A hétvégén több lesz a napsütés, de néhol továbbra is lehetnek kisebb záporok, akár zivatarok – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken gomolyfelhős, napos idő lesz a jellemző, de keleten kialakulhatnak kisebb záporok. A legalacsonyabb hőmérséklet általában plusz 3 és 8 Celsius-fok között alakul, de az északkeleti völgyekben ennél pár fokkal hidegebb, akár gyenge fagy is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 17 és 21 fok között valószínű.

Szombaton sem zárható ki egy-egy zápor, de jellemzően napsütéses idő várható.

A hőmérséklet hajnalban általában plusz 2 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken 0 fok köré is lehűlhet a levegő. Délután 18-22 fokot mérhetnek.

Vasárnap is több órára kisüt a nap, de nyugaton akár hosszabb időre is eltakarhatják a napot a felhők. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az ország déli felén. A minimumhőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, a fagyzugos körzetekben pár fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 18 és 23 fok közé melegszik fel a levegő – olvasható az előrejelzésben.