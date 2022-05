Magyarország egész területére figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) csütörtök éjfélig, ugyanis heves zivatarok várhatók, erős széllel és jégesővel.

A figyelmeztetés szerint szerda délutánig az ország nagy részén kicsi a zivatar előfordulási esélye, a délután második felétől viszont egy érkező hidegfront hatására nyugat felől ismét egyre többfelé számíthatunk zivatarokra.

Fotó: Mick Tsikas / MTI/EPA

Főleg az ország déli felén (a Dél-Dunántúlon, valamint az Alföld déli és középső területein) heves zivatarok kialakulása is várható, a zivatarok akár rendszerbe is szerveződhetnek. Ezek mellé erősen viharos, 100 kilométer per órát elérő szélrohamok, jégeső és intenzív csapadékhullás (15-25 miliméter) társulhat.

A heves zivatarok az esti, éjszakai órákban kelet felé haladnak, az Alföldön, északkeleten még csütörtök hajnalig is kitarthat a zivatartevékenység. Az időjárási helyzet függvényében kisebb körzetekben nem kizárt magasabb fokozatú, piros zivatarriasztás érvénybe lépése sem.