Jelentős gyengüléssel zártak kedden a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 809,28 ponttal, 2,38 százalékkal, 33 240,18 pontra zuhant.

Az S&P 500-as mutatója 122,05 ponttal, 2,84 százalékkal gyengült, és 4174,07 ponton fejezte be a napot.

A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 514,11 ponttal, 3,95 százalékkal lett kevesebb, és 12 490,74 ponton zárt.