztviselője a Reutersnek elmondta, hogy Bulgária korábban rendelt cseppfolyósított földgázt (LNG), amely az Athénhoz közeli revitusszai LNG-terminálon keresztül juthat el hozzá. A hírt Asszen Vasziljev bolgár miniszterelnök-helyettes is megerősítette. "Van egy hajónk, amelyet a revitusszai LNG-terminálon fejtenek le, és a gáz gond nélkül érkezik hozzánk. Azon dolgozunk, hogy közös európai döntés szülessen a gázvásárlásról" – hangsúlyozta.

A brit hírügynökség közben arról is értesült, hogy Athén a TurkStream gázvezeték áramlásának megfordításával is segíthet Bulgáriának, a megoldást már korábban is alkalmazták. A vezeték rendeltetése szerint a Fekete-tengeren, Törökországon és Bulgárián keresztül juttatja el az orosz gázt Görögországba.

Emellett a két szomszéd közötti, régóta halogatott gázösszeköttetés végre júniusra szintén elkészülhet – mutatott rá Petkov.

Délután Mitszotákisz vezetésével a görög az energiaágazat képviselői egyébként rendkívüli ülést tartottak, amelyet követően a kormányfő hivatala közölte, hogy Görögország nem számít az energiaellátása megszakadására, és hogy a Gazpromnak történő következő kifizetéseket "május utolsó harmadában" teljesítik. Azt nem közölték, hogy az orosz kérésnek megfelelően fizetnek-e.

Görögország éves energiaszükségletének több mint 30 százalékát orosz földgázból biztosítja, és 2026-ig rendelkezik szerződéssel. Egy vészhelyzeti terv szerint ugyanakkor cseppfolyósított és vezetékes gázt is importálnának Azerbajdzsánból, illetve az ország négy gáztüzelésű erőművét is átállíthatják gázolajra. Végül átmeneti intézkedésként a következő két évben növelnék a szénbányászatot is.