Pozitív működési cash flow-t prognosztizált az április elején megkezdett második negyedévére a Norwegian Cruise Line Holdings kedden, miután az amerikai hajózási társaság teljes - 17 hajóból álló - flottája visszatért a tengerekre a világjárvány lecsengésére tekintettel.

Fotó: AFP / AFP

A vállalat azt is közölte, hogy ugyan az orosz-ukrán háború miatt mintegy 60 hajójáratot törölt vagy módosított, ám a foglalásokat a válság csupán átmenetileg zavarta meg, a kedvezőtlen hatás "rövid életű" volt. A Norwegian Cruise Line részvényei nagyjából 1 százalékkal emelkedtek az amerikai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben,

Az elmúlt két évben a körutazásokat üzemeltető társaságok kasszája kiürült, mivel a világjárvány miatt az iparág gyakorlatilag teljesen leállt.A működése fokozatos újraindítását a napokban befejező Norwegian szerint a magasabb jegyárak és fedélzeti bevételek is hozzájárultak ahhoz, hogy már a március 31-én zárult első negyedévben is javult a vállalat pénzforgalma.

A menedzsment azonban nettó veszteségre számít a folyó negyedévben, mivel növekvő költségeket, köztük üzemanyagköltségeket kell elszámolnia. A cég az első negyedévben a vártnál nagyobb, részvényenként 1,82 dolláros veszteséget szenvedett el.