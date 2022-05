Donald Trump volt amerikai elnöknek hat órát kell várnia, mielőtt a Truth Social nevű közösségi médiaplatform után más platformokon is közzéteszi üzeneteit - áll a Digital World Acquisition Corp (DWAC) beadványában, amit az amerikai hatóságoknak nyújtott be hétfőn.

Fotó: Anadolu Agency /AFP

A Truth Social azzal a küldetéssel indult, hogy szembeszálljon a Big Tech cégekkel, miután a volt amerikai elnököt eltávolították a Twitterről, a Facebookról és a YouTube-ról is, mert állítólag erőszakra uszított a január 6-i washingtoni zavargások során.



Elon Musk, aki 44 milliárd dolláros ajánlatot tett a Twitter megvásárlására, ugyanakkor azt mondta, hogy megszüntetné Trump letiltását a platformról, "erkölcsileg helytelennek és teljesen ostobának" nevezve azt. Trump azonban, aki elnökként átlagosan anno napi 18 tweetet írt, kijelentette, hogy nem szándékozik visszatérni a Twitterre, még akkor sem, ha visszaállítanák a jogosultságát.



Ehelyett a Truth Social felületén posztol, és a lassú kezdés után most már egyre sűrűbben üzen több millió követőjének.



"Trump elnök vállalta, hogy közösségi médiás bejegyzéseit a Truth Socialon teszi meg , és 6 órán keresztül nem teheti ki ugyanazt a bejegyzést egy másik közösségi oldalon" - áll a Digital World Acquisition Corp beadványában.



A DWAC, egy speciális célú felvásárlási társaság, amely a Truth Social anyavállalatát, a Trump Media & Technology Groupot (TMTG) viszi a tőzsdére, azt is közölte, hogy várhatóan 2022 második felében zárja le a tranzakciót.



Trump amúgy szabadon részt vehet bármilyen új videoprodukció elkészítésében, de a TMTG-nek joga van újraalkotni a műsort a TMTG+ videoszolgáltatás előfizetői számára. Egyúttal azonban Trumpnak fizetség is ját az exkluzív tartalmakért.